La obra de Pablo Iglesias llega a la mitad con el enfado vecinal en aumento

"Nuestro verano y el año están perdidos, ya buscaremos no perder también las Navidades". Esta es la confesión que realiza David Solana, propietario de la Cafetería Copas, ubicada en la avenida Pablo Iglesias. Alcanzado el ecuador de los trabajos en la arteria, los propietarios de los locales y los vecinos aseguran estar "quemados". Y reclaman una mayor agilidad a los responsables ante la significante reducción de la facturación y las dificultades para pasar. "Hemos tenido que echar a cuatro empleados", se lamenta Borja Guerra, encargado de Eban’s Café. El responsable de este local estimaba en dos tercios la reducción en los ingresos que percibe en las últimas fechas y encuentra su única ayuda en la clientela más afianzada. "Está siendo un auténtico infierno", asegura.

El polvo, la suciedad, el ruido y las malas condiciones de acceso para los camiones que traen la mercancía son solo algunos de los inconvenientes que se están encontrando en todos los comercios que tienen las obras en su puerta. "Al final, en verano, lo que la gente busca es estar en la terraza y no dentro del local, al no tener nada fuera perdemos muchos clientes", afirma Guerra. David Solana coincide con él y confiesa que, si él fuese un cliente, "no entraría a los establecimientos de la avenida Pablo Iglesias". Imram Waris, que regenta el Kebab Gijón, confiesa que el primer pedido del día recibido ayer se produjo a las 15.15 horas, casi tres horas después de haber abierto el local. Tras casi ocho años en la ciudad, Waris sostiene que "el servicio a domicilio es el que me ayuda a seguir adelante ante la ausencia de clientes en el interior del establecimiento".

Los vecinos ven el ecuador de las obras en la avenida gijonesa como un punto de esperanza ante la "incomodidad" que tanto Fernando Vallejo como Violeta Argüelles, vecinos del barrio, ven junto al carril izquierdo que ha supuesto eliminar varios de los cruces de peatones. "Es horrible, es que no podemos ni abrir las ventanas porque entra todo el ruido y la suciedad", contaba Argüelles. Eladio Barrio, que vive en la otra punta de la ciudad, acostumbra a pasar cada mañana por Gijón y confiesa que cada vez viene menos por la zona "por lo difícil que es andar sobre la gravilla y respirar el polvo que sueltan las máquinas".

Con la Semana Grande y la Feria de Muestras ya iniciadas en la ciudad y la proximidad de la feria taurina de Begoña y el comienzo de la temporada liguera en El Molinón, Guerra, Solana y Warim deberán seguir realizando malabares para mantenerse a flote en este momento que atraviesan al frente de sus establecimientos y a los que les queda la mitad del camino por recorrer.