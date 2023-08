"Cada vez hay más consultas por deterioro cognitivo; nuestros pacientes envejecen"

Aunque llevaba más de un año ejerciendo como responsable en funciones, el facultativo Roberto Suárez Moro (Gijón, 1970) fue nombrado esta semana jefe del servicio de Neurología del Hospital de Cabueñes. Un nombramiento que oficializa el paso adelante del profesional, que lleva en Cabueñes más de una década, tras la marcha de la doctora Dulce "Miriam" Solar, se jubiló en junio del año pasado. El nuevo responsable advierte de unas listas de espera que siguen demoradas por la pandemia y, sobre todo, por el repunte de la demanda en consultas de pacientes que durante lo peor de la crisis del covid-19 no acudieron al médico, y señala la importancia de reforzar la atención de patologías al alza como las relacionadas con cefaleas y el deterioro cognitivo de una población cada vez más envejecida.

–El servicio ha vivido la marcha de varios profesionales históricos del hospital, especialmente con las jubilaciones de Dionisio Fernández Uría y de Miriam Solar, la antigua jefa de servicio.

–Sí, en los últimos tres años se ha jubilado mucha gente. Creo que, solo en nuestro servicio, seis personas. A los que cita hay que sumar Carmen Martínez, que se marchó en febrero, pero también a Manolo Díaz, que se jubiló a finales de 2021, y a Agustín Acebes, que lo hizo el año anterior. En ese sentido, el servicio ha vivido un cambio de generación importante. Por suerte en este tiempo se han incorporado personas nuevas, gente joven que viene muy motivada y con muchas ganas de hacer cosas y trabajar.

–La jefa saliente señalaba que a su juicio dejaba pendientes dos retos: potenciar la consulta de cefaleas e incorporar el tratamiento no vascular del ictus que por ahora solo tiene el HUCA.

–Y en esa línea seguimos, sí. Creo que en el apartado de cefaleas estamos mejor, porque ahora hay tres personas haciendo esa consulta, que ha crecido bastante. No es una consulta que funcione a diario, por ahora, pero sí que hay más actividad porque teníamos que dar respuesta a las necesidades de la gente. Sobre el ictus, el tema sigue como estaba, pero eso ya no depende de nosotros como servicio, sino del Sespa.

–¿Las cefaleas son un problema al alza?

–Más bien lo que pasa ahora es que hay muchos casos, pero están poco o mal diagnosticados. Mucha gente se trata la migraña en su casa y no lo consulta ni con su médico de cabecera. Tratan de librarse del dolor con cualquier analgésico, pero al final no todos responden a ellos. Y en los últimos años han surgido tratamientos nuevos que abren la puerta a atender a pacientes que hasta ahora no tenían muchas opciones.

–Lleva en el hospital desde 2011. ¿Qué patologías considera que han evolucionado al alza o que copan el foco de atención del equipo actualmente?

–Lo que comentamos de las cefaleas ha ido creciendo, por eso aumenta nuestra actividad en consultas. También destacaría todo lo relacionado con el deterioro cognitivo, que es un aumento lógico porque atendemos a una población cada vez más envejecida. Cada vez hay más demanda, y otro reto que nos planteamos ahora es precisamente darles más capacidad a las consultas de este tipo de patologías. Queremos que los pacientes con deterioro cognitivo puedan recibir atención y que lo hagan con preferencia: tenemos que procurar verlos lo antes posible. Nuestra compañera Carmen Martínez era el gran referente en esto y se jubiló, pero ahora tenemos a otras dos personas en el servicio que están interesadas en este mismo campo y van a sustituirla.

–Otro de los jubilados recientes, Fernández Uría, era un gran experto en materia de esclerosis, una patología que también viene evolucionando al alza.

–Sí. En ese campo estoy yo metido junto a otros dos compañeros que están haciendo muy buen trabajo sacando adelante esa consulta concreta. Y sí, es una consulta que exige mucho trabajo, también tiene mucha demanda. Además, por el perfil de pacientes, es peculiar, porque son enfermos que, cuando llegan, se quedan, no les puedes dar de alta. Y son un tipo de pacientes que exigen que estés siempre muy encima, con controles y analíticas muy frecuentes para vigilar su evolución.

–¿Cómo impactó la pandemia en las listas de espera del servicio?

–Nos afectó mucho. La pandemia en nuestro caso coincidió con una serie de bajas en el servicio y tuvimos que suspender muchas consultas para poder atender a los pacientes de hospitalización y los casos más urgentes. También, y desde entonces, estamos atendiendo a mucha más gente de lo normal que en su día no acudieron a consulta por esa situación de pandemia y que están pidiendo cita ahora. La demanda en consultas en nuestro servicio es más alta.

–¿Cuántos profesionales integran hoy en día el servicio?

–Somos 16 compañeros, uno más de lo que venía siendo normal hasta ahora que incorporó en junio.

–Y usted el cargo tampoco le pilla de sorpresa, ya venía ejerciendo en funciones.

–Sí, la doctora Solar se había cogido una baja en abril y luego se jubiló en junio, y desde entonces yo ya vengo ejerciendo de responsable en funciones. El nombramiento de ahora oficializa lo que ya venía haciendo.