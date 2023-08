"Me gustaría echarme un cantecito con ‘AC/DC’"

La fusión de flamenco y ritmos contemporáneos cobrará vida hoy, en el escenario de la Plaza Mayor de Gijón (21.00 horas), a través de la voz y el arte único de Tomás Moreno Romero, Tomasito (Jerez de la Frontera, 1969). Conocido por su habilidad para romper barreras musicales, el cantante gitano está preparado para cautivar al público asturiano con una enérgica actuación. Tomasito comparte sus inspiraciones musicales, la emoción detrás de sus experimentos sonoros y la anticipación por conectarse con su público gracias a un repertorio que mezcla de tradición y vanguardia.

–¿Preparado para su concierto de esta noche en la Plaza Mayor?

–Tengo muchas ganas de tocar en la plaza Mayor de Gijón, porque hace mucho tiempo que no voy, desde el 2000 que estuve en la Semana Negra. Es muy importante para mí volver y hacer una gran actuación.

–¿Cómo se inspira para crear sus experimentos musicales?

–La verdad que llevo bastantes cosas preparadas para Gijón; sonarán cosas flamencas, rock, una fusión de los dos, un poco de rap, de reggae...También meteremos un poco de bacalao dedicado a Chimo Bayo, pero todo siempre flamenqueando, y nada de máquinas: guitarra eléctrica, guitarra flamenca, batería, y bajo.

–El flamenco es una parte esencial de su arte. ¿Qué le atrajo de este género musical y cómo ha logrado mantener su esencia en medio de sus experimentos musicales?

–Bueno, he de decir que he mantenido eso porque hago lo que me gusta; siempre ando investigando, pero siempre tengo en la mente el flamenco. Entonces, bueno, cada vez me encuentro más asentado. Al principio de mi carrera estaba mucho más loco, funcionaba un montón más y me la jugaba mucho más también. En cambio, ahora hago los proyectos más lineales. Pero sí, siempre sigo los mismos pasos de fusionar cualquier cosa con el flamenco.

–Ha colaborado con una amplia variedad de artistas a lo largo de su carrera musical. ¿Hay algún intérprete en particular con quien le gustaría colaborar en un futuro cercano?

–Me encantaría echarme un cantecito con "AC/DC" y también un bailecito, ya que no está Michael Jackson.

–La música tiene un poder único para conectar a las personas. ¿Qué mensaje o emoción espera transmitirle al público durante el concierto en la Plaza Mayor de esta noche?

–Espero transmitirle a la gente de Gijón el mensaje de la alegría, de la felicidad, de hacerles buena música y que luego salgan de ahí súper a gusto, que se vayan a tomar copas y que disfruten porque lo que llevo es la fusión del flamenco de mi tierra y el show, porque yo soy un show; quiero transmitirles con mis músicos la alegría más grande del mundo, que se lo pasen bien, que canten y que bailen y de esto ultimo estoy más que seguro porque, me encargaré yo de ello.

–Además de la música, también es conocido por sus habilidades como bailaor. ¿Cómo equilibra la pasión por el cante y el baile en sus actuaciones en vivo?

–Con concentración y práctica, pero sobre todo sintiéndolo, porque es una cosa que lleva uno dentro; cuando veo que tengo un cambio en la base y entra la parte del taconeo pues te sale solo, lo llevo dentro de mí y me va saliendo automáticamente.

–¿Qué mensaje le enviaría a todos sus seguidores que le van a ir a ver al concierto?

–Que me lleven unes fabes o un cachopo, que peso 52 kilos y es poco. No, es broma, pero sí les voy a decir que vamos a pasar un conciertazo agustísimo, que va a resonar el "Back in Black" de AC/DC versionada en tango, compuesta con el batería asturiano, concretamente avilesino, Tino di Geraldo, quien me inspiro a hacerla. También haremos rumba, bulería, rock, reggae, rap... El escenario es mi casa, me encanta estar arriba, que la gente se lo pase bien y disfruten de la buena música.