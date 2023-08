"Es bonito decir que puedo vivir de lo que me gusta"

El telón del teatro Jovellanos se levantará del 3 al 13 de agosto para recibir el musical «Ghost», en el que David Bustamante ejercer como uno de los protagonistas. Actuará en Asturias, una tierra con «gran significado personal» para él. Con una trayectoria musical en constante evolución, el cantante asegura que este reto le ha permitido descubrir aspectos inexplorados de sí mismo. Desde sus emociones más íntimas hasta sus expectativas sobre el impacto del musical. Bustamante habla de pasión por el arte y la música.

–¿Qué significa para usted interpretar a Sam Wheat en «Ghost»? ¿Cómo consiguió conectar con el personaje a nivel emocional?

–Ha sido un regalo, yo tenía muchas ganas de formar parte de un musical y, cuando me ofrecieron esta historia, no pude decir que no. De alguna forma. Es una historia cercana, familiar, es la historia favorita de mis padres. Yo he tenido una perrina que se llamaba «Molly» y un perro que se llamaba «Ghost» ¡Imagínate! Incluso la banda sonora del vídeo de mi comunión es la de «Ghost». De alguna manera, estaba conectado con ella. Estoy disfrutando mucho y vamos a poner el broche de oro en Asturias, que todo el mundo sabe lo importante que es para mí.

–Durante ese proceso para interpretar a Sam Wheat, ¿hubo algún momento de autorreflexión o autodescubrimiento que te haya sorprendido?

–Yo tengo mucho que ver con Sam, por eso, no me costó conectar con él. Yo haría cualquier cosa por salvar al amor de mi vida y soy tan confiado como él. Por eso, alguna vez he vivido traiciones de personas en las que creía, como le paso a él.

–Obviamente, no todos los días son buenos, ¿A qué recurre si tiene un mal día para subir al escenario, cómo se traga uno el mal rollo?

–Aparte de que tengo la suerte de tener una familia y unos amigos que son increíbles, el escenario me cura. Amo lo que hago y además no ser tú por unas horas y vivir en la piel de Sam me ayuda muchísimo, es un regalo. Nunca había interpretado de esa manera solo con micrófono y canciones.

–Ahora que ha tenido esta experiencia en el teatro musical, ¿le gustaría seguir explorando este género en el futuro?

–No será la última vez que haga algo así porque me llena, pero ahora en lo que tengo todos mis sentidos volcados es en la música. Voy a sacar canciones nuevas y tengo muchísimas ganas de mostrarlas porque son más mías que ninguna anterior. Con 41 años que tengo, es hora de plasmar momentos que están ahí, que han llegado sin buscarlos, que estaban en el aire. Lo he conseguido.

–Desde que comenzó hasta ahora, ¿cómo describiría su evolución como artista? ¿Hay algún momento o logro en particular que considere un punto de inflexión en tu carrera?

–Mi carrera es una historia muy bonita. Yo era de un pueblo con muy pocos habitantes y lo que me ha pasado es prácticamente imposible. Realmente, el tiempo y la vida me dio la razón. Desde pequeño, lo tuve claro y mis padres me apoyaron. Me dijeron: «¿Quieres estudiar música?». Pues a estudiar solfeo, a tocar el piano, a dar clases de canto. Siempre de alguna manera me preparaba. Veintiocho años después, es muy bonito decir que puedo vivir de lo que me gusta y sentir el cariño y el respeto, ya no solamente de mi generación, sino de todos. Siento una gran salud en mi carrera, puedo hacer lo que realmente me gusta, lo que me llena. No estoy atado a nada y eso es una suerte.

–El Musical «Ghost» llega a Gijón del 3 al 13 de agosto ¿En que pases podremos disfrutarle?

–Yo actúo jueves, viernes, sábados y domingos. Además serán mis últimas ocho funciones porque «Ghost» se acaba, así que si lo quieren ver es o ahora o nunca. Volveré en un futuro, pero no muy cercano.

–Tiene alguna expectativa sobre la reacción del público gijonés durante sus actuaciones?

–Es tan bonita la historia, tan espectacular. La partitura es maravillosa, hay absolutamente de todo. Es una obra muy llevadera porque tiene momentos de amor, de pasión, de traición, pero tiene también una discómica muy muy potente. Yo creo que a la gente le va a encantar, se lo va a pasar muy bien y se va a reír.

–¿Qué le diría a sus seguidores en Gijón y en Asturias que esperan con ansias su visita?

–Pues qué decir, que el cántabro más asturiano está deseando volver a casina y disfrutar del público de ahí, que es el mejor del mundo. A Asturias nunca vuelvo de visita sino que vuelvo a casa porque de verdad, en Asturias, me siento en casa y así ha sido siempre. No solamente porque mis raíces vengan de ahí sino porque me siento muy atado. No sé, igual es por la cercanía que tenemos, pero hasta en el hablar nos parecemos. Es hermoso.