El Ayuntamiento de Gijón aún no ha recibido la autorización del Principado para la celebración, de nuevo, de la feria taurina de Begoña en El Bibio pero no teme que ese permiso no llegue. «El ritmo es el mismo que cualquier otro año con toros cuando siempre llegaba a falta de pocos días. Llegará próximamente, estamos seguros», sentenció ayer el portavoz de Foro y el equipo de gobierno, Jesús Martínez Salvador.

La recuperación de la programación taurina a través de un contrato con la empresa de Carlos Zúñiga hijo –al no haber una concesión en vigor–, fue la forma elegida por el tripartito que conforman Foro, PP y Vox para cumplir este mismo verano con la promesa electoral de la vuelta de los toros a El Bibio. El anterior gobierno del PSOE e IU optó por evitar el uso de El Bibio para eventos multitudinarios por problemas de seguridad en el edificio. Nuevos informes minimizaron el impacto de esos problemas.