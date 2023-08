Un sistema de big data ideado por la Politécnica de Gijón facilita la detección de tumores

Mapas con puntos de colores para avanzar en el estudio del cáncer. El proyecto que la Escuela Politécnica de Ingeniería (EPI) había desarrollado junto a investigadores del Hospital de Cabueñes y del Instituto de investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA) para poder visualizar en mapas sencillos cantidades ingentes de datos sanitarios empieza a dar sus frutos.

Los responsables del proyecto han publicado recientemente varios estudios que prueban la eficacia de un sistema de visualización de datos interactivo que es pionero en el sector sanitario y con el que ya se ha logrado detectar marcadores genéticos para el diagnóstico de paragangliomas y avanzar en la caracterización de la hipoxia –falta de oxígeno– en tumores, lo que hace que se vuelvan más agresivos.

El programa, que hasta ahora se había servido de bases públicas de datos, avanzará próximamente con la incorporación de información de pacientes asturianos. "Es un proyecto ilusionante porque permite que los investigadores puedan trabajar de manera interactiva con muchos datos sin tener que saber de informática ni procesamiento", señala José María Enguita, integrante del equipo de Supervisión y Diagnóstico de Procesos industriales (GSDPI) de la Universidad, responsable del plan.

El proyecto cuenta con la participación especial del también ingeniero Ignacio Díaz y de Nuria Valdés, jefa del servicio de Nutrición y Endocrinología de Cabueñes, y de María Dolores Chiara, investigadora del ISPA. El equipo se formó en 2019, antes de la pandemia. Desde la Escuela Politécnica ya habían puesto en práctica este tipo de mapas interactivos de procesamiento de datos en otros sectores, sobre todo la industria, y surgió la idea de plantear si esa misma técnica podría aplicarse en sanidad.

La premisa de partida sonaba válida: los investigadores sanitarios deben trabajar con una cantidad ingente de datos cuyo procesamiento exige nociones informáticas que, como es lógico, no es habitual que tengan. Los ingenieros, por su parte, ya tenían el método para volcar miles de datos en mapas interactivos, pero a ellos, sin conocimientos sanitarios, aquellos puntos de colores no les decían gran cosa. "Al final utilizas el programa casi como si fuese un juego, pero acabas viendo patrones nuevos e información que de otra manera no podrías visualizar", razona Valdés.

En general, el sistema informático muestra la serie de datos que se desee –como miles marcadores genéticos, por ejemplo– representados como puntos de colores. Con ese mapa inicial, el investigador puede marcar un parámetro u otro, de manera interactiva con la propia plataforma, y esos puntos de colores se agrupan o se separan. Así, se puede a visualizar si un marcador genético concreto está vinculado a un tipo de tumor u otro, o ver similitudes entre distintas patologías. Lo que hasta ahora exigía trabajar con tablas ingentes de información y enormes bases de datos se puede "plasmar" en un mapa.

Y así, "jugando" –aunque es bastante más complejo que eso–, el equipo ya ha publicado cuatro artículos en revistas científicas, en los que desvelan nuevos datos sobre características genéticas y epigenéticas de paragangliomas, tumores renales y otros tipos de cáncer.

Por ahora, estos análisis se han hecho con información accesible, con bases de datos públicas, pero que, interpretadas por el sistema de la EPI, permitieron dar con resultados novedosos. Este "software", de hecho, se ha presentado ya en varios congresos y parece lo suficientemente sólido como para dar, ahora, un paso más: introducir datos propios de pacientes asturianos que se gestionan desde el ISPA. El plan se completa, además, con una beca de la Fundación Alimerka para el estudio de enfermedades raras, un tema de investigación en el que el referido instituto está especialmente volcado.

José María Enguita aclara que, aunque el trabajo con herramientas de visualización de este estilo es un método en auge, permitir que el investigador interactúe directamente con los datos es un proyecto sin apenas antecedentes en el país. Por ahora, se han hecho eco de este avance las publicaciones "University Oxford Press", el "Journal of Biomedical And Health Informatics", el "Frontiers in Endocrinology" y la revista "Cancers".