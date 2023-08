La Federación vecinal pide a Moriyón que "no haya retrocesos" en movilidad

Un encuentro para abrir "cauces de diálogo y entendimiento". Así definió ayer Manuel Cañete, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Urbana (FAV), la reunión mantenida entre parte de su directiva y la alcaldesa, Carmen Moriyón. La cita, que se prolongó durante hora y media, sirvió para que la entidad pusiera sobre la mesa diversos temas candentes, entre ellos, la movilidad, horas después de la "muerte" de la ordenanza. "Hemos mostrado nuestra máxima disposición para empezar a hablar", aseguró Cañete, que reivindicó que "Gijón tiene que avanzar" en esta materia. "No hay que replantearse el modelo, hay que avanzar hacia el siglo XXI. Cuesta entender que se retroceda en algunos aspectos", subrayó.

Cañete instó a "actuar" en la zona oeste del concejo desde el punto de vista de la salud, debido a las reiteradas quejas sobre la contaminación, y destacó que el puerto "tiene que aportar soluciones". En ese sentido, comentó que la planta de pirólisis sigue "en el foco". Además, ratificó su apoyo al proyecto municipal para los terrenos de Naval Gijón. La salud mental fue una de las principales cuestiones abordadas durante la cita. "Hay preocupación, en la reforma de Cabueñes no se contempla un equipo multidisciplinar", declaró Cañete, que mostró su confianza en que la rama profesional de la Alcaldesa como cirujana sea un acicate para blindar la salud mental en colaboración con el Principado. Sobre el "solarón", el presidente de la FAV remarcó que el proyecto debe huir de un modelo "edificatorio" y que la apuesta tiene que asentarse en "un gran parque, un espacio sostenible medioambientalmente".

Asimismo, Cañete emplazó a Moriyón a cooperar con las distintas concejalías en aspectos como los festejos o la ordenanza de terrazas. "Hay que racionalizar el espacio público. Si una terraza está pegada a un banco, no podemos prescindir del banco. Y hay que recordar que encima de los toldos vive gente", manifestó el líder vecinal, que apuntó que desde la FAV "no ven" el intercambiador de El Humedal, "mientras no se aclare que la estación intermodal será una realidad".

El presidente de la FAV también resaltó la importancia de la participación por parte de asociaciones y colectivos en el desarrollo de Gijón. "La ciudad es de todos", afirmó Cañete, que animó a agilizar las "obras pendientes" que quedan por ejecutar. A su vez, la comitiva de la FAV comunicó a la alcaldesa su repulsa a las corridas taurinas. "Es una aberración mantener un modelo de maltrato animal. No es fácil decirle a los niños que cuiden a los perros si luego se mata a los toros", declaró Manuel Cañete. Los problemas de olores en la depuradora de La Reguerona también salieron a la palestra en el encuentro. "Se le enseñaron audios con quejas de vecinos", explicó el líder de la FAV.

"Hemos presentado las credenciales", proclamó José Luis Rodríguez, representante de la federación en el área de medio ambiente, que insistió en que la cosa "está igual o peor". "El problema de contaminación no ha bajado por la acumulación de graneles sólidos en el puerto", aseguró Rodríguez, que aguarda al primer consejo sectorial de medio ambiente. "Vamos a seguir bregando, aún tenemos que entregar las firmas de la pirólisis", aseveró José Luis Rodríguez, que planteó durante la reunión la necesidad de conocer el estado de las aguas de las playas.

Tras la reunión, Moriyón señaló la "cordialidad" de la cita y mencionó la "preocupación vecinal" por aspectos relacionados con la salud, "transversales a las políticas municipales". "Desde la Alcaldía se ha tomado buena nota de ello", sentenció la regidora, que propuso a sus interlocutores la posibilidad de mantener encuentros trimestrales. "Se han tratado temas prioritarios para la ciudadanía y el Ayuntamiento", sostuvo Moriyón.