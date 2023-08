Los «hogarinos» se hacen literatura

Hernán Piniella Iglesias acostumbra a publicar en redes sociales pequeños relatos sobre la historia de Gijón. Algunos tratan sobre el Hogar de San José, del que es antiguo usuario. Varias conversaciones con Rafael Piñera, director de la Fundación, han derivado en un proyecto que ve la luz en forma de libro, «Las horas lastimadas. Relatos del Hogar de San José». El título no engaña. En él, Piniella, natural de Pola de Siero y con raíces en Piloña, rememora numerosas vivencias como residente. «Primero ingresó mi tío y, años después, me tocó a mí, en 1966», comenta el escritor, que perdió a su padre siendo muy niño.

Piniella, nacido en 1956, permaneció en el Hogar durante una década y se formó como maestro industrial en la Fundación Revillagigedo. Para la escritura del libro, cuenta, se ha apoyado en diferentes compañeros que le han ayudado a refrescar la memoria cuando le fallaba. La digitalización del archivo del Hogar para las fotografías, comenta el escritor, corrió a cargo de David Pandiello.

El vínculo de Piniella con el Hogar es imperecedero. «El día de San José nos reunimos los antiguos alumnos con los actuales. Convivimos y les contamos que, aunque todo esté en contra, siempre hay un camino para salir adelante», asegura el ahora escritor, a quien le sobran anécdotas para contar sobre su estancia entre las cuatro paredes del Hogar. Para compartir algunas, sin embargo, se le entrecorta la voz. Explica que algunos recuerdos aún hoy resultan dolorosos. «Por ejemplo, cuando fallecía el padre de un compañero de clase, a veces nos mandaban a algunos niños a dar el pésame a la viuda. Eso te marca mucho», evoca, emocionado.

Esos recuerdos le siguen acompañando hoy. «No me acabé de ir nunca del Hogar», remarca el poleso, que no esconde que en la obra se relatan vivencias «tristes». «Era la vida que teníamos, pero ahora lo vemos con alegría porque superamos las dificultades», sostiene Piniella, que asegura: «Antes éramos alumnos internos, pero ahora somos eternos. El Hogar, para mí, es casa». La que le tocó vivir fue una época bien distinta a la de ahora. «En mi tiempo, un cura jesuita iba por Gijón buscando solidaridad. E, incluso así, había días en los que no teníamos qué desayunar. Ahora, pese a que no cubran todo, existen las ayudas sociales», explica el exalumno, que califica de «impresionante» la convivencia que forjó con sus compañeros: «Hice amigos para toda la vida. Éramos baloneros del Sporting, vendíamos rifas en la Feria de Muestras, discos... Y nos encantaba jugar en el patio del Hogar».

Piniella comparte otra reflexión. «A estas alturas, es muy cruel que tenga que existir un lugar como el Hogar de San José. Pero los niñitos tienen carencias y necesitan ese cariño que brinda el Hogar», manifiesta el autor de una obra que, dice, «toca la fibra» y que quedó en familia. Su mujer, Margot Grillet, fue la maquetadora. Se conocieron en Venezuela tras emigrar Piniella con apenas 23 años. La pareja retornó después a Asturias a finales de los años 90 y el poleso ejerció de tornero hasta que se jubiló por problemas de salud. Pero es de los que piensa que las cosas pasan por algo y que, sin su periplo en el Hogar, no tendría la vida y la familia que posee ahora, con cuatro hijas.

«Desde la Fundación lo vemos con muy buenos ojos. Me encanta escuchar las historias de Hernán», afirma, por su parte, Rafael Piñera, que tilda como «un regalazo» este libro. «Cuando nos presentó el borrador, fue emocionante. Como director de la Fundación, me permite conectar con la historia del Hogar», asegura Piñera, para el que el trabajo de Piniella es una manera idónea de revivir experiencias. «Es muy bonito que escriba sobre estas vivencias, aunque muchas fueran duras», señala el responsable. La idea de ambos es clara: realizar una presentación formal del libro cuando la reforma de la sede del Hogar, en el barrio de El Natahoyo, haya concluido. Restan semanas. «Está previsto que la entrega simbólica se haga en septiembre», apunta Rafael Piñera, para el que este acto representaría «cerrar un círculo». Además, todo lo recaudado con el libro se destinará al Hogar, en un símbolo de eterna gratitud de Hernán Piniella hacia la que él mismo llama «su segunda familia».