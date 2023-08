"Este año hace más ilusión si cabe torear en Gijón"

››

El matador Alejandro Talavante (Badajoz, 1987), una de las máximas figuras del toreo actual, volverá a trenzar el paseíllo en El Bibio el próximo 18 de agosto para lidiar toros de José Vázquez junto a Sebastián Castella y Tomás Rufo.

–Gijón ha recuperado su feria de Begoña. ¿Es un triunfo colectivo de la tauromaquia?

–Ir a la feria de Gijón es algo que a todos los toreros nos provoca siempre muchísima ilusión. Es una de las ferias del verano en la que a uno como torero le hace ilusión estar, pero este año más si cabe por todas las circunstancias que ha rodeado a Gijón en las últimas temporadas.

–Cada vez va más público a las plazas, pero la fiesta sigue duramente atacada. ¿Por qué?

–Depende del sentido con el que se quiera ver. Como estos ataques empezaron quizás en el año 2000 de manera progresiva, más agresiva y más beligerante pues he tratado de verlo de una forma más optimista, y sentir que cuando hay algo en la vida que a veces toca la verdad, y que resulta también inentendible para quien no se quiere confrontar a ella, va a recibir muchos ataques. Igual que la envidia que puede provocar un gran destello.

–¿Está la tauromaquia en un buen momento?

–Sí. Los antitaurinos no han calculado la reacción de esa parte de la sociedad que no piensa igual que ellos. Entonces, esa reacción está siendo si cabe más en masa y con mucha más determinación. En las plazas, a pesar de todas las crisis económicas que han venido en los últimos años, con la gente pasándolo tan mal, ahora se ve más público que nunca.

–¿El éxito en los tendidos es porque ahora se torea mejor?

–Siempre se ha toreado bien. Igual que la embestida del toro evoluciona, también evoluciona el toreo. O quizás la limpieza a la hora de ejecutarlo. La intención del torero siempre es la misma, independientemente de cómo esté el toreo actualmente. En la historia del toreo ha habido épocas en la que se han juntado muchos toreros muy buenos y creo que esta época puede ser una de ellas.

–Dos faenas se recuerdan en El Bibio con su firma. Su triunfo con una corrida de Salvador Domecq en 2011 y, especialmente, una faena al natural con un toro de Sánchez Arjona.

–Gijón es una plaza que casi siempre se me ha dado bien. Aquella tarde de 2011 fue muy especial, porque era la alternativa de mi amigo Diego Silveti y José Tomás. Pero, quizás, la tarde que recuerde con más cariño sea la de ese toro de Sánchez Arjona que comenta, porque esa tarde me encontré muy bien.

–Siempre ha intentado promover campañas publicitarias rompedoras. ¿Falta esa modernidad?

–Lo que hace falta es intentar torear bien. Luego, alrededor de eso, cada uno tiene su propia personalidad. En estos últimos años a mí siempre me ha parecido divertido generar un proyecto alrededor de un artista, que, a lo mejor, no es tan aficionado a los toros, pero que sí es valiente para ampliar su obra entrando en la tauromaquia a través de mí. Eso también provocala curiosidad de colegas suyos y de las personas que les siguen a ellos. Así me ha pasado con los artistas con los que he podido hacer las obras. La experiencia ha sido muy buena.

–¿Cómo va su ganadería?

–Es muy complicado. Es una inversión de mucho sacrificio y espero que algún día tenga sus frutos. Estoy muy contento con los resultados y, aunque voy despacio, creo que vamos muy bien.

–Sus amistades con futbolistas como Nacho Fernández o Sergio Ramos, ¿ayudan a proyectar la tauromaquia?

–Eso es más mérito de ellos, que se han sentido atraídos por la tauromaquia. Para mí ha sido un descubrimiento ver la afición que tienen y que a medida que han ido conociendo más el toreo su afición ha aumentado. Ahora mismo están completamente metidos en la temporada, aunque estén también con sus temporadas y el inicio de la liga. Me da mucha alegría porque son muy buenos embajadores.

–¿Es difícil mantenerse tantos años como una figura?

–Te tiene que gustar mucho lo que haces. Estar sometido a tanta presión hace que tengas que tener mucha paciencia hasta lograr que las cosas se pongan en el sitio en el que crees que deben estar. Competir con toreros muy grandes es muy duro, pero es una forma de vida muy plena para mí. Cuando tienes una vocación y la puedes realizar es la mayor satisfacción que le puede dar a una persona.

–Hace unos días "El Juli" anunciaba su retirada y usted compartió una foto suya de niño con él. ¿Se va una gran figura?

–Desde luego. Recuerdo cuando era niño y veía el anuncio del Seat Ibiza que protagonizaba El Juli y alucinaba. Pensaba que era lo máximo, que un torero llegara a tener esa fuerza mediática y haciendo algo que era muy auténtico como es torear un toro. Después de tantas tardes, un rival así termina entrando en tu corazón.

–¿La tauromaquia, a pesar de la rivalidad, teje lazos especiales que solo entienden los toreros?

–Sí. Se generan unos lazos que serían parecidos a los de una gran amistad, aunque no necesites tana interacción. Pasan cosas que solo sentimos nosotros y que luego le transmitimos al público.

–¿Lo más difícil de ser torero?

–Me imagino que lidiar todos los días con tus miedos y la incertidumbre de cómo puede ir o que nos va a tocar hoy. Es en lo que hay que tener más temple para poder lidiarlo bien.