Paladas de emoción y diversión

Una fiesta del piragüismo y del tenis, un sentido homenaje a los cuatro héroes de la primera medalla olímpica española a paladas, la de Montreal 76, y un generoso reconocimiento para los que lograron esta misma distinción en Tokio 2020, hace dos años. Todo eso, pero sobre todo un encuentro entre amantes del deporte y entre amigos, fue ayer la entrega de la XVII edición de los premios "Dionisio de la Huerta" de la Asociación de Amigos encargada de guardar la memoria del fundador del Descenso del Sella. El colectivo distinguió en el Grupo Covadonga a seis figuras del panorama asturiano con tres galardones sociales, de piragüismo y de tenis. El primero se lo llevó el teniente coronel de la Guardia Civil, Alberto Aguilera, por la especial dedicación de la Benemérita a velar por la seguridad en cada Descenso del Sella, mientras que los segundos recayeron en Herminio Menéndez, José María Esteban Celorrio, Luis Gregorio Ramos Misioné y José Ramón López Díaz-Flor, los ganadores de la plata olímpica en 1976. Por último, el tercero, el de tenis, fue para Fernando Figaredo, grupista y campeón regional en 1975.

"Hacednos un favor. Ganad la medalla de oro, que es nuestra espinita clavada", exclamó Herminio Menéndez al recoger su galardón, que le entregó el presidente honorífico de Amigos de Dionisio de la Huerta, Pachi Perurena, dirigiéndose a Saúl Craviotto, Marcus Cooper, Rodrigo Germade y Carlos Arévalo, los ganadores de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los cuatro estuvieron presentes durante una cita en la que se vivieron momentos muy emotivos. Uno de ellos fue cuando el presidente de la Federación Española de Piragüismo, el asturiano Javier Hernanz, tomó la palabra para destacar cuanto a cambiado este deporte gracias a los últimos triunfos. Hernanz fue más allá y pidió un sonoro aplauso para Craviotto, al que describió como "el mejor deportista de todos los tiempos".

Además de por Hernanz y Perurena, la entrega la presidió el presidente del Grupo, Antonio Corripio; el concejal de Deportes, Jorge Pañeda, y el presidente de la asociación de Amigos de Dionisio de la Huerta, Alberto Estrada, quien hizo un repaso de "los 30 años de lucha" de la entidad e hizo una petición a los concejales presentes para poder hacer un museo con el ingente material que el colectivo lleva recopilados en estas tres décadas. "Voy a tener que ir a vuestra casa a comer. Si no, no nos encontráis un huequín", dijo, en tono distendido no solo a Pañeda, sino también al portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador, y al edil de Tráfico, Pelayo Barcia, ambos presentes.

El teniente coronel Alberto Aguilera también se llevó un sonora ovación al recoger su distinción. "Es un premio para todos los guardias civiles que participan en el operativo del Sella", destacó el mando de la Benemérita, que señaló que el Descenso es uno de los eventos más grandes de toda España cuya seguridad coordina la Guardia Civil. La entrega terminó con un vino español para todos los presentes y con muchas sonrisas, señal de que el piragüismo español tiene razones para la felicidad.