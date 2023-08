El tripartito le pone la puntilla a la ordenanza de Movilidad

No una sino dos veces –una por cada proceso judicial abierto– levantaron al tiempo sus brazos los ediles de Foro, PP y Vox en el Pleno de ayer para confirmar el fin de la actual ordenanza de Movilidad. La mayoría que suman los votos del tripartito de derechas que comparte el actual gobierno se impuso sin discusión ni fisura a los noes que sumaron PSOE, IU y Podemos, los grupos que apoyaron la entrada en vigor de esa normativa en el pasado mandato con un gobierno de izquierdas en la ciudad.

Sin esta ordenanza decaen todas las restricciones de índole ambiental aplicadas o previstas para la circulación y estacionamiento de coches en la ciudad, y que tanta polémica generaron, pero también la cobertura normativa para la generación de zonas de bajas emisiones, áreas de prioridad residencial o zonas acústicamente saturadas o para el desarrollo de nuevos tipos de áreas dentro de la zona ORA pensadas para dar prioridad a los vecinos o un uso de alta rotación. Sin ordenanza tampoco hay obligación para las personas con movilidad reducida de pagar por estacionar en zona azul. Como aperitivo a todas estas medidas para las que era necesario eliminar la ordenanza el gobierno de Carmen Moriyón ya había ejecutado a principios de julio un cambio en la operativa de los parquímetros de la ORA que permitía aparcar en la zona a los coches sin distintivo ambiental.

Ayer lo que se votó fue retirar los recursos presentados ante el Supremo por la anterior Corporación –también en base a un acuerdo plenario donde primó la mayoría de entonces de la izquierda – frente a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que habían anulado la ordenanza por considerar insuficiente la memoria económica que se incluía. Una en respuesta a una demanda del PP y otra por la demanda presentada por los anteriores ediles del grupo municipal de Foro. Dos de los tres partidos del gobierno actual.

Eliminado el recurso la decisión del TSJA será firme y la ordenanza de Movilidad que entró en vigor el uno de junio de 2021 pasará a ser papel mojado. Aunque para eso aún faltan algunas semanas. "La sentencia del TSJA fue contundente y también lo fue la de los gijoneses en las elecciones de mayo; lo que no se pueden hacer son normas con prohibiciones desproporcionadas e injustificadas", explicó el edil forista Pelayo Barcia. En su momento firmante de una de las dos demandas y ahora concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Urbano en el gobierno de la ciudad.

"Esta ordenanza es el ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas en política, sin diálogo y sin pensar en los perjudicados. Ahora es el momento del sentido común y de empezar de cero", explicó la portavoz del PP, Ángela Pumariega. La decisión del nuevo gobierno de hacer una nueva ordenanza y un nuevo plan de Movilidad son la justificación que se incluyó en el acuerdo plenario para plantear la retirada del recurso. Para Sara Álvarez Rouco, portavoz de Vox, con esta decisión se abre una nueva etapa municipal con "prácticas alejadas de lo irrealizables" y sin medidas que "dificultaron la vida de los gijoneses y criminalizaron a los usuarios de vehículos a motor". Los socios del tripartito siempre han achacado un sesgo ideológico a la ordenanza de Movilidad impulsada en su momento por una concejalía liderada por IU.

Para la, ahora en la oposición, izquierda municipal la anulación de la ordenanza supone que Gijón de un gran paso atrás. Y no sólo porque ahora el referente normativo volverá a ser la ordenanza de Tráfico de 2002 sino por lo que supone la falta de control del tráfico como elemento contaminador en la lucha contra la polución en la ciudad, tanto atmosférica como acústica. "Si no les apela una crisis existencial mundial, al menos podrían preocuparse por estar respirando aquí mismo un aire lleno de porquería, un aire que nos enferma", afeó la líder de Podemos, Olaya Suárez, al tripartito. "Esto va de medio ambiente y de salud. Ustedes podrían ser el gobierno en 2002 pero no están a la altura para serlo en 2023", les reprochó desde IU, Javier Suárez Llana, que describió una derogación en "tres actos", del que el primero había sido la decisión de Foro y PP de ir a los juzgados. Al salto al pasado normativo hizo también referencia el socialista Tino Vaquero al mostrar la preocupación por el vacío legal en que queda Gijón. "Colocan a Gijón en una situación de rebeldía y lejos de velar por la salud de los ciudadanos buscan el rédito electoral", les reprochó. El PSOE también entiende que la falta de ordenanza y plan de Movilidad bloquearán las posibilidades del Ayuntamiento de conseguir financiación e, incluso, abre la puerta a que se tengan que devolver algunos de los millones de fondos europeos ya conseguidos.

Ya fuera del salón de plenos, en sus redes sociales, el edil de Tráfico y Movilidad, Pelayo Barcia, festejaba el triunfo: "La ordenanza de Movilidad de Gijón ya es historia, salimos del medievo, donde cada señor feudal dictaba normas propias, para pasar a una nueva época donde las normas serán similares y equivalentes a las del resto de municipios del mismo tamaño y del entorno".