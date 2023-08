El Bioparc Acuario albergó ayer la cita final del "Ciclo internacional de conferencias magistrales de la mar" impulsado por la Fundación Philippe Cousteau "Unión de los Océanos" para reivindicar la importancia de los mares en el desarrollo del país. La ciudad ha sido durante los dos últimos días sede de múltiples ponencias sobre distintos temas relativos a las aguas. El secretario general de la entidad, el gijonés Rafael Lobeto, ensalzó el valor de acoger este tipo de encuentros en un momento en el que las actividades no paran en Gijón. Sobre las charlas, Lobeto fue contundente. "Nos han llamado del Foro marítimo de Andalucía porque querían escuchar esto", subrayó el secretario.

El coronel y jefe del servicio marítimo de la Guardia Civil, Miguel Salom, departió sobre esta rama de la Benemérita. "El mar forma parte de nuestra idiosincrasia como país", afirmó Salom, que mencionó el auge del mundo marítimo en cuestiones como los deportes náuticos o las actividades turísticas. "Cada vez son más los recursos que las sociedades modernas dedican a la seguridad y el mar no podía ser distinto a la tierra", incidió el coronel. En ese sentido, recalcó que, para quienes deciden abrir un negocio o navegar, el mar debe ser un espacio vigilado y custodiado por la Guardia Civil, "la policía marítima del estado español".

Miguel Salom, que destacó el "despliegue" de la Guardia Civil por todas las provincias con costa, elogió la celebración de estas jornadas. "Son un foco para debatir", concluyó. "En nuestras costas no había una policía de este nivel de eficiencia y no es tan fácil como podemos pensar hacer lo que se ha hecho en 31 años", sostuvo Rafael Lobeto, que reivindicó la labor de la Guardia Civil y sintetizó los objetivos que hay que perseguir. "Que no muera nadie y que no haya contaminación", resumió el representante de la Fundación Philippe Cousteau, que puso sobre la mesa las dificultades a las que se enfrenta el mundo. "Las guerras y las migraciones hacen que exista una situación compleja", espetó.

El siguiente en intervenir fue Alberto López-Asenjo, vicepresidente cuarto de la Fundación Philippe Cousteau, que impartió la conferencia "La política pesquera europea: retos y contradicciones". "Uno de los hándicaps que siempre tenía la pesca era el amparo de la no reglamentada, pero España ha trabajado para erradicar la pesca ilegal", aseveró López-Asenjo, que también aludió a los proyectos medioambientales por los que apuestan numerosas administraciones. "No hay verde sin azul", sentenció. Respecto a las complicaciones que encara el sector pesquero, López-Asenjo indicó subrayó el aumento de la dependencia de las importaciones y la limitación de la actividad de la flota comunitaria. Asimismo, el vicepresidente cuarto de la Fundación remarcó la capacidad nacional para alcanzar acuerdos, como el de Marruecos de 1979.

Durante la jornada, también intervinieron el ingeniero José Luis Almazán, que habló sobre el modelo portuario; la física María del Carmen Palomino, que charló sobre los modelos de protección de la costa española; y Juan Carlos Viñas, vicerrector de Internacionalización en Universidad Santander, que ofreció una ponencia sobre la visión universitaria internacional.

En el tramo final de la jornada, Jesús Ferreiro, presidente de la Fundación Titanic, leyó la "Declaración de Gijón sobre la mar", la cual firmaron los ponentes. En ella, se declara a Gijón y Madrid como cocapitales europeas de la mar. "Los participantes en el Ciclo de conferencias declaran su compromiso con la plena revitalización de la dimensión marítima de España en todos sus aspectos", rezaba el comunicado, con el que se cerraron unas jornadas que dieron cuenta del valor de los océanos.