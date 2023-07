Incansables ganas de celebración

Lo gastronómico tira mucho en Gijón. Para muestra, las corderadas que hubo ayer en Montevil y Granda, con cientos de comensales. En Montevil, alrededor de 250 personas se congregaron para disfrutar de una comida en compañía. Eso sí, no todos optaron por el cordero. Fue el caso de María del Mar Vázquez, vicepresidenta de la asociación de vecinos El Roble Montevil, que ensalzó el buen ambiente durante el encuentro. "La gente está muy animada y contenta", apuntó Vázquez, que señaló que el barrio estaba "a tope" la noche del viernes con la "Orquesta Tekila".

Ayer, la música amenizaba la jornada antes de la multitudinaria corderada. "Pedí que la bajaran un poco, que me quedaba sorda", bromeó María del Mar Vázquez. Un bingo familiar vespertino precedió a las actuaciones musicales del "Grupo Valvulina" y la "Orquesta Dominó".

Mientras, en la parroquia de Granda la corderada sustituyó a la sardinada del viernes con una afluencia de 350 personas. "Vino todo el mundo", afirmaba Vicente Fernández, de la comisión de fiestas. La tarde se dedicó a la actividad deportiva y culinaria. Primero, con una competición de balón prisionero y, después, con el "Granda-Chef", un taller infantil de repostería en el que los más noveles mostraron su destreza. "Hay muchos guajes por aquí", declaró. Unos testimoniales chubascos no tiraron por tierra la programación prevista.

El barrio de Nuevo Roces prosiguió con sus celebraciones. La jornada empezó animada, con una sesión vermú amenizada por "De Sur a Norte". Cuando cayó la tarde, el "Mago Nacho" ofreció un espectáculo familiar. Hoy, nueva sesión vermú y más música en Nuevo Roces en unos festejos que organiza una empresa de eventos y no la asociación vecinal.

Deva comenzará sus fiestas el próximo fin de semana. Como aperitivo, la comisión de festejos de Peñafrancia ha preparado una exposición que repasa los 60 años de celebraciones en la parroquia. Una muestra con programas de anteriores citas, trofeos, libros, recortes de prensa, etc. "Es una recopilación de la historia", afirmó Lorena Álvarez, componente de la comisión. La exposición, por ahora, podrá visitarse este fin de semana en las antiguas escuelas de Deva, aunque se intentará prolongar esa estancia. "Me lo está pidiendo mucha gente porque hay quienes no pueden venir estos días", indicó Álvarez, deseosa de que la parroquia se una al ambiente festiva que predomina en la ciudad durante todo el verano.