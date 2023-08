El Piles estrenará zonas verdes y escolleras para evitar nuevos derrumbes

El proyecto de renaturalización del Piles ha motivado al gobierno local a diseñar dos planes complementarios al proyecto, independientes y de inversión exclusivamente municipal, para "aprovechar" los meses de obra y hacer nuevas mejoras en los entornos fluviales de la ciudad. El primero consiste en ampliar la terminada remodelación del muro del Piles que discurre a la altura del Grupo, que se desplomó parcialmente, y sustituirlo por escolleras en todo el tramo del cauce bajo, una decisión recomendada por los técnicos, que aprecian riesgos de nuevos derrumbamientos. El otro, más ambicioso, se centra en el complejo deportivo de Las Mestas, y pasa por crear una nueva senda peatonal en el lateral pegado al Piles y una gran zona verde en el actual espacio de aparcamiento, que se sustituiría, con más plazas, con otro parking en una finca trasera. La actuación, aún pendiente de perfilarse, apuesta también por suprimir el canal que atraviesa el complejo y que comunica el Piles con el Peñafrancia, lo que permitiría unificar el entorno de la pista de atletismo y la del hipódromo, y crear un bosque de ribera en el entorno de este último río, para paliar su deterioro. Ambas obras, que supondría alrededor de 1,5 millones de euros, quieren ponerse en marcha el próximo año, para que se hagan de manera simultánea a la propia renaturalización del río.

El muro del canal del anillo navegable que se tuvo que remodelar a la altura del Grupo hizo saltar las alarmas. Los técnicos del área de Medio Ambiente alertaron en su momento de que todo el tramo, desde el gimnasio del pabellón verde y hasta las compuertas del antiguo anillo, estaba en mal estado por problemas de cimentación y podrían dar lugar a nuevos desplomes, un peligro que preocupa por afectar a una senda muy transitada por peatones y ciclistas. Desde el gobierno local entienden ahora que, con el proyecto de renaturalización a las puertas, los tiempos de obra podrían acompasarse para sustituir todo el tramo con un material de escollera. Este tipo de muros, que se construyen por bloques, permitiría rellenarlos con vegetación, lo que haría que este tramo final del Piles contase en unos años con un muro completamente verde, con un mejor aspecto estético.

La obra se calcula que costaría alrededor de un millón de euros, será competencia de Obras Públicas y precisará del visto bueno de la Confederación Hidrográfica. La idea es blindar el proyecto en los próximos presupuestos, aunque por lo complejo técnico de las labores se entiende que la inversión podría ser plurianual y acabar en 2025.

El otro proyecto, centrado en el entorno de Las Mestas, es más complejo –aunque menos costoso, porque por ahora se calcula que no llegaría al medio millón de euros– porque suma un nuevo interlocutor: el Patronato Deportivo Municipal. Y la entidad no acaba de ver con muy buenos ojos una reasignación de espacios que trastocaría bastante su rutina de trabajo. Por ahora, el proyecto que está sobre la mesa pasa por crear una nueva senda verde peatonal que discurra junto al Piles, lo que permitiría dejar la senda del margen izquierdo del río, por ejemplo, como un carril ciclista. La nueva senda se completaría con una gran zona verde, con gran hincapié en un bosque de ribera con especies autóctonas.

"El deporte en el Piles debe adaptarse a las condiciones del río y no al revés", señala IU

La propuesta no es un mero capricho: surge por la recomendación técnica de sustituir el muro que encajona el río por otro tramo de escollera, como el que se va a hacer en el cauce bajo, y eso, por la inclinación de esas nuevas paredes, obliga a ocupar terrenos del Patronato. Y se entiende que la zona verde y la senda mejorarían la estética del entorno y facilitaría crear zonas de estancia y de paseo. También, que con la renovación mantener el gran aparcamiento tan pegado al río no encaja con los criterios medioambientales que se buscan. A cambio, no obstante, y en una finca dentro del propio complejo y que linda con Albert Einstein, se crearía un aparcamiento nuevo que, además, sería más grande. El actual tiene unas 140 plazas y el nuevo tendría unas 220. Por ahora, no obstante, los técnicos de las distintas áreas competentes siguen negociando.

El otro detalle llamativo de la reasignación de espacios en Las Mestas es que se suprime el canal que comunica el Piles con el Peñafrancia. La idea es rellenarlo y cubrirlo con vegetación, por lo que las dos pistas del complejo quedarían unidas por complejo y no por los tres puentes que presenta la zona actualmente. Toda la actuación obligaría al derribo parcial de una pequeña edificación y de un inmueble de cuadras. De salir adelante, el paseo del Piles tendría un nuevo espacio verde a la altura de Las Mestas, que se pretende dotar con mobiliario para que pueda servir también como zona de parque.

Liberar al Peñafrancia de su canal artificial que lo comunicaba con el Piles –aunque a esta altura baja casi seco– permitirá, por último, crear un nuevo espacio de bosque de ribera, que discurriría junto al río, en paralelo a la avenida de Justo del Castillo y Quintana. Bajo este vial, de hecho, discurre el colector del Peñafrancia que tendrá que revisarse y reformase para evitar vertidos al Piles, cerrando así todo el abanico de proyectos previstos hasta ahora.

Naval Gijón, opción "complementaria" para el piragüismo

Mientras los proyectos adicionales para mejorar el entorno del Piles prosperan, el gobierno local sigue inmerso en dos grandes gestiones: impulsar en semanas la licitación del proyecto de renaturalización del río –tiene que publicarse como tarde en septiembre para cumplir plazos– que se financia con fondos europeos y, a la vez, reconducir unas relaciones con el Grupo Covadonga que se habían deteriorado en el anterior mandato por la supresión del anillo navegable. Por ahora, la idea es iniciar la obra de renaturalización tal y como estaba previsto, para no perder la financiación europea –la obra cuesta tres millones de euros–, y estudiar y acordar con el Grupo posibles soluciones técnicas compatibles. El gobierno no renuncia a que ideas como instalar azudes hinchables en el río permitan mantener la actividad deportiva, pero ya se están poniendo sobre la mesa soluciones alternativas o, por ahora, "complementarias". Y entre ellas está Naval Gijón. Desde el gobierno entienden que el llamado "Plan Azul" que Foro presentó en campaña y que ya proyectaba un espacio "lúdico-deportivo" crearía, precisamente, una lámina de agua estable. Por ahora, la idea no se baraja como alternativa al anillo navegable del Piles, pero sí se estudia que uno de los deportes que puedan incluirse en los antiguos astilleros sea el piragüismo.

La búsqueda de espacios complementarios al anillo navegable lleva gestándose meses. En su momento, se barajaron espacios como el embalse de San Andrés de los Tacones e incluso el propio Puerto Deportivo, aunque se entendía que la primera opción queda demasiado lejos del centro y que la segunda obligaría a diseñar una compleja reordenación en las dársenas por cuestiones de seguridad. Gobierno y Grupo entienden que por ahora no es necesario buscar alternativas porque la opción del Piles sigue siendo viable, aunque lo cierto es que la decisión final no depende exclusivamente de un acuerdo entre estas dos partes. La Fundación Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica supervisa la renaturalización del Piles, e incluso tras las obras habría un periodo de garantía que les daría la competencia de supervisar posibles modificaciones. Costas y la Confederación Hidrográfica también tendrían que estar de acuerdo. Pese a ello, la idea de los azudes hinchables, diseñada por el Grupo, se cree que puede ser compatible. La opción de Naval Gijón, entonces, no se plantea por ahora como alternativa al Piles, pero sí reuniría las condiciones de seguridad necesarias y cumpliría con el compromiso de gobierno de garantizar el piragüismo en la ciudad y la exigencia del Grupo de que se cuente con una lámina de agua estable. Los piragüistas de Gijón, pase lo que pase, no tendrán que ir a Trasona.

Mientras todas estas gestiones prosperan, desde la oposición se mira con recelo todo lo que tiene que ver con el anillo navegable. Javier Suárez Llana, de Izquierda Unida, aseguró ayer que las declaraciones de tanto gobierno como el Grupo son "postureo político". "No va a haber ningún cambio en el proyecto de renaturalización del Piles porque no puede haberlo: la eliminación del anillo navegable es la piedra angular del proyecto financiado por la UE. Lo contrario implicaría perder casi 3 millones de fondos europeos", sostiene el concejal, que reprocha: "Lo sabe el gobierno y lo sabe el Grupo, que por eso no retira los recursos judiciales a pesar de que hace apenas unos meses anunció que lo haría tras el cambio de gobierno. El problema de la directiva del Grupo no era Aurelio Martín, el problema de la directiva del Grupo era y sigue siendo la Directiva Marco Europea del Agua, la Estrategia de la UE para la Biodiversidad y el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental".

El de IU aseguró también que "en el Piles sigue habiendo piragüismo y lo seguirá habiendo cuando las condiciones lo permitan, al igual que en San Lorenzo se practica surf cuando hay oleaje para ello y no se practica cuando no lo hay", y aseveró: "La práctica del piragüismo en el Piles debe adaptarse a las condiciones del lugar donde se practica, y no al revés. Y probablemente haya otros espacios que reúnan condiciones más idóneas que respondan a las exigencias del Grupo".