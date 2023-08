Las guisanderas cocinan un pregón a fuego lento para la Semana Grande: "Más que sorprender, queremos emocionar"

Muy ilusionadas, las cuatro guisanderas que darán el pregón de la Semana Grande gijonesa ya han acabado su texto. Saldrán al balcón del Ayuntamiento a las 21.00 horas del domingo. Nada puede fallar, por lo que Amada Álvarez, Beatriz Elena Fernández, Noelia García y Pili Ramos ensayaron ayer, por última vez, el discurso. Fue el segundo "entrenamiento" conjunto, aunque cada una hizo los deberes por su cuenta para llegar preparadas al encuentro, en torno a una mesa hostelera. De momento, no sueltan prenda sobre lo que proclamarán ante la multitud en la plaza Mayor. Sí adelantan que buscarán "emocionar". "Está hecho con cariño", afirman.

"Pregonero es aquel que dice lo que va a pasar en la fiesta. Hay que contar lo que se hace, es como leer el cartel, pero más adornado", comenta Amada Álvarez, presidenta del Club, que cuenta con alrededor de 40 componentes. Natural de Salas, reside en Oviedo desde hace muchos años, aunque ella afirma que es "de toda Asturias". "Debí ser la única persona que tuvo al mismo tiempo el carné del Sporting y del Oviedo, pagando ambas cuotas", bromea. "Pero las de Gijón somos del Sporting", matiza Noelia García, del restaurante Los Pisones. Las cuatro guisanderas elaboraron su parte del pregón y pusieron en común lo pensado. "Lo que más cuidamos en estos ensayos es que no haya ideas repetidas para no pisarnos", explica Álvarez, que avanza que el discurso también incluirá una reivindicación y explicación de la trayectoria del Club de Guisanderas. "No tienen la obligación de saber quiénes somos", indica la presidenta.

Pili Ramos, de Los Pomares, aboga por el misterio en cuanto al contenido del pregón. Hay cosas que conviene guardarlas para el instante preciso. "Es sorpresa", señala Ramos, que, eso sí, confía en que las palabras calen entre el público. "Esperamos que, más que sorprender, emocione", subraya Pili Ramos, que repite como pregonera después de que sus vecinos le brindasen ese honor en Venta de las Ranas, en Villaviciosa. El manejo de las emociones va por barrios, circunstancia que se refleja en las cuatro protagonistas en estos días previos. "Los nervios van fatal", confiesa Ramos. Amada Álvarez le da un pequeño pellizco. "Eso es Pili, yo estoy más tranquila que nunca", declara, si bien reconoce que "la procesión va por dentro". Noelia García ha ensayado en varias ocasiones su fragmento del pregón en casa, delante de su familia, para habituarse a hablar en público.

El nerviosismo cunde a medida que el momento asoma a la vuelta de la esquina. "Los primeros días después del anuncio fue una sorpresa, pero ahora que se va acercando el día, que nos felicitó tanta gente y nos ha mostrado tanto cariño...", manifestaba ayer minutos antes de arrancar el ensayo grupal. Una reunión para la que las guisanderas no querían testigos que chafasen todo lo previsto. "No nos representamos solo a nosotras cuatro, sino al colectivo de las Guisanderas", razona García, que mantiene la incertidumbre sobre el pregón. "No lo saben ni los del Ayuntamiento", admite. No obstante, dejó una ligera pista. "Será como todo lo que hacemos las guisanderas, con cariño", expresa. Su cuñada, Beatriz Elena Fernández, también de Los Pisones, muestra su alegría por el reconocimiento. "Nos ha felicitado mucha gente, estamos muy contentas y, ahora, algo nerviosas cuando el día se aproxima", sostiene Fernández, que ingresó en el club en 2004.

"Estamos muy concienciadas, tenemos que hacerlo muy bien en una ciudad como Gijón. Hay que estar a la altura", agrega Amada Álvarez. Para lograrlo, las pregoneras han optado por el bar Casa Mari Paz, en Santa Bárbara, para desarrollar sus ensayos. Querían alejarse del centro para salvaguardar el secretismo del discurso. Para Pili Ramos, inaugurar la Semana Grande supone una "gran responsabilidad". Asimismo, ensalza que las cuatro mujeres elegidas para pronunciar esas palabras representan a la entidad de la que forman parte. "Nos dieron el micrófono a nosotras, pero hablamos por el Club", asevera.

Pili Ramos destaca el aprecio que han recibido desde que se anunciase su designación como pregoneras. "Muchos están contentos por esta elección. Nos han dicho que se sienten identificados como gente luchadora y que trabaja. Además, no somos figuras mediáticas como otros pregoneros anteriores", apunta la de Los Pomares. En ese sentido, la alcaldesa, Carmen Moriyón, habló de "calidad y compromiso" cuando se dio a conocer este homenaje del gobierno local al Club de Guisanderas. "Son un ejemplo de visibilización de la mujer en el mundo laboral y de la vigencia de la cultura tradicional", aseguró la regidora.

Este domingo, Amada Álvarez, Beatriz Elena Fernández, Noelia García y Pili Ramos se encargarán de dar rienda suelta al espíritu festivo en la ciudad con un pregón que conservan en la más estricta intimidad. Hasta que llegue la hora de asomarse al balcón, los nervios crecerán, pero también la ilusión por que el Club de Guisanderas, fundado en 1998, sea la cara visible de la tan esperada Semana Grande. Ramos lanzó una anzuelo, pero no se pilló los dedos. "Vamos a hablar de Gijón", sentencia.