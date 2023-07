El inquilino que bloquea las obras del entorno del Rick’s pelea por la validez del usufructo

Nuevo capítulo en el conflicto que mantiene paralizada la futura urbanización y la playa verde en el entorno del Rick’s, en el Rinconín. Si hace tan solo unos días el Juzgado de Primera Instancia N.º 4 de Gijón admitía a trámite la demanda de desahucio interpuesta por la Junta de Compensación contra Felipe Palacios, hijo de los propietarios de la finca que bloquea el proyecto de Avintia, ahora éste ha presentado un recurso al Registro de la Propiedad por no inscribir el usufructo que presentó en su momento. Se trata de un documento con el que, según defiende su entorno, pretende demostrar que se encuentra residiendo en la vivienda de forma "completamente legal".

De hecho, la pretensión de Felipe Palacios es agotar esta vía para tratar de legitimar su postura. El Registro de la Propiedad tiene hasta el 26 de septiembre para posicionarse. De no ser favorable el recurso, la idea del inquilino es acudir judicialmente por vía ordinaria. Y apurar sus posibilidades hasta donde sea posible. Una causa que podría alargarse, de tener que acudir a últimas instancias, hasta el Supremo. "El Juzgado de Primera Instancia N.º 4 debería suspender las actuaciones en cuanto al posible desahucio hasta que haya sentencia firme en torno a la validez del usufructo. Hay que tener en cuenta que, si se falla a favor del inquilino, significa que se encuentra ahí de forma legal", defiende el entorno de Palacios.

La visión de la otra parte es bien distinta. El presidente de la junta de compensación, Javier Villamandos, reiteró el pasado mes de mayo que se trata de "un usufructo sobre una finca que ya no existe y que ya no es suya" porque, según recordó, la promotora Avintia ya abonó a la familia 127.820 euros por la vivienda. Ahora lo que queda pendiente de negociar son los derechos de edificabilidad, para los que "el usufructo no es trasladable", explicó Villamandos. Y continuó: "Esto deja claro que se queda como un “okupa”. No tiene absolutamente ninguna legitimidad". En ese sentido, la promotora madrileña consideró "un primer paso importante" para resolver el conflicto esta decisión de admitir a trámite la demanda de desahucio, retrasada por la huelga que afecta a la justicia asturiana.

Las negociaciones siguen estancadas tras una última oferta por parte de Avintia de 372.000 euros por estos derechos. La promotora incluso se plantea comenzar parcialmente las obras, concretamente la que se encuentra fuera de la parcela del conflicto: abarca varios espacios verdes, incluido el espacio de la playa verde, y dos de los cuatro bloques de viviendas que compondrán la futura urbanización de lujo.

Fue precisamente el pasado mes de mayo cuando se tensionó esta disputa. Una empresa especializada en el desalojo de okupas se personó a las puertas del chalé, en el Camino de los Olmos. Allí reside el hijo del propietario pese a haberse producido la venta del inmueble, circunstancia que paraliza la recepción de las obras y el inicio de la construcción.

Días después, la empresa dio un paso a un lado al retirarse de la zona con la intención de "llegar a un acuerdo", aunque por el momento no hay avances.