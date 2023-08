"La hematología va mucho más allá del Sintrom, somos un servicio fundamental"

La hematóloga Esther González (Oviedo, 1970) presume con orgullo de haber sido la primera residente del médico fallecido Salvador Tranche. Ella era por entonces residente como médico de familia en el HUCA, donde descubrió una vocación investigadora que desconocía y que, sumado a que no se veía trabajando en Urgencias, la llevó a cursar una segunda residencia, ahora ya como hematóloga y en Cabueñes, donde lleva trabajando interrumpidamente más de 15 años. Desde esta semana, es la nueva jefa del servicio de Hematología del hospital, sustituyendo a la jubilada Carmen Fernández, y se plantea como retos impulsar la colaboración con médicos de familia, crear nuevos proyectos vinculados al deporte y fomentar nuevas líneas de investigación.

–Y aún hoy para muchos pacientes la hematología se limita a leucemias y poco más.

–O al colesterol (ríe). Es verdad que se conoce poco, pero también que la hematología es un área muy compleja. Si nos centramos en Gijón, hay varios pilares. Está el transfusional, que engloba áreas como la inmunohematológica y la de aféresis, en la que hemos incorporado recientemente una máquina nueva. Luego está el área de laboratorio, que es emocionante, y donde hemos incorporado un equipo de inteligencia artificial que nos ayudará a mejorar nuestros diagnósticos. También está el área de coagulación, lo que la gente llama Sintrom, pero es bastante más complicado que eso (ríe). Nuestro objetivo de aquí a fin de año es que el control del Sintrom se haga en centros de salud. Y luego está el área clínica, donde atendemos patologías con impacto como linfomas, mielomas y síndromes mielodisplásicos y leucemias agudas. Es un servicio central y fundamental en el hospital.

–¿Se ha recuperado ya la demora en listas de espera que trajo la pandemia?

–Están bastante controladas. Siempre se puede mejorar, pero los datos que tenemos ahora son buenos. Con espera de más de 60 días ahora mismo tenemos a unos 60 pacientes. Y ese número es así porque preseleccionamos los casos que hay que atender de inmediato. Y también porque, y esto es algo que quiero potenciar ahora, la fuerza de un hospital como el nuestro es la proximidad. Me gustaría poder tener un contacto más directo con la joya de la corona de la sanidad, que es la atención primaria.

–El Sespa trabaja con esa idea mediante lo que ellos llaman consultas colaborativas.

–Sí, también es nuestro objetivo, pero antes hay que crear equipo. En centros de salud ya hay referentes en asma, en diabetes y en vascular, pero no en hematología.

–¿La idea es formar a médicos de primaria?

–Sí, para trabajar juntos en patologías frecuentes. Es que en este sector, más que la incidencia (los casos nuevos), lo que sube es la prevalencia (los casos existentes), porque los pacientes por suerte viven más, así que al final en Cabueñes un hematólogo actúa como un médico de familia, pero por un mieloma. Y en Gijón hay médicos de familia buenísimos.

–Y, con el nuevo hospital, habrá más cambios, seguramente con más espacio para el Hospital de Día de Oncohematología.

–Sí, aún no sabemos si vamos a estar juntos o separados, pero sí sé que la gerente apuesta por este tema, veo que lo entiende, y Clavel (Arce) también lo apoya. Se está diseñando la instalación. No hay que asustarse, pero, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, tenemos que prever un espacio más amplio, para más pacientes.

–¿Y la investigación?

–Siempre me ha gustado muchísimo. Y yo como jefa creo que puedo transmitir entusiasmo. Luego quizás soy demasiado emocional, pero también muy peleona, y voy a defender mucho a nuestra unidad de investigación, que está haciendo cosas increíbles. También quiero potenciar nuestras fortalezas. Porque, sí, atendemos a una población muy envejecida, pero también a gente que vive en una ciudad muy deportiva, y hay que aprovecharlo. En mi servicio he decretado 20 minutos de algún tipo de actividad física.

–¿Con los pacientes?

–No, no, nosotros, los profesionales. Los viernes. Y es obligatorio. Amenacé con no dar días libres ni vacaciones a quien no venga (ríe).

–¿Hay médicos sedentarios?

–Es que no podemos dar consejos a nuestros pacientes que luego no cumplimos. No pido hacer deporte muy serio, pero a lo mejor sí aprender a hacer ejercicios de respiración y mejorar nuestra postura. Nuestros ejes deben ser envejecimiento, salud y deporte. Y aquí tenemos la suerte de estar en la Milla del Conocimiento, de tener a un Ayuntamiento implicado en todo lo relacionado con lo deportivo y de colaborar con el ISPA y con el FINBA. Cuando saqué la plaza todos creían que volvería a Oviedo, pero yo era y soy más feliz en Gijón y fue por eso, porque Gijón es distinto a todo. Solo tenemos que aprovechar nuestras fortalezas.