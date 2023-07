Oleada de sonido rockero

La ola del Tsunami Xixón Festival vuelve a inundar la ciudad con algunos de los sonidos punk, rock y "hardcore" más importantes del panorama nacional e internacional. El Parque Hermanos Castro se transforma en el epicentro de estos géneros musicales que arrastran a miles de entusiastas procedentes de todas partes de España y varios países extranjeros para disfrutar con los rasgueos de las guitarras de más de 35 bandas que se subirán a sus escenarios en estos tres días.

Los decibelios se elevarán por segundo año consecutivo en en el Parque de los Hermanos Castro, un emplazamiento ya consagrado después del traslado desde la Laboral. Ya está todo lito después de que ayer los operarios ultimasen los detalles. El sonido está a punto y la cerveza, enfriando a un paso de la emblemática playa de San Lorenzo. "Hay muy pocos festivales de este estilo, y menos así de grandes. Somos un punto de encuentro para fanáticos. Yo creo que celebrarlo aquí es un gran acierto" comentó Esteban Girón, responsable de prensa de la organización del evento.

Las sorpresas y detalles no escasean en este festival. Tras el éxito del año pasado, vuelve a hacerse realidad que el segundo escenario lleve el nombre de uno de los asistentes. Este año la afortunada fue Andrea Baladrón, que verá a bandas como "Shame" o "Toundra" actuar bajo su nombre. Al escenario principal, se le ha otorgado con el nombre "Vibra", un guiño a los organizadores de la cita. La ola musical del Tsunami también llegará al centro de la ciudad de forma completamente gratuita, como en anteriores ediciones. Habrá conciertos en dos ubicaciones emblemáticas: la plaza Mayor y el Skate Park de Cimadevilla. Sobre sus escenarios respectivamente se subirán "Las Odio" este sábado o "Flashback y Mavericks", este viernes. "Todo el mundo sube a Gijón para el festival. El 60% es de fuera de Asturias", ensalzó Girón.

Además de la programación musical, este año se ha añadido una novedad en el parque para el descanso de los festivaleros. El Tsunami Garden será una zona verde de descanso donde también se podrá disfrutar de una propuesta gastronómica. Un momento de "relax" entre tanta fiesta. También se ha implementado como novedad la tecnología "cashless" para que los asistentes puedan pagar con su pulsera mediante recarga física o digital.

La música será omnipresente, con conciertos desde las 16:00 hasta las 02:00 de la madrugada. "Esperamos superar las 25.000 personas. Es un festival de referencia en toda España", añadió el responsable.

Hoy empieza con fuerte oleaje rockero. El plato fuerte será cuando el grupo asturiano "Desakato" comience a las 23.35 horas un concierto que será su despedida en Gijón. Sonarán "Octubres rotos" y "Cuando salga el sol". Una banda que precisamente lanzó un comunicado crítico con la organización por su reunión con el presidente de Divertia, Oliver Suárez, en la sede de Vox. Todo a raíz de la polémica surgida en torno a las actuaciones en asturiano. También destacan en las primeras filas de hoy el grupo burgalés "La M.O.D.A.", a las 21,45 horas, y "No fun at all", a las 20.05 horas. Y para cerrar la jornada, "Def con Dos", a las 1.20 horas.

El viernes será el turno de algunas bandas de calado internacional como "Dropkick Murphys". Los de Massachusetts repiten por segundo año consecutivo y se perfilan como el principal aliciente con himnos como "I’m Shipping Up to Boston" y "Rose Tattoo". También suenan fuerte bandas como "Wolfmother", "Frank Carter & the Rattlesnakes" o "Lendakaris Muertos". Ya el sábado, como colofón, "The Hellacopters", "Descendents", "Ilegales" o "El Drogas", exlíder de "Barricada". Son solo algunas de las propuestas de esta marea de energía de este maremoto musical que inunda Gijón.