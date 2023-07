El médico Miguel Ángel Prieto y el ingeniero Jaime Viña, nombrados "Embajadores de Gijón"

El Club de Empresas de Turismo de Negocios ya tiene a sus dos "Embajadores de Gijón" del año 2023. Son el médico Miguel Ángel Prieto y el ingeniero Jaime Viña, reconocidos por su contribución a la hora de potenciar el posicionamiento de la ciudad como sede de congresos y eventos, cada uno en su campo. El galardón surgió en 2004 y es el decano de los existentes a nivel nacional en las Oficinas de Congresos, de ahí que la satisfacción entre los premiados sea inmensa.

"No me lo esperaba, es una distinción honorífica tremenda", afirmaba ayer Miguel Ángel Prieto, nacido en La Peña, un pueblo de Salas. "Cuando me lo comunicaron tuve que sentarme, me emocioné", explicó Prieto, que trabaja en el centro de salud Vallobín-La Florida, en Oviedo, como especialista en medicina familiar y comunitaria. Como profesional de la Atención Primaria, este reconocimiento representa "un subidón" para Prieto. "Es un orgullo que se premie a alguien del sector", admitió el sanitario, cuya conexión con la ciudad de Gijón comenzó pronto. A los 9 años de edad, fue seleccionado como jurado del festival de cine. Eso sí, la sanidad se convirtió en su hábitat natural.

En la actualidad, Miguel Ángel Prieto es vicepresidente tercero de Semergen (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria), y también responsable de congresos y jornadas de la entidad. De hecho, presidió el congreso Semergen que se desarrolló en la ciudad en el año 2019. "Ocupamos todos los hoteles de Asturias", bromeó Prieto, que reivindicó el recinto ferial como un espacio idóneo para albergar este tipo de citas. "Permite hacer muchas actividades al mismo tiempo", señaló. "Hay que intentar traer a Asturias todo lo que se pueda", destacó.

Prieto, que está realizando una tesis en la Universidad de Santiago de Compostela sobre la hipertensión arterial, también fue profesor asociado en la Universidad de Oviedo y está implicado en diversos estudios de investigación, como el "IBERICAN" (Identificación de la población española de riesgo cardiovascular y renal), del que es coordinador general nacional. En él colaboran 500 médicos de Atención Primaria. Asimismo, Prieto es habitual colaborador del "Gijón Convention Bureau".

"No sé si es merecido", comentaba, por su parte, Jaime Viña, Ingeniero Industrial por la Universidad de Oviedo y Catedrático en el Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica. "Como gijonés, me llena de satisfacción", aseveró sobre la distinción de embajador. Aunque él huye de esa palabra, prefiere "cicerone". Hace semanas, presidió el comité organizador del XV Congreso Bienal de Materiales Compuestos. "Hacemos que la gente conozca Gijón y hay retorno porque muchos vuelven", declaró Viña, con una amplia trayectoria docente a sus espaldas. Su predilección por la ingeniería tuvo un "timing" perfecto, cuando en 1978 abrió la Escuela Politécnica de Ingeniería en Gijón. Él entró en la carrera dos años después. "Le gestación de la escuela tiene una historia maravillosa", espetó Jaime Viña, miembro de AEMAC (Asociación Española de Materiales Compuestos), SEMAT (Sociedad Española de Materiales) y SPE (Society of Plastic Engineers).

"Con la incorporación de estos nuevos Embajadores de Gijón, la distinción suma dos profesionales que en cada uno de sus ámbitos ponen en práctica los valores y objetivos de este galardón", ensalza el Club. La entrega de las distinciones tendrá lugar el próximo 4 de octubre en Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, en un acto que presidirán la alcaldesa, Carmen Moriyón, y la presidenta del Club de Empresas de Turismo de Negocios, Montserrat Cañón.