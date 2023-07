Sonidos de tinta en el Tsunami Xixón

La música y la tinta se entrelazaron en una sinfonía de emociones en el Tsunami Xixón , donde los tatuajes de los asistentes con una muestra más de expresión artística y pasión por la música. «Celebrar la esencia misma de la música rock», así lo explicó Sandra Cuesta, asidua del festival. La ola del tsunami fue testigo vivo de cómo la música rock ha impregnado la piel de los asistentes, convirtiéndose en una forma de expresión y conexión con su arte favorito.

El arte de la tinta musical tiene su protagonismo en la piel de Sergio Diez: «es una obra en movimiento de todas mis bandas favoritas, muchas tocan en esta edición del Tsunami». Entre la multitud estaba Gaizka Arroyo, quien compartió con entusiasmo su pasión por «Red Hot Chili Peppers». «No los paré de escuchar cuando hice la Ruta 66 y eran imprescindibles en mi piel», dice.

Muchos entusiastas utilizan la tinta a modo de unión entre la música y las experiencias personales, es el caso de Jesús Álvarezpara quien «la música ha sido una fuente inagotable de enseñanzas y momentos compartidos con mi hija. Cada tatuaje cuenta una historia diferente, pero todos ellos están unidos por la misma canción».

Pero no solo los tatuajes individuales contaban historias emocionantes. Los grupos de amigos también encontraron en la tinta una forma de unirse aún más en su amor por la música. «Los tatuajes simbolizaban nuestra amistad, y es un homenaje a las bandas que escuchamos toda la vida», compartió Marc González junto a sus compañeros. También hay otros casos como el de Bego Elexpe y Karlos López que tienen tantos tatuajes que «perdimos la cuenta hace un tiempo».

Hay lazos que mueven fronteras Mathias Heyvaert, un festivalero holandés, entiende que «la música mueve mundos, y yo no me podía perder el festival que trae a mis bandas preferida. Muchos de los asistentes aprovecharon la ocasión a modo de reivindicación, con lemas como «hacer sindicalismo no es delito», o como es el caso de Goio Ramos con su tatuaje «antifascita siempre claro». Rufo Gea decidió representar sus ideales con el logo de la banda «The Gundown», que como él mismo explica «representa todo lo que creo».

«Nos levantamos otra vez», mensaje que Lali Prendes quiso dejar en su piel para «recordar todas las veces que los asturianos nos levantamos y las veces que lo seguiremos haciendo».

En el Tsunami Xixón 2023, cada tatuaje contaba una historia, un fragmento de la vida de quienes los llevaban, creando una sinfonía de emociones compartidas. Más que simples marcas en la piel, estos tatuajes se convirtieron en una forma de expresión y una celebración de la música que ha dejado huella en los corazones de los asistentes.