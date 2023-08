Las guisanderas dan la receta para una "Semanona" deliciosa: "Quien viene a Gijón repite, porque Gijón es especial"

A mantel puesto, Gijón ya disfruta de unas fiestas deliciosas. El primer plato lo sirvieron este domingo las representantes del Club de las Guisanderas con un pregón suculento en el que reivindicaron la importancia del papel de las mujeres en la tradición gastronómica de la región y de la ciudad. Tacita a tacita, con su buena mano, han sido las encargadas de transmitir a varias generaciones de paladares el auténtico sabor de los guisos y platos típicos de la región. Un legado culinario que vale oro. Anoche, también les tocó dar una receta. Esta vez festiva. Cambiaron los fogones por el balcón del Ayuntamiento para llamar a la fiesta a una plaza Mayor abarrotada en la que no cabía ni un solo alfiler. «Este Gijón del Alma si por algo se caracteriza es por ser más folixeru que ninguno, ¿o no?». El «sí» fue unánime. Ahora toca «degustarlas».

Entre los ingredientes para el disfrute por parte de estas cocineras de prestigio hubo mucho gijonesismo, con pizcas importantes en asturiano. Fue un altavoz para poner en valor la aportación de «las primeras feministas de Asturias». Les tocó asomarse a la plaza a su presidenta, Amada Álvarez (Apartamentos Rurales Acebo); Pili Ramos (Sidrería Los Pomares) y Beatriz Fernández, y Noelia García (restaurante Los Pisones). Son una pequeña representación de las cuarenta mujeres que forman un club fundado en 1998. Cocinaron el pregón. La primera en arrancar fue precisamente la presidenta. «¡Uf, nenas! Esto impone. ¡Y no sé yo si estaremos a la altura!», confesó nada más salir entre nervios.

«Os preguntaréis quiénes son estas mozas que vienen a pregonar a Gijón. Y yo os digo: somos cuatro de las componentes del Club de las Guisanderas de Asturias. ¡Las que llevamos la Tierrina por bandera!», exclamó con orgullo. «Somos las que nos alegramos de los éxitos de todo Asturias sin excepción, las que nos hacemos cada día más visibles en honor a todas las mujeres trabajadoras y, en especial, a las cocineras que trabajaron, trabajan y trabajarán en las cocinas de todo el mundo», ahondó. Y reivindicó su papel en la lucha por la igualdad: «Dicen que fuimos las primeras feministas de Asturias y si es así... fue sin pretenderlo. Haciendo nuestra reivindicación a la japonesa, calladas, trabajando cada vez más, como las hormigas. Así pasaron 25 años y llegaron nuestras bodas de plata para celebrarlo con la medalla del Principado». Álvarez también se deshizo en halagos hacia la ciudad: «Nada menos que nos hacen profetas en nuestra tierra y no podemos estar más contentas. Este Gijón del Alma si por algo se caracteriza es por ser más folixeru que ninguno, ¿o no?», remarcó con picardía recordando el récord «Guinness» de escanciado de sidra en Poniente, la Semana Negra, el Metrópoli... «A Begoña van venir muchos más porque, enterose todo Asturias y parte del extranjero que ya pueden aparcar en Gijón aunque el coche nun sea muy nuevo», deslizó en un claro guiño a la anulación de la ordenanza de movilidad.

La presidenta de las guisanderas también tuvo palabras de aliento para un Sporting que parece de capa caída: «Pido a la Mareona que no decaiga que este año va ser el definitivo. Gijón tendrá a su equipo en Primera como esta gran ciudad se merece», con «una manina» de «los hermanos Castro, el capellán Fueyo y hasta Preciado».

Que su buena mano en la cocina también se traslada a los pregones quedó claro con el turno de Pili Ramos. Arrancó con una broma: «Hace cinco minutos estaba friendo chipirones y calamares de potera... Si lo hago mal, es lo que hay». Pronto se soltó para «compartir un secretu». «Una de les coses más guapes que me ocurrió ye formar parte del Club de Guisanderas de Asturias. Gracies a por acogerme como una de vosotras y por convertir este club en algo mucho más grande que un grupo de cocineras. ¡Quiérovos!».

Ramos ya se puso en harina con una ciudad que le ha «dado todo». «Gijón, esta ciudad que me vio nacer y crecer como profesional, ye la ciudad que me dio y me da de comer, a mí, y a la mío familia. Diómelo todo y dámelo todo. Así que mi eterno cariñu y gratitud a la ciudad más “salá”, más viva y cómo no, la más guapa del mundo», agradeció de «esa ciudad abierta que acoge a todo el mundo». Para la guisandera de Los Pomares, los gijoneses «sois tan grandes como humildes, porque tais hechos de trabayu, de solidaridad, de alegría y de buen rollo (coses bastante necesaries e importantes en estos tiempos). ¡Sois mi ciudad!».

Se definió como «una gijonesa con alma mariñana» y recordó al hostelero fallecido Florentino Gordillo, «Floro». «Como bien decía mi gran amigo Floro, ese pequeño gran hombre, “¡Gijón se mueve!”». «Hoy Floro, tú también estás aquí. Esa ciudad que acogió a mi padre y a mi madre, entre otros muchos, y que vaya ese recuerdo para los que ya no tan», añadió emocionada. Ramos finalizó con una invitación: «Como dice el mi hermanu, Jorge “El Parrochín”, ¡que el ritmo no pare! Así que a pasarlo bien y que todos disfrutemos de esta Semana Grande… ¡Qué no para la folixa! ¡Puxa Xixón! ¡Puxa Asturies!».

El «postre» del pregón corrió a cargo de Noelía y Beatriz Fernández. «Nunca imaginé que estaría en este balcón con toda esta plaza mayor así de llena. Lo nuestro ye cocinar... Las Guisanderas somos un grupo, una gran familia. Mujeres que defienden lo suyo, la cocina tradicional y el producto de cercanía», confesó García. «Ser pregonera en tu casa, en tu ciudad … Es lo más especial que te puede pasar. Como gijonesa, del culo moyau, me consta que el quien viene a Gijón repite, porque Gijón es especial y quien viene, lo nota», animó con un guiño al «mejor clima de España» en verano, «donde el calor te deja dormir». No le faltaron condimentos para esa afirmación. Enumeró una ristra de lugares. El Acuario, el Botánico, la Feria... Y la Laboral, «donde hemos estudiado muchísimos Gijoneses, el edificio más grande de España y está aquí reinando en silencio. Ojalá que consigamos finalmente que sea Patrimonio de la Humanidad», pidió.

El cierre de Beatriz Fernández fue una emotiva guinda en el pastel: «Muchas guisanderas han hecho posible que las mujeres estemos teniendo visibilidad en la cocina profesional. Gracias a las abuelas, tías, madres... por ayudarnos a salvaguardar nuestra cocina de casa, sana, rica,inigualable. Y en especial a mi madre, Leni Gutiérrez Díaz. Sin ella, que fue también fundadora, no estaría aquí. Sé que lo estás disfrutando con nosotros. ¡PUXA XIXÓN! ¡PUXA ASTURIES!». El remate tuvo sabor a la tierra, a la sidra. Pili Ramos se animó al escandiado desde el balcón. Un culín por pregonera. Salió a acompañarlas la Alcaldesa, Carmen Moriyón, encargada también de presentarlas como las «defensoras de los valores tradicionales asturianos» y figuras «inspiradoras» que reivindican «el importante papel de la mujer en la cocina asturiana». «Son valores necesarios en cualquier sociedad, Son mujeres referentes en lo nuestro, la mejor manera de sentir Asturias», ensalzó la Regidora.

Aunque es la lectura del pregón la que oficialmente da el pistoletazo a la Semana Grande, la realidad es que la fiesta empezó mucho antes en los alrededores del Ayuntamiento. Mientras las pregoneras repasaban su discurso desde el salón de recepciones, en la plaza mayor y el muelle el ambiente era de espatarrar en una jornada soleada que invitaba al disfrute. Tuvo también gran parte de culpa el desfile de la decimotercera edición del «Festival Internacional de Bandes de Gaites Villa de Xixón», la más internacional que este domingo vivió su gala de clausura tras el pregón. Centenares de personas disfrutaron de un sonido con mucho fuelle desde los Jardines de la Reina hasta la plaza Mayor. De todas las edades, algunos móviles en mano, inmortalizaban un momento muy de la tierra. En las terrazas de la plaza del Marqués era una misión imposible conseguir una mesa, lugar privilegiado para vivir el ambientillo.

Ya otros, veteranos en esto del pregón, cogen sitio estratégico en la plaza Mayor. Es el caso de Rosa Pazos y su tocaya, Rosa Costales. Van acompañadas de sus maridos. «Nos presta mucho venir. Y nos parece genial que hayan puesto en valor a las guisanderas», disparan. Para la Semana Grande prefieren improvisar. «Vamos viendo, pero la programación no nos parece que esté acorde a nuestra edad. Y hay que poner más baños en los conciertos de Poniente». Muy cerca de La Galana toman algo junto a su familia los jóvenes Aitor Álvarez y Virginia Muñoz. Forman parte de la Agrupación folclórica asturiana «Los Xustos». Luego les tocaba subirse al escenario junto al mítico Víctor, el otro momento álgido del arranque de esta «Semanona»

Mientras las guisanderas ya estaban respaldas por familiares, otras integrantes del Club y representantes institucionales, comenzaron las actuaciones folclóricas en el escenario de la plaza Mayor. Era la antesala al pregón. Quedaba poco para el gran momento. Lorena Corripio arrancó con una tonada para luego dar paso a los grupos folcóricos. Calcaron una Danza d’Ambás, una Muñeira de Trabau y la Jota de Ibias. Los colectivos culturales que hicieron el espectáculo posible fueron numerosos: el Grupo de Coros y Danzas del Real Grupo de Cultura Covadonga, el Grupo folclórico «El Xolgoriu», Coros y Danzas «Flor de Xaranzaina», Grupo Folclórico «La Alegría», Grupo folclórico «El Xiringüelu», Agrupación folclórica asturiana «Los Xustos», Grupo Folclórico «Trebeyu», el gaitero Diego Fernánez y el tambor Edu Losa. La actuación fue dirigida por la Escuela de Música Tradicional «Trubiecu».

Fue cuando resonó desde el balcón el toque de tambor de Manuel Durán cuando las miradas viraron hacia la Casa Consistorial. Fue el turno de las guisanderas. Y luego, el de un clásico para dar un último regusto a la velada. El del mítico Víctor. Un breve pero apasionado bolo que hizo de la plaza Mayor una única voz con el himno de Asturias y el esperado «Gijón del alma». La de este domingo fue la primera noche «larga». Ya hoy empieza el arte en la calle a salpicar los barrios con divertidos espectáculos y los conciertos de la «Semanona» arrancan con las divertidas «Ginebras», a las 21.00 horas, y todo un clásico del rock español, «Celtas Cortos». Serán los primeros en subirse al escenario de Poniente. La fiesta ya está servida.