Sara Álvarez Rouco: "Hay que alargar la Semana Grande unos días, sería muy bueno por el retorno económico"

Sara Álvarez Rouco es concejala de Festejos, diputada en la Junta y líder local de Vox. Apenas lleva mes y medio en el gobierno local y ya tiene varios frentes abiertos: los espectáculos en asturiano, la ordenanza de Igualdad y la reformulación de la Semana Grande, entre otros. El primer pleno ordinario del mandato dejó cierta polémica puesto que Vox se quedó solo votando en contra de un acuerdo para la defensa de la llingua propuesto por los partidos de la izquierda y que secundaron sus socios en el gobierno, Foro y el PP.

–¿Cómo va la adaptación?

–No he tenido mucho tiempo para pensar. Después de las municipales, sin tiempo, nos tuvimos que preparar para otras elecciones. Ahora que estamos en verano se juntan todos los eventos que hay en general y más en Festejos.

–Para usted, verano es antónimo de vacaciones.

–Así es. Soy gijonesa y lógicamente conozco la relevancia de la Semana Grande, pero hasta que no he estado dentro no he sido consciente de la cantidad de festejos que hay. En la Junta íbamos a la Feria de Muestras con algunas conferencias, pero es que esto es un no parar. Lo llevo lo mejor que puedo, que es bien (ríe).

–¿Qué tal la relación con sus socios de gobierno?

–Correcta y suficiente, viendo nuestra cuota de participación. Con Foro hablamos bastante, sobre todo, nada más empezar porque había directrices del Ayuntamiento que a lo mejor no conocíamos muy bien. Vox tiene ánimo de colaboración siempre y cuando no se entre en contradicción con nuestros planteamientos. El bloque de las izquierdas está trabajando para que en el gobierno no haya unión. Es algo que ya sabemos, pero no nos preocupa porque es algo que hacen en Gijón, en Asturias y en el resto de España. El hecho de que hayan perdido el gobierno se nota en su enfrentamiento contra Vox.

–Dice que habla mucho con Foro. ¿Con el PP no tanto?

–No, no. Tengo más relación con Foro porque Carmen Moriyón es la alcaldesa. Si tenemos que preguntar algo vamos a hacerlo a ellos. La relación con todos los concejales del PP es correcta y suficiente. Nos llevamos bien.

–Aún no les ha dado tiempo a tomar medidas y ya han recibido concentraciones, recogidas de firmas y manifestaciones en su contra. ¿Por qué?

–Lo vivo expectante y sorprendida. Lo tenemos todo en contra sin haber hecho todavía ninguna propuesta, ni realizado ningún cambio. Hice unas declaraciones sobre los espectáculos en asturiano, que creo que no se entendieron, y todo viene de ahí. La izquierda quiere tener un oponente y todo va en contra Vox, diga o no diga, hable o no hable. Así son. Procuramos no hacerles caso. No somos de responder. Dimos una rueda de prensa dos semanas después y creo que ya quedó todo claro, pero aquí seguimos. A ver cuando hagamos algo cómo se lo toman.

–Foro y el PP votaron lo contrario que Vox respecto a los espectáculos en asturiano en el último pleno. ¿Cómo le sentó?

–Eso no debería de sorprenderle a nadie porque nuestras premisas están absolutamente claras. Nunca las hemos escondido, ni se han escondido los otros miembros del gobierno. No hay que mezclar. Son brechas programáticas, pero no brechas de gobierno. Si los otros partidos llevan en su programa una cosa y nosotros otra, lo que va a hacer Vox es defender su postura. Vox siempre dice lo mismo y siempre va a defender sus ideas. También ante nuestros socios.

–Sí, pero es que votaron una proposición de la izquierda.

–La propuesta tenía tres puntos. El primero era garantizar en Gijón el cumplimiento de la legalidad vigente y citan varios textos para justificar en Gijón hablar en llingua. Pero si es que nadie se opone a ello. El segundo era aumentar la programación de actividades en Gijón y con eso, evidentemente, no estamos de acuerdo porque lo que creemos es que hay que mantenerla, sí, pero no incrementarla. Que haya igualdad de condiciones con esos espectáculos y otros. Vox nunca va a censurar, ni imponer. Eso es lo que hace la izquierda.

–¿Y el tercero?

–El tercero era promocionar y promover estas actividades. Vox defiende cualquier tipo de actividades. Con este acuerdo, tan genérico, el bloque de la izquierda lo que pretendía era buscarnos las vueltas. Generar desunión en el gobierno, pero no lo ha conseguido. El acuerdo decía que nadie podía ser discriminado por hablar en asturiano ni por sus opiniones. Se están refiriendo al artículo 20 de la Constitución que habla de la no discriminación. Pero si los que están discriminando y censurando son ellos a Vox. Deberían de mirarse lo del pensamiento único.

–¿Aumentar las actividades en asturiano es imponerlo?

–Estamos hablando de festejos y espectáculos. Vox nunca ha dicho que no iba a ver espectáculos asturianos. Eso se lo han cogido ellos para comprar votos, que es a lo que se dedican. Nunca hemos dicho eso. Hemos dicho que esos espectáculos no deben ser una plataforma para dar publicidad a la oficialidad del asturiano. El resto, lo vistan como lo vistan, es mentira.

–¿Puede entonces actuar Rodrigo Cuevas en Gijón?

–Si un grupo o artista quiere actuar en asturiano aquí libremente y lo hace a nivel particular o privado, yo ahí no tengo nada que decir. Vox dice que tiene la concejalía de Festejos y nunca va a vetar a nadie por hablar en asturiano. Pero si ese espectáculo es una plataforma para la oficialidad del asturiano, desde Festejos no lo vamos a contratar. Con esto se nota mucho el tinte socialista. Es normal, porque llevan muchos años gobernando. Ellos han censurado y dijeron que no a varios espectáculos y artistas. Eso no lo dicen, pero lo sabemos y ellos lo saben. Que no vengan de transparentes y claros, porque no.

–No presentaron alegaciones a la ordenanza de Igualdad, a pesar de que en el pacto con Foro se recoge que se cambiaría. ¿Por qué?

–No ha habido un cambio de postura. No pudimos presentar las alegaciones por un cúmulo de circunstancias. No contábamos con todos los medios materiales, humanos e informáticos para presentarlas. Además, los plazos eran muy cortos. Desde el 24 de mayo había 30 días de plazo y nosotros entramos al gobierno el 17 de junio. No pudo ser entonces, pero queremos cambiarlo. Es un punto del acuerdo. Lo tenemos firmado con Foro y queremos resolverlo por todos los medios. Estamos explorando otro tipo de actuaciones.

–¿Cuáles?

–Tenemos que reunirnos los tres partidos y veremos qué sale de esas conversaciones. Pasó lo que pasó y no nos vamos a quejar. Hay que recordar que el acuerdo decía revisar, no derogar. Hay maneras para conseguirlo y vamos a seguir hasta el final, hasta que creamos que eso está resuelto. Estamos estudiando varias fórmulas.

–¿Sentará mal en Foro?

–Ya lo saben porque lo hemos hablado. El asunto no se puede retrasar más. Es algo importante. Queremos aportar, sumar para el conjunto del gobierno. No vamos a echar el gobierno abajo ni a ser fiscalizadores, pero si hemos entrado es porque los gijoneses así lo han querido. El acuerdo hay que cumplirlo. El PP también querrá cumplir su acuerdo con Foro. Para Vox esto es un punto muy importante.

–¿Cómo están las cuentas de Divertia?

–Estamos obteniendo toda la documentación, pero pintan mal. La herencia socialista es muy negativa. Hay que cerrar el tercer trimestre en septiembre, que es el más apurado en cuanto a gasto. Insisto, tienen mala pinta.

–¿Habrá cambios en el Festival de Cine?

–Lo vamos a mantener y a potenciar. Es un clásico. Queremos ver las películas que hay en la parrilla, pero no podemos adelantarnos porque eso se hace en septiembre y primero hay que ver las cuentas de Divertia. Nos hemos reunido con Alejandro Díaz Castaño, el director. Hay que esperar a septiembre y en función de lo que haya matizaremos e incorporaremos propuestas.

–¿Ya para esta edición?

–Si podemos vamos a influir, pero hay poco tiempo.

–¿Apostarán por otro cine?

–Hay que apostar por un cine para todos. Comprendo que haya películas que no tienen por qué ser para determinado público. No lo critico. Me gustaría que cualquier persona tuviera la opción de ir, que haya variedad y opciones de acuerdo con las ideas de cada cual.

–¿Seguirá el actual director del certamen?

–No veo por qué no. Lo que funciona no se cambia. Otra cosa es que marquemos nuestras ideas en la forma del festival.

–¿Qué opina de la programación de la Semana Grande?

–Que, aunque la cita es de éxito y atrae a muchos visitantes, es demasiado continuista. Vox está, de momento, observando. Creo que se pueden hacer otras cosas.

–¿Por ejemplo?

–Ahora solo tenemos hipótesis, pero nos gustaría coordinar acciones con las asociaciones de hostelería y que haya conciertos para todos. También algunos de pago.

–Otea apuesta por instalar casetas para el «tardeo».

–Nos gustaría. Por eso, queremos coordinar a todas las asociaciones hosteleras. Gijón tiene muchas posibilidades turísticas. De momento es una idea que, aunque pueda estar bien, hay que ver cómo se le da forma. Si se hace, queremos que sea para todas las asociaciones de hostelería.

–¿Con conciertos de pago se refiere a recuperar los grandes conciertos?

–Por la visibilidad nacional e internacional que dan, creo que hay que recuperar los grandes conciertos. Vi a Tina Turner y a Paul McCartney. Gijón de aquella era una referencia. El modelo aún no sabemos cómo lo vamos a estructurar, pero hay que recuperarlos. Por otro lado, están los festivales, que salen muy bien.

–Con grandes aforos, solo está El Molinón.

–De momento, creo que no. Acaban de cambiar el césped. El lugar ahora es lo que menos nos preocupa. Nos centramos más en saber si podemos llegar a traer esos grandes conciertos y si hay retorno económico para la ciudad. Primero, el cómo, si hay dinero. Y luego ya veremos el dónde.

–¿Hay que alargar la Semana Grande?

–Sí, unos días. La Feria de Muestras dura 16 días. Habría mucho que concretar, pero sería bueno para Gijón por el retorno económico.

–Aparte de toros y conciertos... ¿qué más habrá en El Bibio?

–Dijimos en campaña que había que volver a tener toros y lo hemos conseguido. También, que la plaza debe tener otros usos. Aún no lo tenemos claro, pero el coso no puede estar parado porque tiene muchas posibilidades.

–Está la reforma con fondos europeos.

–Con los fondos europeos soy muy escéptica. Si llegan, bienve­nidos.

–La Cabalgata de Reyes del año pasado fue duramente criticada. ¿Cambios?

–No nos gustó nada. La Navidad no es una cuestión de cambiar las carrozas, sino el enfoque. Queremos que Gijón sea un referente navideño, pero no como Vigo con el tema de las luces, sino en cuanto a espíritu. Eso tiene que ir acorde a todo. A las luces y a la cabalgata. La Navidad es para los niños. Volveremos a las carrozas típicas para que la Cabalgata sea para ellos. El tinte religioso para nosotros será muy importante. Nos gustaría hacer algún mercadillo, como los que hay por Europa.

–¿Tienen algo en mente para la programación del Jovellanos?

–Tenemos una reunión con Toño Criado, el director, la semana que viene. Queremos que haya espectáculos de todo tipo. Veremos qué nos presenta y si la podemos mejorar.

–¿Cómo esta Vox en Gijón tras las dimisiones de hace meses?

–Bien, queríamos haber sacado más concejales, pero nos quedamos en dos. Eso sí, crecimos en votos. Cada vez tenemos más afiliados. Somos un partido estable.

–¿Qué opina de los resultados de las generales?

–Me remito a las declaraciones de nuestro presidente, Santiago Abascal.

–¿Cómo va a compatibilizar el Ayuntamiento con la Junta?

–Con mucha planificación y rigor en la agenda. Espero que a partir de septiembre todo se normalice. Con planificación, todo se puede. En Gijón, hay un pleno al mes y en la Junta cada 15 días. Aquí somos gobierno y allí oposición, y qué oposición. También a nivel regional somos más que a nivel local, entonces todo se reparte.