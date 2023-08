La renaturalización del Piles no excluirá el piragüismo, pactan el gobierno y el Grupo

Un primer acercamiento, "positivo" aunque sin medidas concretas, para reconducir las relaciones entre el gobierno local y el Grupo Covadonga. La primera reunión ayer de ambas entidades marcó lo que se espera que sea una nueva hoja de ruta que deje de lado los enfrentamientos y demandas judiciales que surgieron a raíz del proyecto de renaturalización del Piles y la decisión del anterior gobierno de clausurar el anillo navegable. Por ahora, el primer gesto del gobierno ha sido contar al Grupo los detalles de un proyecto que asciende a tres millones de euros y que en su mayoría se financiarán con fondos europeos. El gobierno reivindicó los compromisos que Foro y PP manifestaron en campaña y, después, en su acuerdo de gobierno: "compatibilizar" la renaturalización del río con la práctica de piragüismo. El Grupo, por su parte, reivindicó la importancia de garantizar "una lámina estable" de agua en el río. Ambas partes se emplazan a una nueva cita en septiembre y a intercambiar, hasta entonces, toda la documentación que manejan respecto al río.

"El objetivo es establecer una interlocución fluida y permanente con la entidad grupista, la cual no había existido hasta la fecha", señalaron desde el gobierno local en referencia al anterior mandato y a los conocidos desencuentros entre el por entonces edil responsable de Medio Ambiente, Aurelio Martín, con el presidente grupista Antonio Corripio y el resto de su ejecutiva. El actual responsable del área, Rodrigo Pintueles, busca acercar posturas con la entidad deportiva, pero adelantó: "Si se pretende una playa de San Lorenzo excelente para el baño, necesitamos un río Piles con unas aguas, y por tanto un cauce, con una calidad ambiental excelente".

A la cita, por parte del gobierno local, acudieron el propio Pintueles y los responsables de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, y de Deportes, Jorge Pañeda, así como los técnicos municipales Ricardo Solar (supervisor de obras del Piles), Jesús Testón (de Calidad y Vigilancia Ambiental) y Roberto Fernández (del Patronato Deportivo Municipal). Por la parte grupista, acudieron Corripio, así como el director general, Jesús Martínez, y el secretario de la junta, Manuel Rodríguez, acompañados, como asesores, por los biólogos Marcos López y Manuel López. La esencia de la reunión fue compartir con el Grupo los detalles del proyecto de renaturalización, que está a semanas de licitarse, y comprometer la intención, compartida por ambas partes, de reconducir las posturas. "Los representantes municipales, acompañados de personal técnico, se han comprometido a mantener una máxima coordinación con el Grupo Covadonga desde el compromiso de conjugar medio ambiente, salud y deporte", señaló el gobierno local en un comunicado, en el que añadió que la reunión fue "fructífera y positiva" que se plantea como objetivo "perfilar detalles técnicos y estudiar las fórmulas a través de las que pueda conseguir el objetivo" de mantener la práctica de piragüismo en la ciudad. El Grupo, por su parte, tildó la cita como "muy satisfactoria": "Nos hace ser optimistas, a la vista de los planteamientos hechos por los representantes de la corporación municipal".

Ni gobierno ni Grupo aclaran por ahora en qué consistirán esos detalles ni fórmulas. Pintueles había señalado en una entrevista en este diario que el estudio técnico para estudiar la viabilidad de crear una lámina de agua estable (el Grupo planteaba que fuese con azudes hinchables, para garantizar la renovación de agua) se haría después de las obras de renaturalización, en 2025, una fecha que no parecía convencer a los grupistas, que buscan compromisos políticos más inmediatos. Ambas partes entienden, no obstante, que el primer acercamiento no exigía alcanzar este grado de especificidad. "Hemos acordado un traspaso de documentación que nos hemos pedido unos a otros y nos hemos emplazado a otra reunión antes de que acabe septiembre", señaló Corripio, que destacó las "buenas sensaciones" de una reunión "muy productiva" en la que el gobierno "garantizó su compromiso electoral" de blindaría la práctica deportiva. "Hay voluntad política de cumplir los compromisos de adquirieron previos a las elecciones", aseguró el presidente grupista. Ahora bien, sobre el papel lo cierto es que el acuerdo de gobierno y las promesas electorales siempre hablaron de garantizar el piragüismo, sí, pero no dónde ni cómo y siempre vinculado a estudios técnicos que lo apoyen. La duda, ahora, es si la Fundación Biodiversidad daría de paso instalar azudes hinchables en el cauce, máxime teniendo en cuenta que el actual gobierno no se plantea por ahora renunciar a la ayuda europea que financia la obra.

El plan debe licitarse «en semanas» para no perder los fondos de la UE

El Grupo reivindicó su postura: "El objetivo sigue siendo mantener el compromiso de una playa y río limpio, compatible con una lámina estable que permita la práctica del piragüismo en las condiciones que, en su momento, estableció como adecuadas la Real Federación Española de Piragüismo". La entidad deportiva lleva meses diciendo que la idea de limitar la práctica deportiva a la zona de estuarios no se viable por cuestiones de seguridad, sobre todo para dar clases a niños. Sí se tiene asumido que esa posible lámina estable ya no podrá ser con compuertas estancas, como las que hay ahora, que tendrán que derribarse. Y la Fundación Biodiversidad, adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y encargado de supervisar el proyecto, señala en su paquete de medidas "la retirada de azud en el Piles y adecuación de la confluencia con el Peñafrancia", así como el "cierre del canal de derivación al Piles en el arroyo Peñafrancia". No hay menciones expresas a los azudes hinchables. Y, por competencias, Costas y la Confederación Hidrográfica también tendrían que dar de paso esa idea. La intención del gobierno era, por tanto, esperar a que terminase la obra de renaturalización y retomar esa posible solución intermedia en 2025. Por ahora, ambas partes están dispuestas a seguir negociando.

Lo que sí se da por firme es que el proyecto de renaturalización debe seguir adelante –el Grupo siempre defendió la importancia de mejorar el estado del río– y, para mantener las ayudas europeas, tiene que salir a licitación ya, en unas semanas, para que se pueda adjudicar en enero y comenzar a ejecutarse a inicios de año. Son 16 meses de obra. Tiene que estar lista en septiembre. No se baraja tampoco solicitar una ampliación de estos plazos, que son fijos e iguales para todos los ayuntamientos con ayudas similares. Corripio, por su parte, sí manifestó su intención de abandonar los últimos trámites judiciales pendientes, pero eso aún no se ha hecho y parece estar a la espera del compromiso de tener esa lámina estable de agua. Faltan, por tanto, muchos detalles por aclarar, pero gobierno y Grupo celebran poder, al menos, sentarse a hablar.