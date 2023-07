Un Tsunami en abierto y en sesión vermú

El Tsunami Xixón se salió ayer de su cerrado recinto festivalero en el parque de Hermanos Castro para colarse en la plaza Mayor de Gijón. Doble cita musical, abierta y gratuita, en una sesión vermú muy rockera a los pies del Ayuntamiento y entre los últimos preparativos del Festival Aéreo Internacional. "Las Odio" y "Catalina Grande Piñón Pequeño" se subieron al escenario ante los aplausos del público. Los dos grupos protagonizaron la primera parte de la jornada de despedida de un Tsunami más que consolidado dentro de la oferta festivalera del verano gijonés.

"Las Odio" es un cuarteto "riot grrrls (movimiento feminista estadounidense), formado en 2015 en el underground madrileño. Sus sonidos punk, rock y pop y sus letras afiladas movilizaron a buena parte del público, mayoritariamente entre 25 y 35 años. "Conjuro/Maldición", una de sus canciones más conocidas, capturó la atención de la audiencia con su irónica mezcla de humor negro y ritmo lúgubre, presentando a "Las Odio" como unas brujas en busca del karma.

"Catalina Grande Piñón Pequeño", originarios de León, se caracterizan por el uso del humor y la ironía. ¿Su reto? Provocar una sonrisa afilada en el rostro de los espectadores. Y en algunos casos lo consiguieron en su sesión mañanera en Gijón. A través de canciones como "Ofensor del Pueblo" y "Menestra con Ginebra", el grupo expresó sus críticas y reflexiones sobre temas universales.

El ambiente fue electrizante, con un público entregado. Música y baile. Y, siendo la hora que era, también cervezas y sidra. "Me parece genial que eventos como ‘Tsunami’ ofrezcan música en directo y gratuita aparte de su festival", explicaba una emocionada Julia Menéndez. No muy lejos, Alejandro Martínez confesaba que "estoy disfrutando como un niño, tomar el vermú con música en directo no tiene precio". La propuesta en pleno corazón de la ciudad permitió hacer llegar este tipo de música a espectadores que están fuera del rango de militantes de los festivales de rock.