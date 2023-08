"El concierto será una comunión con el público"

El cantante madrileño Jorge Escorial, conocido artísticamente como "Recycled J" volverá a encontrarse con el público gijonés este sábado en el escenario de la Plaza Mayor (21.00 horas) en lo que será un concierto de Semana Grande en el que promete encender los corazones de todos los asistentes.

–¿Qué supone para usted su regreso a Gijón?

–La verdad que me hace ilusión. Los conciertos que coinciden con fiestas y este tipo de eventos son muy guays, porque en conciertos de salas donde hacemos la gira viene la gente específicamente pagando su entrada y son súper fans, se conocen todo, igual que ocurre en los festivales, que es un buen sitio para gente de otros grupos que quizá no se escuchan tanto, es como un buen sitio para promocionarse. Y los conciertos que son gratis en la plaza mayor de una ciudad suelen ser la hostia porque la gente está muy entregada. A nosotros nos gusta en especial porque hay muy buen ambiente.

­–¿Qué ofrecerá al público gijonés en su concierto del próximo sábado?

–El formato que vamos a hacer es el que hacemos en festivales, que realmente se puede decir que es como un repaso de mi trayectoria. Pero, al fin y al cabo, es un concierto que dura una hora, entonces, apenas me da tiempo a diez años de música. En esta ocasión lo que haré será cantar unas canciones de mi último álbum, "Casanova", y también interpretaremos canciones de "City Pop" e "Hijos de la Ruina". Al final, digamos que es como un repaso rápido de lo que he sacado los últimos años.

–¿En qué momento se dio cuenta de que podía vivir de la música?

–He de decir que fue llegando poco a poco, en el momento en el que dejé a un lado mi vida laboral y de estudiante a finales de 2016 justo antes de sacar el trabajo de "Oro Rosa". Básicamente fue porque la música me estaba consumiendo mucho tiempo y energía y era lo que realmente más me apasionaba. Luego, ya más adelante, sí que conformeíbamos haciendo giras y las canciones que iban siendo un éxito y los demás proyectos, pues ya es un camino que, si trabajas bien y con cabeza, se va haciendo solo, no viene todo de golpe.

– La música a menudo tiene el poder de transmitir mensajes y emociones. ¿Qué mensaje espera transmitir a todos sus seguidores de Gijón?

–La gran mayoría de mi música habla del amor desde una perspectiva ya no tan romántica sino del amor en general, de mirar dentro de uno mismo y todo eso. A mi me gusta que los conciertos sean una experiencia de comunión con el público. Yo no voy pongo las canciones y me voy, sino que me gusta que la gente cante, baile, y lo dé todo. Así se crea una energía, una simbiosis con el público que es muy bonita y que no depende solo de mí. Con el concepto del álbum "Casanova" será más adelante cuando lo presente en salas y todo eso, pero sí que cantamos unas cuantas.

–¿Cuáles son los proyectos de futuro que tiene en marcha?

–Empieza mi gira en noviembre, en la cual también pasaré por Gijón, y estaremos con ella noviembre, diciembre y enero. Antes tengo algún viajecito y ahora estoy con los festivales, sigo trabajando en el estudio y al final nuestra vida siempre es trabajar todo el día en distintas facetas, pero sin perder el ritmo. Además, para este invierno sacaremos una colección de ropa con mi marca "Cero negativo", y seguir trabajando y trabajando porque aquí no se descansa nunca.