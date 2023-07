"Seremos leales pero firmes en la defensa de los intereses de Gijón", aseveró ayer la alcaldesa, la forista Carmen Moriyón. Y lo dijo para fijar su posición ante el Principado de Asturias tras la reelección del socialista Adrián Barbón como presidente. Pero no solo. La regidora puso el foco de esos intereses en los terrenos del antiguo astillero de Naval Gijón y su conversión en un espacio tecnológico que ayude a la recuperación de esa franja costera de la ciudad. Para hacer realidad esta actuación pidió la colaboración de todos pero, sobre todo, de la Autoridad Portuaria de Gijón.

"Tenemos planes importantes que respaldan todos los grupos de la actual corporación", remarcó Moriyón, que dejó la puerta abierta a que el Ayuntamiento asuma la compra de los terrenos de Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión (Pymar). "Seguro que tendría el apoyo de la corporación", subrayó. El 35,3 % de los 60.085 metros cuadrados del antiguo astillero son propiedad de Pymar.

La alcaldesa sacó a colación la reunión que mantendrá el lunes con la Autoridad Portuaria. "Es extraordinariamente importante, queremos que se comprometan en finalizar la regeneración urbana que queda pendiente", señaló Moriyón. "El puerto no puede ser el estado independiente del Vaticano, está en Gijón y tiene que comprometerse. Es hora de sentarnos y colaborar en esa regeneración", sostuvo. "Ya hemos dado muchas señales de que queremos al puerto, de que es parte de la ciudad, y ahora le toca al puerto", prosiguió.

En ese sentido, los planes del nuevo gobierno local para el solar de la antigua factoría naval consisten en intentar implicar tanto a Pymar como a la Autoridad Portuaria –propietaria del 64,7% del suelo– en el desarrollo urbanístico de la zona, mediante su integración en un consorcio que se crearía a tal efecto. En el Plan General de Ordenación (PGO) está previsto el uso de los terrenos como área empresarial ligada a la economía azul. Al plan aludió Carmen Moriyón. "Una vez que el PGO está blindado y no tiene amenazas, se sabe que lo que valen los terrenos es conforme a lo que marca la ficha del Plan", resaltó la regidora.

La batalla judicial por el uso de los terrenos de Naval Gijón concluyó el pasado mes de abril, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) rechazó el recurso de casación que había presentado Pymar contra la sentencia del mismo órgano que desestimaba su petición de cambiar la ficha del Plan General para que el suelo del entorno tuviese uso residencial y no empresarial.

"Pymar no es una sociedad inmobiliaria o que esté invirtiendo, uno de sus objetivos es deshacerse de los activos que no le aportan", manifestó la alcaldesa, que, eso sí, vaticinó "buenos tiempos" para la región y la ciudad, citando los proyectos de hidrógeno verde o la inversión de Arcelor en Gijón. S

obre la llamada al consenso de Adrián Barbón, Moriyón reivindicó la importancia de trabajar "desde la lealtad" entre las instituciones. "Hemos tenido la oportunidad de intercambiar pareceres y visiones. Él sabe que estamos comprometidos y que no pararemos para reclamar lo que Gijón necesita ", indicó la regidora. "Sabe que tenemos planes para el ‘solarón’ y queremos que nos apoye", continuó Carmen Moriyón, que mostró su confianza en que haya "buena sintonía" con el presidente autonómico. " Aunque seamos de signos políticos distintos, los intereses de la ciudad y de Asturias prevalecen", sentenció la alcaldesa.

La nueva Comisaría de la Policía Local estará operativa "en el primer semestre" de 2024

"No quiero ser tan optimista, no se trata de hacer promesas", aseguró la alcaldesa, Carmen Moriyón, sobre los plazos previstos para que la nueva comisaría de la Policía Local se ponga en funcionamiento. Los planes pasaban por que la sede estuviera operativa a finales de 2023, si bien la regidora receló ante dicho pronóstico. Nuria Bravo, concejala de Seguridad Ciudadana, anunció que la corporación confía en que el espacio esté listo "el primer semestre" de 2024. "Queremos estar funcionando aquí cuando empiece el verano", declaró. Gilberto Villoria, concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, informó de que se ha ejecutado un 70 % de la obra y ahora toca hacer la parte del modificado por un importe de 1,6 millones. "Afecta a la galería de tiro, que había que acondicionara a requerimientos actuales, y a la habilitación de espacios de trabajo en la planta baja y quinta", comentó el edil sobre la comisaría, que alojará un gran centro de control de las cámaras de vigilancia, del tráfico, parking, gimnasio, etc. Moriyón refrendó su "compromiso" con que las obras "no se van a parar". "Es una prioridad absoluta que este edificio termine de adecuarse", incidió.