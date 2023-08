Luisa Sobral llena la plaza Mayor de baladas portuguesas

La artista portuguesa Luisa Sobral iluminó el atardecer de ayer en la Plaza Mayor como parte de los conciertos de la Semana Grande. "Es la forma perfecta de terminar el día, con melodías que transmiten paz y tranquilidad", comentaba Clara Fernández.

La Plaza Mayor se fue llenando poco a poco. Los presentes enmudecieron al ver salir a los integrantes de la banda que acompañó a la cantautora lisboeta. Unos compases después, apareció Sobral entre los aplausos del público. Comenzó cantando tres temas sin solución de continuidad: "Quero Morar numa Cançao", "Festa Antecipada" y "O nosso amoré", que pusieron los sentimientos a flor de piel gracias a sus sentidas melodías.

Tras el emotivo comienzo, la artista se animó a hablar en español: "Hace diez años que no volvía a esta bonita ciudad, y ahora que he vuelto, puedo decir que sí me gusta la sidra", confesó entre los aplausos de los gijoneses que llenaban el recinto. "Sin embargo, ahora tengo cuatro hijos y no puedo beberla tanto como me gustaría", añadió, generando risas entre la muchedumbre.

El concierto prosiguió con gran emoción, sorprendiendo a personas que la escuchaban por primera vez. "No entiendo sus letras, pero me transmiten muchas sensaciones muy bonitas", expresó Eduardo Martín.