Diversión infantil en grandes dosis

Protagonismo para los más pequeños ayer en Granda y Nuevo Roces, que reflejaron que las ganas de marcha están más vivas que nunca en la ciudad. En la parroquia de Granda, que celebra Santa Ana, tuvo lugar el día del niño, con actividades dirigidas a los jóvenes del lugar. Destacó la fiesta de la espuma, en la que decenas de niños, equipados para la ocasión, se empaparon. "Ha habido mucha gente, el buen tiempo seguramente influyó", afirmó Lidia Cabañas, de la comisión de fiestas, que ensalzó cómo el pueblo "se vuelca" para las celebraciones.

Una merienda colectiva completó la programación de la jornada de ayer, que sirvió para inculcar el espíritu de barrio a las nuevas generaciones. "Hacemos cosas para que se sientan parte de la comisión desde pequeños", apuntó Cabañas, que resaltó la "unión" vecinal para festejar Santa Ana, que nunca defrauda. "Hay un gran ambiente", señaló. Hoy, las cosas arrancarán más tarde y habrá sardinada y verbena con el "DJ Vas Bailar".

Nuevo Roces comenzó su jornada festiva con juegos populares. Es una empresa particular la encargada de impulsar los festejos, denominados "El verano de Nuevo Roces". La asociación vecinal apoyó la iniciativa. "Nos preguntó el Ayuntamiento si teníamos inconveniente, pero no ponemos ningún impedimento", confirmó el presidente vecinal, Miguel Bernardo, que remarcó que la entidad conmemoró el pasado mes de junio el día de la vecindad. "Preferimos algo más cercano", apuntó. Si bien la asociación no es la impulsora de las actividades, Bernardo se mostró satisfecho de que el barrio se mueva. "Cualquier persona que venga a dinamizar Nuevo Roces, estupendo", sostuvo. Los juegos de por la tarde, ofrecidos por "Planeta Zeta", fueron el aperitivo para la sesión nocturna, que contó con el concierto de "Los Testigos". Hoy, los juegos y la música no descansarán.

El barrio de Montevil se sumará al ambiente festivo desde esta misma tarde después de recibir los permisos pertinentes. La actuación de "Kaki", a las 19.00 horas, abrirá fuego y precederá a la verbena, amenizada por una visitante habitual, la orquesta "Tekila".