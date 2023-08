Santurio persiste para ser "ejemplar"

"Cumplimos con creces con los requisitos". Son palabras de José Luis Pérez, líder vecinal de Santurio, que no cesa en su empeño de alzarse con el premio de "Pueblo ejemplar", una distinción que concede la Fundación Princesa de Asturias. En más de tres décadas, el galardón jamás ha recaído en el concejo de Gijón. Una racha a la que la parroquia rural quiere poner fin. "Tenemos motivos suficientes de acuerdo a las bases de la candidatura, que habla de iniciativas de innovación, culturales, de mantenimiento del entorno, de defensa de las tradiciones...", ensalza Pérez.

Santurio, que en 2001 ganó el premio al pueblo más guapo de Gijón, tiene razones para confiar. Cuando sus residentes enumeran sus actividades, no hay quien los pare. La asociación vecinal "San Jorge" consiguió fibra óptica para la parroquia con una empresa local y los problemas con el arroyo de Santurio son cosas del pasado. Los propios vecinos lo limpiaron. "Ya no hay malos olores ni agua podrida", apunta José Luis Pérez, que ensalza cómo el pueblo lucha contra la avispa velutina con una "pócima". "Hay un atrayente y las avispas beben y luego envenenan a las larvas", explica. Santurio también ha abordado la amenaza del picudo rojo con charlas de expertos.

En cuanto al embellicimiento del entorno, la parroquia se vuelca. Carretillas adornadas, un reloj de sol artesanal, jardineras en los paneles informativos, etc. En proyectos culturales no se queda atrás. En la entrada de la sede vecinal hay un buzón para intercambiar libros. La joya de la corona es una muestra etnográfica con decenas de objetos donados por los residentes. Hay de todo, desde herramientas de carpintería hasta artilugios para el cultivo o la elaboración de la sidra. "Solo por recogerlo, restaurarlo y mantenerlo, es suficiente para ganar", asevera el líder vecinal. En Santurio se realizan jornadas de confraternización, entre ellas una curiosa iniciativa, los "Jueves por la tarde, abierto hasta el atardecer". "Nos juntamos para jugar al parchís, discutir... Es una forma de que la gente que vive sola se entretenga", remarca José Luis Pérez.

"Aquí no verás fincas abandonadas y de vez en cuando hacemos sextaferias", reivindica Pérez, que señala que Santurio incentiva la ganadería y la agricultura. "Mantenemos el entorno rural. Si está verde y limpio, es porque los ganaderos lo atendemos. Si no se trabaja, Asturias ya no es tanto paraíso natural", comenta Miguel Sánchez. Otros proyectos de la parroquia incluyen una guía telefónica de servicios o talleres de memoria para "ejercitar el cerebro". "Ganaremos porque somos los más guapos", bromea Lisardo Suárez, uno de los 300 residentes en Santurio. Eso sí, se están construyendo viviendas. "La gente viene a vivir aquí. Por algo será", recalca José Luis Pérez, líder vecinal de una parroquia que desea que, al cuarto intento, sea el vencido. Santurio quiere ser el primer "pueblo ejemplar" de Gijón.