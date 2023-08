Marsella se rinde a la comida de La Nena gijonesa: "Ofrecemos calidad a precio español"

Ángela Rey Varela, una gijonesa de 30 años, tomó la decisión de dejar España hace una década con el propósito de sumergirse en un nuevo idioma y una cultura diferente. Actualmente, lidera el Bar Restaurante La Nena, en Marsella, donde ofrece auténtica comida asturiana que ha sido elogiada tanto por los medios franceses como por los residentes locales.

Su trayectoria la llevó a trabajar como au pair hasta ascender a un cargo directivo en una de las cadenas de comida rápida más reconocidas del mundo. "Tras la pandemia, vi que quería hacer algo más, aprovechar que había palpado su cultura y utilizar la ocasión para hacer algo nuevo por la zona", cuenta. Decidió aventurarse en el ámbito hostelero y arriesgar su suerte.

En enero de este año, se asoció con su amiga Johanna Pereira, obteniendo las llaves del local en el centro de Marsella. Unos meses después, abrieron las puertas de La Nena. El entusiasmo fue palpable desde el principio, ya que el restaurante ha estado constantemente lleno, acogiendo a unos 50 comensales y completo todos los días. "Todas las noches cerramos con lista de espera para el día siguiente, estamos llenos todo el día, sobre todo por las noches, tanto dentro como en la terraza", dice. Su énfasis por compartir la ha convertido en el alma del restaurante.

"Vi cómo Asturias no lo conocían, saben cosas de España, pero nuestra comunidad tiene mucho que ofrecer que para ellos es desconocido. Ya que ellos me enseñaron su cultura, yo les tenía que enseñar la mía", comenta Ángela Rey sobre su motivación para compartir la riqueza gastronómica de su región natal. "Lo que me pareció una gran idea era poder traer la comida pero a través de los productos de la tierrina, así, colaboramos con conserveras de Asturias y ofrecemos una exportación de los productos además de una experiencia de primera calidad con unos precios accesibles para todos", dice. Este oasis gastronómico une dos mundos culinarios, ofreciendo a los comensales una experiencia asturiana en tierras francesas.

En su menú se puede encontrar, sidra de Trabanco y productos de la charcutería Gancedo, así como vinos de Coalla y cerveza de la cervecera Scone. Además, ofrece quesos como el Cabrales, de Gamonéu y Los Beyos, para satisfacer la pasión francesa por este producto: "Los franceses aman el queso, pero no conocen los nuestros, ahora que los han probado, no dejan de venir a pedirlos". La carta del restaurante es una muestra representativa de la gastronomía asturiana, que incluye platos como chorizos a la sidra, cachopo y tostas de cecina. También cuenta con jamón ibérico, ensaladilla rusa, tortillas en sus múltiples variaciones y croquetas caseras. Así, Rey trata de acercar la calidad a los comensales evitando los productos precocinados y volviendo a las recetas de toda la vida.

"Los restaurantes de comida española de la zona te venden croquetas congeladas a un precio exagerado, nosotras no queríamos eso", cuenta. Rey destaca el enfoque en mantener precios asequibles para los comensales. "Vendemos a precio de España productos que aquí salen costar casi al doble, para ellos es una locura y para nosotras es lo justo, sobre todo, si hablamos de calidad–precio", cuenta.

El equipo del restaurante, incluido el cocinero Elierson Mouton, se esfuerza por materializar recetas asturianas con mucha precisión. "Yo le enseño las recetas, y él las elabora a la perfección", explica la gijonesa. "No quería que la gente de fuera de Asturias o incluso de España se quedase con la sensación de unos productos de baja calidad y sabores poco elaborados que abundan por el país", dice.

Su éxito va más allá de ser un solo negocio, es un lugar donde dos culturas convergen y celebran su diversidad a través de la comida. Medios nacionales franceses, como "Le Bonbon", no escatiman elogios tanto para ellas como para sus platos, destacando la autenticidad y el sabor que evocan: "Este bar de tapas está haciendo mucho ruido. Con una selección de excelentes productos asturianos, cuenta con una calidad impecable y unos precios muy asequibles". Se refieren a la experiencia de ir a comer como "ponerse a la hora española" o "abrazar y deleitarse con la cultura asturiana". Estas semanas cuentan con varios reportajes de otros medios nacionales que correrán aún más la voz sobre los sabores que ofrecen.

El objetivo de Ángela Rey al fundar La Nena fue claro: "Compartir la maravillosa gastronomía de nuestra tierra y que ellos al menos, puedan palparla aunque sea solo un poco". Los franceses han demostrado estar encantados con esta propuesta, lo que augura un futuro prometedor para el restaurante. Más allá de ser solo un pedazo de Asturias en Francia, La Nena se ha convertido en un auténtico puente gastronómico que une dos culturas a través de la comida. "Mi ilusión era montar un bar para poder hablar de nuestra región y enseñar nuestra gastronomía y cultura, que son increíbles", asegura la gijonesa motivada por compartir su tierra natal en cada plato que se sirve en su restaurante.