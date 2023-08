Fallece Julio Ramos, precursor del Nueu Canciu Astur e histórico militante del PSOE

Julio Ramos, uno de los trovadores del Nueu Canciu Astur e histórico del PSOE gijonés, falleció en la mañana de ayer en el Hospital de Jove a consecuencia de complicaciones derivadas del ictus que sufrió hace semanas y que motivaron su ingreso en el centro sanitario. Su desaparición ha causado una gran consternación en el socialismo gijonés y entre quienes junto a él fueron pioneros en el uso del asturiano en la música. Nacido en Oviedo hace 74 años, pasó sus primeros años en la casa familiar de la calle Independencia, pero se consideraba de La Argañosa, barrio donde vivió la mayor parte de su infancia. Aunque desde 1978 estaba afincado en un Gijón que había frecuentado los veranos desde niño, seguía siendo un forofo del Real Oviedo, equipo cuyos pasos aún estuvo siguiendo durante sus últimos días, con retransmisiones de encuentros de pretemporada.

Julio Ángel Ramos García dio sus primeros pasos en la música en los años 60 del siglo pasado gracias a una guitarra que le regalaron unas tías. Triunfó como solista de canción ligera, con el premio de la Crítica en un festival de Benidorm, ganando varios concursos nacionales y participando en el de pre-eurovisión de 1970. Tras fichar por la discográfica Hispavox se fue a vivir a Madrid. Como él mismo señalaba en el libro "La edad de oro de los cantautores asturianos", "en la época de ‘artista’ fue, probablemente, en la que más reconocimiento tuve a nivel popular y sin embargo con la que menos me identifico". Su camino era otro, componer y cantar en asturiano. En el verano de 1975, estando de vacaciones en Gijón, participó en un encuentro de cantautores que fue el origen del "Nueu Canciu Astur".

Carlos Rubiera recordaba ayer que "en términos taurinos me dio la alternativa, cuando yo era un chavalín con 19 años". "Había compuesto alguna canción en asturiano y cuando Manuel Fernández organizó las jornadas de presentación del Nueu Canciu Astur fui a ver a Julio Ramos, que me ofreció cantar dos de mis canciones en su propio concierto", indica el exconcejal de Cultura. Y resalta que el Nueu Canciu Astur "supuso un punto de inflexión en la historia de la música asturiana", al cantar con intención normalizadora de la llingua en lugar del asturiano "híbrido o amestao con el castellano", siguiendo los criterios lingüísticos de Conceyu Bable y en ese movimiento "Julio fue del grupo de los pioneros y quien editó el primer LP en asturiano, ‘Esparabanes’". Como el propio Julio Ramos explicaba en su relato autobiográfico citado, "no resultó fácil que la gente entendiese que la lengua asturiana fuese una herramienta de comunicación que permitiese contar historias ajenas a los tópicos y lugares comunes referidos al mundo rural".

Desde el mundo de la música se sucedieron las condolencias. Pipo Prendes señalaba ayer que "le tenía altísima admiración, tanto como creador como intérprete. Profundísimo artista, era de los grandes de Asturias de verdad". Chus Pedro recordaba que "era un profesional como una viga y una persona entrañable como amigo, era amigo de sus amigos". "Su muerte ha sido un shock. Siempre formará parte de mi memoria afectiva y emocional", añadió. Vicente Díaz calificó a Julio Ramos de "un referente de nuestra música asturiana que siempre estuvo al pie del cañón". Y el productor musical Juan Taboada recuerda que "fue el primero del Principado en grabar un disco en asturiano. Amigo de gran talento musical y uno de los mejores cantantes del país. Gran cantautor y militante socialista al 50 por 50. El olvido no lo alcanzara nunca".

Al PSOE se afilió en Madrid y siguió en Gijón. En la mayor ciudad asturiana deja grandes amigos, el más cercano Francisco Villaverde. "Se me ha ido un amigo, un compañero del alma. Conocí a Julio en los años setenta y sinceramente no sabría qué destacar en un hombre tan polifacético. Ha sido uno de los mayores exponentes del Canciu Astur, un apasionado de la música, de los tangos y los fados", aseguró el exsecretario general del PSOE local. "De su mano, conocí un panorama musical internacional insospechado para los jóvenes que despertábamos del franquismo. Julio vivió con pasión. Al amor y admiración que le tenía a Inés, su compañera con la que en unas semanas cumplirían 30 años de matrimonio, se le sumaban muchas otras como el compromiso político, la pasión por el fútbol y su Oviedo del alma", añadió. "Recuerdo que en las primeras elecciones sindicales pidió permiso para hacer campaña en el Real Oviedo y ganó las elecciones para UGT en el club carbayón. Julio tenía una habilidad especial para conectar, a través de la música, con generaciones y estilos muy distintos a los suyos, como hizo al poner música a los poemas de José Luis Argüelles", remató.

El secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García, destacó que "tenía la capacidad de traducir la política a lo cotidiano con ese humor que da la inteligencia". "Fue un socialista de los ejemplares. Hacía socialismo día a día, hacía socialismo con su arte y en el trato humano que dispensaba a los demás y siempre estuvo comprometido y dispuesto a trabajar por el proyecto socialista", añadió.

La exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso resaltó que "Julio fue desde muy joven un luchador comprometido con la democracia y el socialismo". "Apasionado de su profesión como músico, como cantautor, deja un gran recuerdo entre sus colegas de profesión. Siempre recordaré como me acompaño en la presentación de mi candidatura a la Alcaldía de Gijón, en el Teatro Jovellanos con su bellísima canción dedicada a Gijón. Los socialistas gijoneses lamentamos la pérdida del amigo y leal compañero", añadió.

Carlos Zapico, uno de los veteranos del PSOE gijonés que en estos días ha estado en contacto con la familia, destacó de él que "fue un militante de base de toda la vida, animador cultural y comprometido". Manuel Muruais señaló con tristeza que "pensaba que saldría del bache". "Julio era buena gente y buen amigo. Y una figura importante en el panorama histórico musical asturiano", subrayó. Para Daniel Gutiérrez Granda, "fue un querido amigo desde hace muchísimos años". "Nombre histórico de la cultura asturiana siguió dándole vueltas y haciendo ‘experimentos’ incluso después de haber dejado la música profesionalmente", dijo. Durante años se ganó el pan como trabajador de la Empresa Mixta de Tráfico de Gijón.

El exconcejal José María Pérez destacó de él que "era una persona profundamente leal, un ovetense que se sentía profundamente gijonés y amaba tanto a esta ciudad como a la música y la cultura". El portavoz municipal del PSOE, Luis Manuel Flórez, "Floro", resaltó que "Julio era un hombre sencillo, cercano, conocedor de la ciudad y muy sensible con los problemas de la gente".

Pero su figura trascendía al socialismo. Montserrat López Moro, concejala de Cultura, indicó que "Julio Ramos forma, por méritos propios, parte indispensable del recuerdo popular gijonés y asturiano". "Su figura resulta esencial a la hora de entender la Nueva Canción Asturiana, quizás el proceso más relevante de búsqueda y creatividad en la historia de la música asturiana. Ligado a ello, su persona siempre fue signo de compromiso con la democracia", dijo. La ceremonia de despedida tendrá lugar hoy a las 19.00 horas en el tanatorio de El Lauredal. Después, los restos mortales serán incinerados en la intimidad familiar.