El gijonés que dejó la oficina y se pasó a los cuchillos: "Tengo una clientela muy fiel"

En la era de los trabajos frente a un ordenador, hay oficios que resisten fieles a la tradición. Languidecen, pero siguen siendo imprescindibles o, al menos, útiles. Por uno de esos resquicios laborales pasa cada día la furgoneta–taller del afilador gijonés José Carlos Barquín. Lleva un cuarto de siglo mejorando cuchillos de forma profesional a domicilio. Algo que casi nadie hace ya. Sus compañeros de profesión pueden contarse "con los dedos de una mano". Hace kilómetros y kilómetros al volante para que los restaurantes, carnicerías o pescaderías tengan un buen filo con el que cortar. "Trabajo por las mañanas a demanda. Me va bien. Aquí en la furgoneta tengo de todo. La máquina es lo mejor de lo mejor. Eso es importantísimo", señala.

Barquín no responde al estereotipo de afilador que todos tenemos en la cabeza. No hay bicicleta, ni pitido. Es un ritual, el del afilado, que ejecuta con mimo y profesional. Lo conoce de carrerilla: "Siempre hay que seguir tres pasos. Primero, el afilado, y luego toca pulirlo en dos veces". Son aproximadamente dos minutos por cuchillo, algo más de tiempo para las cortadoras. ¿Y cuántos cuchillos afila al día?: "¡Uf! ¡No sé decir!". Barquín estudió en la Inmaculada y trabajó en un banco y varias compañías aseguradoras en un puesto de responsabilidad. Era una vida que le ahogaba entre las cuatro paredes de una oficina. Y decidió abdicar. "Me di cuenta de que allí no era feliz. Soy de espíritu libre; fue una decisión difícil al verme desempleado", confiesa.

Entonces, la vida le llevó a un pequeño taller del parque de la Fábrica del Gas. "Era del marido de una amiga. Michael John, un alemán que vivía en Gijón, fue el que me enseñó cómo había que afilar. Era muy bueno en el oficio", dice. Empezó haciendo de recadero. Llevaba y traía los cuchillos de sus clientes. Del local al taller y del taller al local. "Más tarde empecé por mi cuenta. Y se me ocurrió que se podía ahorrar un viaje si se hacía el trabajo en una la furgoneta con un taller en su interior", explica. Todo está completamente en regla. Fue el origen de lo que ha sido su profesión durante dos décadas y media. "Al principio, trabajaba todo el día, pero ahora estoy solo de mañana", cuenta. Afila siempre a demanda. Gijón, Oviedo, Avilés, Lastres, Ribadesella... Al mes, recorre unos 2.500 kilómetros. "No estoy ni en redes sociales, ni en internet. Lo hago como toda la vida. A través del teléfono. Me pegan un toque al 649 412 131 y vemos cuándo hay hueco. No hay otra forma de dar conmigo", zanja.

Con su lugar de trabajo a cuestas, son muchos años de trabajo con los que ha conseguido "una clientela muy fiel". Restaurantes de renombre, carnicerías, pescaderías, particulares... "Sobre todo, los cocineros son muy exigentes porque utilizan cuchillos muy caros. El resultado del afilado también depende de cómo se trate la herramienta. Si la cuidas, más te dura y necesitar afilarla menos veces", ahonda Barquín. Como en la mayoría de oficios, el "curro" va por temporadas. "Hay periodos de demanda más alta, como el verano o temporadas de bonito, cuando las pescaderías tienen más lío", dice.

–¿Y cómo va el negocio?

–"Bien. Quizás ha bajado un pelín porque los hosteleros, a pesar de que están ahora llenos, no tienen un gran margen de beneficio y se ven obligados a recortar por algún lado. Hay inflación y eso aumenta los costes. Y por algún lado ahorran. Pero va bien; no ha cambiado gran cosa desde que empecé"

Hay que aclarar que tiene su arte esto del afilado. No es sencillo. El virtuosismo para conseguir el mejor filo exige "un aprendizaje importante". "Aquí la experiencia es un grado. ¿Has conocido alguna vez una universidad de afiladores? Se aprende a base de afilar cuchillos y cuchillos. No hay otra manera", cuenta. Y es en esa especie de ceremonia ha encontrado su lugar: "No sé, me dio algo. Siento que he aprendido a hacer algo de verdad. Soy manitas. Me siento realizado utilizando las manos. En la oficina tenía la sensación de que no sabía hacer nada".