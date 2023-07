Fallece José Antonio García, "Cañamina", "un gran hombre con una chispa única"

Tenía 18 años cuando José Antonio García Fernández (Gijón, 1941), conocido por todo el mundo como "Cañamina", comenzó a desguazar coches. Lo hacía debajo del hórreo junto a la casa de su abuelo. A hachazo limpio, fueron los primeros pasos del que se consagraría como el rey de la chatarra en la ciudad. Esos inicios derivaron en 1961 a lo que luego decidió en cuerpo y alma su vida: "Desguaces Cañamina".

Ayer la chispa y humor de "un hombre hecho a sí mismo", de "Caña", como le conocían en su entorno más cercano, se apagó a los 82 años. La sala dos del tanatorio de Gijón-Cabueñes se quedó pequeña para las numerosas muestras de cariño que recibieron su esposa, María Concepción Sirgo, y sus hijos, Manuel Antonio y Luis Miguel García. Se fue una "persona inolvidable, simpática y con un ingenio único para hacer reír a los demás", ensalzan sus allegados.

Con el mote heredado de su bisabuelo Manuel, "Cañamina" nació en una España donde tocaba ponerse a trabajar al acabar el colegio. Mancharse las manos. Y vaya si lo hizo. Hasta crear un imperio de desguaces en la ciudad, un clásico al girar la vista en Roces por el que han pasado miles de vehículos. Curiosamente el eslogan de su empresa, "el de toda la vida", podría aplicarse a la figura de su fundador. "Todo el mundo le conocía, incluso fuera de Gijón. Tenemos miles de vivencias. Le preguntabas "¿Qué hacemos, “Caña”?", y acababas tomando una de pulpo en La Coruña. ¡Y le saludaban conocidos!", recuerda con cariño su mejor amigo Jesús Fernández, "Cholo", famoso por sus pescaderías y compañero infatigable de aventuras. Pierde "a un amigo de toda la vida" con el que compartía horas y horas de risas durante todos los días desde hace treinta años. Juntos recorrieron toda Asturias. "Tenía mucha chispa, era un fenómeno. Una cabeza privilegiada para la vida y también para los negocios".

Su actitud vital queda bien clara en la edad de jubilación. No cedió el testigo a sus hijos al frente de la empresa hasta 2016, con 75 años. Lo celebraron por todo lo alto, paella incluida, con un homenaje de altura en la Peña Ángel Carreño, a la que era asiduo. Al frente del negocio siguen ahora Manuel y Luis Miguel, guardianes de un legado de más de sesenta años a través de tres empresas especializadas en la recogida del vehículo y tramitación de baja para desguace, venta de recambios de segunda mano y también compra-venta de vehículos de ocasión.

"Era una buena persona. Amigo de sus amigos. Me he reído todo lo posible que una persona se puede reír con alguien. Nunca fue prepotente, como más de uno pensó", recuerda "Cholo".

La de "Caña" es la historia de "una persona de la que se pueden escribir libros y libros". Sus últimos capítulos apuraron hasta el pasado fin de semana. "Todavía estuvo el viernes disfrutando de una fabada en Begoña. Y el sábado comimos en Rioseco, subimos el Puerto de Tarna y bajamos hasta Unquera. Le voy a echar mucho de menos", rememora.

Otro amigo con el que compartió viajes y vivencias fue Julián Campo. Estrecharon lazos a raíz de la Peña Ángel Carreño. "Puedo estar contando hasta mañana anécdotas con él". Desde las carreras en el Jarama (de coches va la historia) hasta anécdotas por los bares de Madrid. "Era muy divertido. Me acuerdo cuando acabamos en un pub de la calle Almirante de Madrid. Estaba cantando en el karaoke y se metía porque me veía “asfixiao”", cuenta Campo sobre un amigo que "estaba para todo". "Era sensible, con mucha empatía. Lloraba hasta por las desgracias de otro con las que no tenía nada que ver. El corazón era más grande que la persona", añade.

El funeral de cuerpo presente, tendrá lugar hoy a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de San Julián de Somió. A continuación, su cuerpo será trasladado al cementerio municipal de Deva, donde recibirá la cristiana sepultura.