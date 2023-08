Arranca la 66 edición de la Feria de Muestras con los compromisos de innovación, sostenibilidad y digitalización

Innovación, sostenibilidad y digitalización como líneas estratégicas para el progreso de Asturias. Valentía y audacia como actitudes personales para desarrollar esas líneas de acción. Reivindicación del protagonismo principal de la economía y los empresarios. Estos son algunos de los ejes sobre los que ayer giró la ceremonia de inauguración de la 66ª. edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), que se celebra en Gijón hasta el próximo domingo, día 20. Al acto asistió en pleno la esfera empresarial y económica; diversas autoridades militares, judiciales y académicas, y seis miembros del Gobierno regional, entre otros. No asistió, en cambio, ningún miembro del Ejecutivo central (ahora en funciones), algo inédito en la historia reciente del certamen.

Este año, el certamen ha logrado «un grado de ocupación del 100 por ciento con un altísimo nivel de repetición de expositores, la mejor demostración del interés de mantener la presencia», según destacó Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, organizadora de este singular evento con 720 stands –récord histórico– en el que los bocadillos de calamares conviven con los tractores, las autocaravanas, las casas prefabricadas, los bolos, los coches de altísima gama y, en esta ocasión, hasta con un carro de combate: el primer vehículo de Combate de Zapadores Castor, producido en la Fábrica de Armas de Trubia y entregado recientemente a las Fuerzas Armadas.

Glosando el contenido del stand del Principado en la FIDMA, el presidente regional, Adrián Barbón quiso transportar la mente de los asistentes a la Asturias del futuro, al año 2033. El paisaje resultante muestra una tierra «industrial, conectada e innovadora», según la ve el jefe del Ejecutivo autonómico.

Haciendo gala de su perfecto maridaje con el optimismo, Barbón se mostró dispuesto a capitanear «la década del cambio». En este caso, argumentó, los números avalan su entusiasmo: el panorama laboral de Asturias «ha cambiado mucho y bien en los últimos cuatro años, pese a todo lo que hemos vivido». Y aportó dos datos: «El paro ha bajado en 12.000 personas y el empleo ha crecido en 12.000 personas».

Más números: «En 2022, las exportaciones alcanzaron su récord histórico con 6.177,2 millones de euros». Y en turismo:_«Hace poco, superar los dos millones de visitantes anuales parecía el listón más alto que podíamos rebasar. Ahora todos los ejercicios quedamos muy por encima y, con la ampliación de la oferta aérea y el AVE a la vuelta de la esquina, cumpliremos dos aspiraciones cuasi eternas: la atracción internacional y la desestacionalización. Asturias se convertirá en un destino turístico permanente los 365 días del año».

Con todo, Barbón no omitió que «falta mucho por hacer»: «Es obvio; nunca me cansaré de repetir que resultaría inasumible, casi obsceno, darse por satisfecho cuando miles de personas carecen de un trabajo digno, pero eso no impide reconocer la buena evolución del mercado laboral durante el mandato más difícil de la historia autonómica».

Carmen Moriyón calificó de «honor y privilegio» participar de nuevo como alcaldesa de Gijón en «el escenario económico más importante de Asturias». Moriyón se mostró convencida de la colaboración institucional con otras administraciones, dirigiéndose a Barbón justo después de haberse referido al proyecto de desarrollo de los terrenos de Naval Gijón. Dirigiéndose al Gobierno central, la regidora recordó compromisos pendientes con la ciudad: ejecutar el vial de Jove, la estación intermodal y el metrotrén. «Gijón ya no tolera más retrasos, por otra parte inexplicables», señaló Moriyón.

Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, demandó al nuevo Gobierno asturiano «un proyecto claro que marque hacia dónde nos queremos dirigir». Y añadió que llegar a buen puerto «pasa por poner a la empresa como elemento fundamental para el desarrollo económico y social». Tomó por la palabra a Adrián Barbón: «La audacia, el progresismo y la valentía que el Presidente ha pedido a los consejeros en su discurso de investidura debe poner a la empresa en el epicentro de las políticas regionales», sentenció. El presidente la de cámara gijonesa puso una nota a pie de página al optimismo del presidente autonómico sobre la evolución del mercado de trabajo: «Debemos romper ese círculo vicioso de altos niveles de paro y que al mismo tiempo no se encuentre personal cualificado». Y agregó Baragaño:_«Para ello también se hace imprescindible una mejora sustancial en la gestión de las ayudas sociales; deben ser un medio, nunca un fin en sí mismas». En esta misma línea, el máximo responsable de la entidad cameral reclamó «una adaptación rápida de la formación profesional y universitaria a las necesidades reales de las empresas».

Interrumpiendo una larga tradición, esta ocasión ningún ministro del Gobierno central acudió a la inauguración de la Feria de Muestras de Gijón. Sí estuvo el secretario general en funciones de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, el gijonés Pachi Blanco. En ausencia de ministros, Delia Losa, delegada del Ejecutivo en Asturias, actuó como portavoz: La región, dijo, «ha sido prioritaria para el gobierno de Pedro Sánchez». Puuso como ejemplos la próxima apertura de la Variante de Pajares, la creación de empleo que atribuyó a la reforma laboral, los 450 millones de ayudas al proyecto de futuro de ArcelorMittal, los 550 millones del Ministerio de Transición Ecológica para Asturias, el PERTE del sector naval, la puesta en marcha de la regasificadora de El Musel, la aprobación del proyecto del vial de Jove, los planes de sostenibilidad turística y los del comercio minorista y los contratos de las Fuerzas Armadas con la fábrica de Santa Bárbara en Trubia.

Sobre esta última, y al mencionar al carro de combate del stand del Principado, Losa hizo hincapié en que en la factoría trubieca el Ministerio de Defensa moviliza 8.750 millones de euros que sirven para dar carga de trabajo durante quince años. «Supondrá 2.000 puestos de trabajo directos y 6.000 indirectos», apostilló.

El acto de ayer coincidió con el día en el que Vicente (Tini) Álvarez Areces, fallecido en enero de 2019, cumpliría 80 años. Barbón recordó esta efeméride y pidió un aplauso para el que fuera durante doce años alcalde de Gijón y presidente de Asturias durante otros doce. Hubo otra ovación, también solicitada por el presidente regional, para los heridos en el vuelco de un autobús turístico en los Lagos dl Covadonga el pasado lunes. «Pudo desembocar en tragedia», admitió Adrián Barbón.

Varios de los intervinientes tuvieron palabras de elogio también para Paz Fernández Felgueroso, alcaldesa de Gijón entre 1999 y 2011, discretamente sentada ayer en las butacas del pabellón principal del Recinto Ferial «Luis Adaro». También para este último, Luis Adaro, gran propulsor, a partir de 1965, de la época moderna de la Feria de Muestras de Asturias.

«Bien haríamos quienes ostentamos responsabilidades públicas, y aquí estamos nutridamente representados, en imitar la mirada larga y el liderazgo sensato de personas como Luis Adaro. Los frutos que recogerían las generaciones venideras serían mucho más jugosos de los que, me temo, estamos plantando ahora», indicó Carmen Moriyón, quien hizo un poco de historia para recordar que el año próximo se cumplirá un siglo de la primera edición de la Feria de Muestras «primigenia», magno evento que trajo a Gijón, entre otras personalidades, a Alfonso de Borbón y Battenberg, primogénito de Alfonso XIII_y Victoria Eugenia, Príncipe de Asturias y heredero del trono de España desde su nacimiento hasta la proclamación de la Segunda República, en 1931.