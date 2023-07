Bronca en la «rampla»

«No nos dejan bañarnos porque están con los entrenamientos de los aviones. Me parece una idea descabellada y un autentico lío». Ángeles Ortiz fue una de las bañistas a las que la bandera roja que ondeó en San Lorenzo durante una parte de la mañana de ayer le generó tanta indignación como sorpresa. Indignación y sorpresa por no poder bañarse pese al buen estado de la mar. La bandera roja se colocó como medida de precaución durante los entrenamientos de los aviones que participan este fin de semana en el Festival Aéreo Internacional. La bandera de prohibición se pudo ver tanto en el arenal de San Lorenzo como en el vecino Club de Regatas.

Ortiz no fue la única bañista enfadada. De hecho la prohibición de baño acabó con un pequeño rifirrafe entre un grupo de habituales de la escalera 2 y agentes de la Policía Local, que tuvieron que personarse en la «rampla». El simbólico punto de encuentro de los clásicos de San Lorenzo. «Nos bañamos todos los días aquí en la ‘rampla’, y además pegados al paseo, porque hay marea alta y solo nos remojamos sin entrar propiamente en el mar; por eso no entendemos la prohibición», explicaba Carmen Suárez. El descontento entre algunos bañistas que no veían la razón de que el baño estuviera prohibido y el revuelo que se produjo en la zona llevó a que se desplazaran varios agentes de la Policía Local. Primero lo hicieron dos agentes en prácticas y luego llegó un equipo de veteranos.

Momentos de tensión, protestas, multas y, dicen los testigos, amenazas de desalojar la zona. Aunque el desalojo de la playa se hizo de forma natural cuando empezaron a caer unas gotas de lluvia . Las restricciones al baño siguen hoy, en horario de 12.00 a 15.30 horas y de 17.00 a 17.30 horas, y el domingo de 11.30 a 14.30 horas aproximadamente, que es el horario previsto para el desarrollo de las actividades del Festival Aéreo.

Algunos de los bañistas ya anunciaban ayer que acudirán al Ayuntamiento para expresar su descontento por la situación y plantear que se consideren injustas las multas aplicadas. Un Ayuntamiento que solo hace unos meses convirtió a «la rampla», –el nombre popular que recibe la escalera 2 del Muro– y sus habituales en los protagonistas de un anunció de la campaña turística «Gijonomía», que pone en valor ante los visitantes el estilo de vida local.

Las restricciones al baño y las actividades acuáticas en San Lorenzo de este fin de semana son por seguridad y como elemento de precaución para impedir que cualquier incidente pueda afectar a quienes están en la playa. La seguridad se intensificará aún más el domingo ante la multitudinaria presencia de espectadores que se espera.

Las restricciones al tráfico llevan a suspender el servicio del bus turístico

No solo las limitaciones al baño son uno de los contratiempos que se generan por el desarrollo del Festival Aéreo Internacional. Los turistas que se pasen estos días por Gijón podrán disfrutar del espectáculo que cierra la Fiesta del Cielo pero no usar el bus turístico. Los cortes de tráfico que conlleva el evento hacen que el bus no pueda circular desde hoy, a las ocho de la tarde, a las cuatro de la tarde del domingo. A partir de esa hora recupera la normalidad. Y es que a partir de las 20.30 horas de hoy se cortará el tráfico rodado en la avenida de Rufo García Rendueles (Muro), en el sentido Piles-Náutico. Un corte que será en los dos sentidos el domingo por la mañana. El acceso a la zona de Cimadevilla se redirigirá a través de Óscar Olavarría, así que se recomienda a los residentes con garajes en las áreas afectadas que planifiquen sus desplazamientos ante la imposibilidad de utilizar los garajes durante los horarios de los cortes. Asimismo, se podrían llevar a cabo cortes puntuales en la calle José García Bernardo. El estacionamiento de vehículos en la avenida de Rufo García Rendueles, avenida de La Salle, Ramón Piquero y Campo Valdés estará prohibido durante toda la duración del festival.