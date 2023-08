Los Antiguos Alumnos del Jovellanos reivindican el "poder transformador" de la educación

La filosofía de Gaspar Melchor de Jovellanos sigue muy presente a pesar de los cambios sociales. Figuras como la de Manuel Alfonso Villa, Carmen Amo y la Fundación Mar de Niebla son un claro ejemplo de la importancia de acceder a una buena educación, esa que tanto defendió el jurista, para labrarse un futuro. Ayer, recibieron un merecido reconocimiento en forma de los galardones que cada año otorga la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos del IES Real Instituto de Jovellanos.

Fue un día especial en el Antiguo Instituto, la que fuera casa del centro educativo, en un emotivo acto que coincide con el 50.º aniversario de la asociación, sintetizados ahora en una nueva publicación. El colectivo hizo entrega de los galardones "Alumno Distinguido", "Alumno Distinguido Joven", un reconocimiento para menores de 40 años y el Premio Campanil, dirigido a entidades locales por su labor social en diversos ámbitos. El primero, en su cuarenta edición, recayó en el estomatólogo Manuel Alfonso Villa. Catedrático de Estomatología de la Universidad de Oviedo y expresidente del Colegio de Odontólogos de Asturias, pisó sus aulas en la década de los 60. "Quiero tener un recuerdo especial a los profesores. Algunos marcan tu vida y su labor es muy importante para inculcar un espíritu de aprendizaje. La excelencia se adquiere", señaló mientras nombraba a algunos docentes, como Iván Hermógenes, Charo Rendueles y Jaime Solar.

Fue Carmen Amo, doctora en Matemática Aplicada por el "California Institute of Technology" (Caltech), la "Alumna Distinguida Joven", un premio que nació tan solo hace un año. Amo hizo un viaje al pasado para contar la historia de su bisabuelo, emigrado sin fortuna a Estados Unidos para trabajar en una acería, para poner en valor la educación pública. "La diferencia entre mi bisabuelo Marcelino y yo es lo que el instituto me ha dado. La educación tiene un poder transformador que en el Jovellanos ejercen a diario. Nunca lo he dejado, siempre se viene conmigo. Mi labor investigadora empezó durante el Bachillerato Internacional", recordó Amo, quien dedicó el reconocimiento a la que fuese su tutora en su etapa en el instituto, la docente fallecida Laura Delgado.

El Premio Campanil recayó en la asociación Mar de Niebla. "Tenemos mucho en común. Cuando alguien se acerca y germina esa semilla para tu desarrollo es cuando se crean personajes como Alfredo y Carmen. Intentamos hacer lo que consigue el Jovellanos para las personas que no han tenido la suerte de esta oportunidad", ensalzó su presidenta, Blanca Cañedo. Durante el acto, dirigido por Nacho Suárez, también intervinieron el actual presidente de la asociación, Hilario Mañanes, y su homónimo a título honorífico, José Miguel Fernández, además de la concejala de Cultura Montserrat López Moro. En la mesa los acompañaron Pepa Modia y Milagros Madiedo.