La oleada rockera se despide con más de 32.000 asistentes

El Tsunami Xixón se despide con "muy buenas sensaciones" tras tres jornadas de desenfreno a base de rock y punk en el parque Hermanos Castro, como aseguraba ayer Esteban Girón, responsable de prensa del evento, que también incluyó conciertos en la plaza Mayor y el skate park de Cimadevilla. Ese es uno de los propósitos del festival. "Uno de los atractivos del Tsunami es que la ciudad se implica", afirmó Girón, que cifró en más de 32.000 asistentes a las actividades. Las entradas se han vendido en 26 países, y como es usual, una gran parte de los espectadores han procedido de fuera de la región, más del 70 %.

"Hemos mejorado la experiencia de la gente, por ejemplo ampliando las zonas de sombra. Estamos muy contentos de haber hecho el festival de nuevo en el parque Hermanos Castro", subrayó Esteban Girón, que calificó como "emocionante" ver cómo tanta gente de fuera de Asturias acude al Tsunami. "Se lo apuntan como una cita que no se pueden perder", declaró Girón. Si hay que destacar la acogida que tuvo algún grupo, el responsable de prensa del Tsunami Xixón se decanta por "Desakato". "Era su concierto de despedida en Asturias", ensalzó Girón, que también reivindicó la actuación de "Frank Carter & the Rattlesnakes". "Fue un conciertazo que no se va a olvidar entre quienes estuvieron", valoró.

La temperatura musical bajará unos grados con la conclusión del Tsunami, que volvió a ser un punto de reunión para los amantes del rock.