Las zonas de bajas emisiones estarán reguladas por una norma específica

La anulación de la actual ordenanza de movilidad y la elaboración de una nueva, además de un nuevo plan de Movilidad, son parte sustancial de los pactos políticos firmados por Foro con el PP y Vox. Y uno de los ejes mejor definidos de la acción de gobierno del tripartito. De hecho, la decisión plenaria tomada el martes –gracias a los votos de los tres partidos de la derecha– de retirar el recurso presentado por la anterior Corporación ante el Supremo contra la sentencia de nulidad de la norma de Movilidad emitida a principios de año por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias supone cumplir ese primer compromiso político de convertir en papel mojado la norma impulsada por PSOE e IU. Aún habrá que esperar semanas para que esa anulación judicial sea firme, pero la acción política ya no tiene vuelta atrás.

¿Toca entonces ponerse a trabajar ya en una nueva ordenanza de Movilidad? Aunque el cronograma de trabajo de la concejalía de Tráfico, Movilidad y Transporte Público que lidera el forista Pelayo Barcia se definirá tras el verano –aún falta por organizar el equipo que acompañará al edil–, lo cierto es que sobre la mesa está la intención de que el cambio normativo comience por el desarrollo de una ordenanza específica sobre creación y gestión de zonas de bajas emisiones. Un documento segregado de la que sería una ordenanza de Movilidad de mayor envergadura y complejidad en su tramitación –lo que supone que al igual que el Plan son actuaciones que necesitarán casi todo el mandato para completarse– y que permitiría a Gijón cumplir con la legislación vigente en ese ámbito.

No hay que olvidar que la ley de Cambio Climático establece la obligación para los municipios de más de 50.000 habitantes de tener planes de movilidad y zonas de bajas emisiones (ZBE), entendidas como territorios donde se "aplicarán restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos con el objetivo de mejorar la calidad del aire conforme a la clasificación que tengan esos vehículos por su nivel de emisiones". En este tipo de ordenanzas ya trabajan otros ayuntamientos de España. La propia Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ofrece desde el pasado mes de mazo a las corporaciones una ordenanza tipo con los mínimos a cumplir en cuanto al diseño de zonas de bajas emisiones y zonas de especial sensibilidad.

El modelo de la FEMP

Esta ordenanza tipo tiene como base el real decreto ley de diciembre de 2022 que regulaba este tipo de zonas fijando como obligaciones la existencia de un proyecto técnico, un calendario de implantación por fases, su señalización, un registro municipal de vehículos autorizados a estar en esa zona y un plan de seguimiento de las medidas. Todo eso es lo que se fija la ordenanza pero no compromete en que territorios se aplicará.

Aquí hay otro gran cambio sobre lo que tenía en mente el anterior gobierno municipal y lo que se plantea el actual. Pelayo Barcia entiende que la forma más fácil para que Gijón cumpla con la obligación legal de tener una zona de bajas emisiones es implementarla en Cimadevilla, en las condiciones de restricción de acceso que ya tiene ahora mismo el casco histórico de Gijón. No sería la primera ciudad que opta por esa vía.

El gobierno de Ana González fijó en su momento La Calzada como primera zona de bajas emisiones de Gijón en respuesta a los especiales problemas que tiene el barrio en cuanto a contaminación. En base a ese proyecto la ciudad consiguió alrededor de siete millones de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para financiar los sistemas tecnológicos de esa ZBE pero también para otros proyectos como los carriles bus ahora mismo en construcción.

El compromiso de Foro para La Calzada es que no habrá restricciones de ningún tipo hasta que no esté operativo el vial de Jove y acabado el proceso de descarbonización de Arcelor. La tecnología comprada se instalará pero solo con la intención de dar un uso informativo y estadístico a a su trabajo. De otra zona de bajas emisiones, la del Centro, se habla en el Plan de Movilidad que también rehará el gobierno del tripartido. En ese centro es donde está la zona ORA en la que desde junio de 2022, y hasta la llegada del nuevo gobierno, se fijó la prohibición del estacionamiento a vehículos sin distintivo ambiental. Para la zona ORA el gobierno local tiene en mente ajustes de plazas en sus bordes y la opción de reordenar los tiempos de ocupación de una plaza por un mismo coche.

Dos años de vida y de bronca

Vio la luz bajo la sombra de una sentencia de muerte. Y esa muerte le ha llegado. Poco más de dos años. Eso es lo que va a durar la ordenanza de movilidad sostenible de Gijón. Una de las normas municipales que más ríos de tinta, broncas en pleno y protestas en las redes sociales ha generado en los últimos años en la ciudad. La ordenanza entró en vigor el 1 de junio de 2021. Un día después de la publicación de su contenido en el Boletín Oficial del Principado de Asturias junto al acuerdo del Pleno de su aprobación definitiva que se había dado el 24 de marzo de ese mismo año.

Su aprobación inicial fue en octubre de 2020 aunque el trabajo había empezado mucho antes. De hecho, es en diciembre de 2017 cuando el Pleno, presidido por Carmen Moriyón, acuerda iniciar los trámites para modificar la ordenanza de circulación de 2002 y dar paso a una de movilidad con regulaciones específicas para la movilidad ciclista, peatonal y los vehículos de movilidad personales. El trabajo lo acaba impulsado IU desde la concejalía de Movilidad y Medio Ambiente.

La ordenanza contó con el apoyo de PSOE e IU, desde el gobierno, y Podemos y Ciudadanos desde la oposición. Foro, PP y Vox –los ahora partidos en el gobierno– votaron no. Y no solo votaron no. Los tres concejales del grupo municipal de Foro y el presidente del PP llevaron la norma a los tribunales. Mientras se esperaba la decisión judicial llegaron dos fechas que enfrentaron a parte de los gijoneses con la ordenanza: el uno de abril de 2022 entraba en vigor la prohibición de aparcar en zona ORA para los coches sin distintivo ambiental y el uno de junio la obligación de exhibir la etiqueta ambiental para circular por la ciudad. A la bronca de r las etiquetas se sumó la del colectivo de personas con movilidad reducida que dejaban de poder aparcar gratis en la zona azul.

Esas fueron las medidas que dio de si la ordenanza antes de que el TSJA la anulara el pasado febrero al entender que no tenía una memoria económica correcta. No entró a valorar el fondo . La anterior Corporación, con una mayoría de izquierdas, decidió recurrir ante el Supremo. La nueva Corporación, con una mayoría de derechas, ha decidido retirarlo el recurso y finiquitar la ordenanza.