Una vecina de Gijón, obligada a un "exilio sanitario" a Portugal: "Para que tenga derecho a transporte tengo que caerme muerta"

"Por lo visto, para que tenga derecho a transporte tengo que caerme muerta". Lo asegura J. R. G., una mujer de 58 años, vecina de Gijón y nacida en Portugal, para explicar lo que ella misma llama su "exilio sanitario". La afectada, enferma renal grave, precisa de hemodiálisis para seguir viviendo y recientemente ha recibido la negativa de su aseguradora para ponerle un medio de transporte –suelen emplearse ambulancias básicas– que la lleve desde el barrio de Viesques en el que reside y hasta el Hospital de Jove. Esto ha hecho que la afectada, que explica que no puede esperar a que se resuelva el problema –y que no puede seguir asumiendo el coste de los viajes en taxi ni el desgaste físico que, dice, le provoca viajar en autobús tras cada tratamiento–, haya decidido mudarse temporalmente de regreso a su Portugal natal, donde ya tiene garantizado un transporte sanitario. Asegura, no obstante, que lo hará como residente española, con su tarjeta sanitaria europea, para que la aseguradora tenga que asumir los costes del tratamiento "a posteriori". "Es una pena que a estar alturas del siglo XXI un paciente tenga que seguir peleando por los servicios básicos a los que tiene derecho", reprocha la afectada.

Esta paciente es esposa de un profesor de Secundaria y, por tanto, se puede beneficiar de la mutua que su marido tiene asignado como funcionario público. A través de esta mutua, sus cuestiones de salud las gestiona con una empresa de seguros sanitarios adscrito a ella. Y esta entidad, siempre según el relato de la afectada, es la que ha dictaminado, a través de varios informes médicos, que su estado físico es lo suficientemente óptimo como para que ella pueda desplazarse al hospital por su cuenta. Un extremo que la afectada niega porque, asegura, sí tuvo transporte gratuito hasta este año, por lo que no entiende la decisión. La afectada tampoco puede recurrir a otro tipo de tratamientos renales sustitutivos. Estuvo cinco años –entre 2015 y 2020– con sesiones de diálisis peritoneal, pero contrajo una infección bacteriana que hizo que, por recomendación médica, se la sacase de este programa. Otros problemas de salud –vinculados al sistema endocrino y circulatorio– le impiden ser apta a una operación de trasplante de riñón. "Mi única opción posible es la hemodiálisis hasta el fin de mi vida", razona la enferma, que asegura someterse a tres sesiones por semana. Comenzó el tratamiento en Gijón, en Cabueñes, en septiembre de 2020, y meses después se le cambió la ubicación hasta el Hospital de Jove, pero siempre con transporte incluido. En su relato la afectada aclara que, por asuntos familiares, se trasladó de regreso a Portugal entre noviembre de 2022 y abril de 2023. De vuelta a Gijón, fue cuando surgieron los problemas. "La aseguradora pretendía retrasar el tratamiento de hemodiálisis para estudiar los informes médicos que se presentan cada mes", afirma la mujer, que dice que en esa ocasión se tuvo que trasladar de urgencia hasta las oficinas de la mutua para desbloquear el conflicto, un trámite que sí se solucionó. Sin embargo, desde ese momento la aseguradora dejó de hacerse cargo del transporte, y la paciente se desplaza al hospital, si no la puede llevar su marido, en taxi. En sus informes, mutua y aseguradora afirman que los documentos médicos de la paciente "no son concluyentes" como para dictaminar que precise de este servicio porque el malestar y los mareos "son normales" tras una sesión de diálisis. La enferma, sin embargo, ve inviable asumir ese traslado en autobús, que en su caso implicaría un transbordo a medio camino y un último tramo a pie de unos 500 metros hasta su vivienda. Por todo ello, la mujer ultima los trámites para volver a Portugal tras el verano y someterse allí a su hemodiálisis con transporte siempre incluido, pese al "coste emocional" que supondrá separarse de su marido, que seguirá en Gijón por trabajo. "Esto no deja de ser un aviso a navegantes: Si esto ocurre con un beneficiario de un funcionario de carrera al que no pueden rescindir el contrato de seguro, los que crean que con un seguro de 50 euros al mes lo van a tener cubierto todo no pueden estar más alejados de la realidad", concluye la afectada.