Cabueñes reforma un espacio en desuso para ganar camas pediátricas

Todo son obras en el Hospital de Cabueñes. El complejo gijonés ultima una reforma parcial en su área de lactantes, un espacio que llevaba tiempo en desuso y que se recuperó durante la pandemia, para adecuar varias habitaciones pediátricas. La obra, que ayer quedaba solo pendiente de limpieza, se da por finalizada y se espera que las nuevas estancias se puedan estrenar esta misma semana. La ventaja de recuperar formalmente la unidad de lactantes como espacio de ingreso pediátrico será que, en momentos de alta ocupación en el hospital, el servicio de Pediatría pueda trasladarse a este espacio y liberar su planta habitual, la sexta impar, que podrá usarse para hospitalización de adultos. Esta estrategia se ha usado ya varias veces desde la pandemia, pero dejaba a los pequeños en un espacio que, como originalmente se había creado para bebés, no contaba con baños adaptados para niños ni espacio suficiente para el movimiento de camillas.

El personal de Pediatría llevaba tiempo pidiendo el acondicionamiento de esta unidad, aunque por ahora solo han logrado una reforma parcial que afecta a cuatro de las nueve habitaciones de este espacio. Lo ideal, según los trabajadores, sería poder habilitar el espacio completo. Se ubica justo en el centro de la sexta planta y llevaba años sin usarse hasta que la segunda ola pandémica, que apunto estuvo de colapsar el hospital, obligó a reactivarlo para que la planta pediátrica pudiese usarse para la atención de adultos. Desde entonces, la gestión de ambas áreas ha ido dependiendo de las necesidades del complejo, y en Pediatría entienden que, sobre todo hasta que la ampliación del hospital permita ganar espacio, recuperar esta pequeña planta permitirá no tener que "mezclar" a niños y adultos en la sexta impar en épocas de ingresos al alza, sobre todo en los meses de gripe.

La falta de espacio en el hospital no se solucionará del todo hasta que la ampliación culmine. Cabueñes lleva años saturándose en invierno, pero la supresión en 2020 de las polémicas camas supletorias, que permitían ingresar a tres pacientes en una misma habitación –su eliminación era una vieja demanda sindical–, han hecho que la falta de habitaciones se note aún más. Hasta ahora, la gran medida que había implementado el complejo había sido eliminar un área de despachos de la quinta planta, reconvertida en espacio de hospitalización, y cuando ese espacio se llena desde hace un par de años se recurre a la planta de Pediatría, que desde el inicio reprochaba que el ingreso de niños en el área lactantes, donde apenas entra una cama –el espacio estaba hecho para cunas– y hay bañeras pequeñas en vez de platos de ducha, no era viable a largo plazo. La adecuación de estas cuatro habitaciones busca paliar en parte esas quejas.

El personal del servicio afectado, no obstante, recuerda que cinco habitaciones siguen sin estar adaptadas y que siguen necesitando de su planta habitual para poder usar espacios como el aula del maestro y la sala de juegos, que no tienen espacio en lactantes. "Estos días hay una media de seis o siete niños ingresados, pero en invierno, como con los adultos, la cifra sube. No podemos quedarnos sin nuestra planta, con nueve habitaciones no nos llegaría", señalaban ayer desde el servicio.

La obra comenzó a inicios de julio y tendría que haber terminado hace dos días, pero el retraso no parece que vaya a durar mucho más –ayer se estaba ya solo pendiente de las últimas instalaciones y de labores de limpieza y desinfección– y se prevé poder estrenar el área a largo de esta misma semana.