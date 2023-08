El Mercante pone los andamios para volver a servir

El Mercante dio ayer el primer paso para su reapertura. La colocación del andamiaje y una malla protectora alrededor del restaurante de Cimadevilla que sufrió un devastador incendio el pasado mes de septiembre supusieron el inicio de una profunda rehabilitación que, según explican sus propietarios, durará cuatro meses. Atrás queda casi un año de inactividad en el emblemático edificio de la Cuesta del Cholo. "Ha sido duro, pero al fin vemos la luz", cuentan los dueños.

Tras conseguir en el pasado mes de junio el permiso de obras, la empresa Daybasa solucionó en los últimos días los últimos trámites burocráticos, administrativos y de seguridad. Fue el 20 de septiembre del pasado año cuando un incendio en la cocina de El Mercante, situada en la planta de arriba, impactó a todo Gijón y puso fin a casi 60 años de actividad en el establecimiento. "Me dio una pena terrible cuando vi la enorme nube de humo saliendo del bar", contaba ayer una vecina de Cimadevilla que acostumbra a pasear por la Cuesta del Cholo por las mañanas y a la que le sigue causando "bastante dolor" ver el edificio cerrado a cal y canto. La sensación de "extrañeza" también viene a la cabeza de otra residente: "Suelo venir aquí cada verano desde hace bastantes años, ya sea a El Planeta, a Las Ballenas o a El Mercante; y se me hace raro verlo cerrado, aunque ya parece que en breves lo tendremos de vuelta con nosotros".

Las estimaciones con las que trabajan desde la constructora para la reforma es de aproximadamente cuatro meses. Después de ese tiempo, el dúo hostelero de la pintoresca manzana formada por la Cuesta del Cholo, el Tránsito de las Ballenas y la calle Artillería volverá a ser un trío. Celso Suárez, propietario de El Mercante, siente todavía el dolor de ver así "el bar de su vida". En él, empezó como ayudante de sus padres, Celso Suárez y Manolita Solís, fundadores del local, siendo todavía un niño pequeño. Después, pasó a manos suyas tras haberlo gestionado en años anteriores junto a sus hermanos Julio Adolfo Suárez –fallecido en 2020– y Susana Suárez –jubilada desde hace tiempo–.

La ausencia de daños estructurales supuso un pequeño respiro para el propietario. "Paso lo menos posible por el lugar, por no verlo", reconoce. No obstante, estará perfectamente informado de cómo los operarios comenzarán en las próximas semanas a derribar las partes calcinadas y a recuperar el tradicional edificio, centrándose en una renovación integral del sistema eléctrico, la fontanería y los suministros. Además, se repararán las ventanas que se encuentran en la fachada y la cubierta del edificio, una de las estructuras más afectadas debido a que es donde estaba ubicada la cocina, cuyas vigas se encontraban totalmente quemadas al tratarse de un inmueble antiguo con muchos elementos de madera. Los trabajos sobre el bar, tal y como explica Alejandro González, gerente de Daybasa, requerirán de cortes tanto en la Cuesta del Cholo como en la calle Artillería durante cuatro mañanas no consecutivas.

La construcción del edificio data de 1958, pero la apertura del bar no se produjo hasta 1966. Sus puertas volverán a abrir a finales de otoño, aunque tal y como reconoce Suárez, "se sabe cuándo empieza, pero nunca cuándo acaba". El establecimiento se reencontrará con sus clientes renovado por dentro, pero manteniendo su tradicional fachada, que está protegida por el catálogo urbanístico al situarse en el barrio de Cimadevilla. De hecho, el local, durante sus casi seis décadas de historia, ha sido testigo de la gran evolución experimentada por el barrio alto gijonés, además de la suya propia, con una profunda reforma a principios de este siglo. Ahora, se adentra en una nueva etapa para regresar como el ave fénix de aquellas cenizas que surgieron de él aquel fatídico 20 de septiembre, un negro acontecimiento que supuso un punto y aparte para la vida cotidiana del casco histórico gijonés.

Casi un año del fuego que entristeció la Cuesta del Cholo

El Mercante lleva casi un año cerrado. El emblemático restaurante de la Cuesta del Cholo sufrió un grave incendio en septiembre de 2022, como se ve en la imagen de la izquierda. Poco después, fue cubierto por una gran lona