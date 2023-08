Las ayudas a las familias se disparan a 3,2 millones por la pospandemia y la inflación

El incremento de las peticiones de ayudas y la consolidación de una tendencia al alza que no tiene visos de cambiar en los próximos meses lleva a la Fundación Municipal de Servicios Sociales, ahora bajo la presidencia de la concejala popular Ángeles Fernández-Ahúja, a elevar a 3,2 millones el presupuesto para este año de la partida de ayudas de emergencia social y de apoyo a la integración. Es casi un millón más que el gasto ejecutado el año pasado para la cobertura de este tipo de ayudas económicas a las familias más vulnerables. Las consecuencias de la pandemia y la inflación son las causas principales de esta demanda.

Para alcanzar esos 3,2 millones en ayudas se plantea ahora un incremento de la partida en 800.000 euros, dentro de una modificación presupuestaria de 839.000 euros que se cubre con el propio remanente de la Fundación. Es el segundo ajuste al alza en la partida de gasto de las ayudas económicas tras el suplemento de crédito de 700.000 euros tramitado en abril para elevar a los 2,4 millones los 1,7 del crédito inicial del presupuesto prorrogado. La modificación presupuestaria se presentará este lunes a votación en la junta rectora de la Fundación. "Era una prioridad de esta concejalía y nuestro deber es garantizar la cobertura de las ayudas y a ello obedece esta modificación", explica Ángeles Fernández-Ahúja, edil de Servicios Sociales, Vivienda y Educación.

De hecho la urgencia de esa modificación fue uno de los primeros asuntos que se encontró sobre su mesa de la Fundación la nueva concejala. A principios de julio de esos 2,4 millones ya estaban ejecutados 2,1 millones, alrededor del 90%. Quedaban libres poco menos de 189.000 euros y 400 ayudas en vigor en ese primer mes del segundo semestre del año. "El cálculo de los técnicos es que en pocas semanas no habría recursos para abonar las ayudas. Sin este modificado se tendrían que dejar de abonar en septiembre", explica la edil. La intención con este nuevo estirón de la partida no es solo evitar el colapso calculado para el mes que viene. Es también garantizar la cobertura hasta el 31 de diciembre de todas las ayudas concedidas. Si no hay mayores problemas porque desde la Fundación se reconoce que la tendencia de petición de ayudas es al alza. ¿Razones? Una suma de todo. El informe técnico que justifica la necesidad de este suplemento de crédito invoca a la persistencia del impacto social y económico de la pandemia, pero también a la crisis derivada de la guerra de Ucrania y a una subida de los precios por la inflación que sigue aumentando.

El año pasado, y según consta en la memoria de actividades de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, se solicitaron 1.393 ayudas económicas: 251 ayudas de emergencia social y 1.142 a la integración de personas y familias. En el primer paquete van desde las ayudas para alimentos a las de abono de deudas de alquiler o comunidad pasando por ayudas para el pago de alojamientos temporales o de gastos funerarios. Las ayudas a la integración son ayudas económicas periódicas que reciben las familias, y que pueden ser de uno a veinticuatro meses. Ese número de solicitudes recibido el año anterior fue inferior al de los años 2021 y 2020 –marcados por anomalías tan diversas como la pandemia y el hackeo del Ayuntamiento–, pero supuso un incremento del 25,4% respecto a la normalidad de 2019. A lo largo del 2022 se dio finalmente la aprobación a 1.203 ayudas económicas. El 86% de las solicitadas. La modificación que ahora pasa por la Junta de Gobierno incluye también 10.000 euros más para el convenio de colaboración con la Fundación Adsis, 7.000 para el Albergue Covadonga y 22.000 para la Fundación Telar.