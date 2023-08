"Se ha renovado la afición a los toros, hay muchos jóvenes"

La marquesa de la Vega de Anzo, Pilar González del Valle, integrante del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid y embajadora de la tauromaquia asturiana, será la encargada de pronunciar el pregón taurino que cada año organiza la peña Miguel Ángel Perera. La cita será mañana en el Real Club Astur de Regatas (20.00 horas). Será un pregón que marcará el inicio de la feria del regreso de la tauromaquia a Gijón.

–¿Qué siente al volver a ver la plaza de El Bibio sabiendo que el día 15 regresa la feria de Begoña?

–Una emoción enorme por el regreso de los toros. El trabajo bien hecho ha dados sus frutos.

–¿De quién es el mérito de haber recuperado la feria de Begoña?

–Las peñas de Gijón, los medios de comunicación y la gente que ha sabido transmitir al resto de España, que nos han ayudado. En Madrid no se hablaba de otra cosa. También los hosteleros, los taxistas… En general, la gente de Gijón ha luchado para que la plaza se abriera.

–¿Qué le parecen los cuatro espectáculos taurinos para este año?

–Además de buena es una feria con imaginación. El primer día está el rejoneador Hermoso de Mendoza, del gusto de mucha gente; un torero super clásico como es Diego Urdiales, y después un novillero, Manuel Román, que lo he visto y es muy buena promesa. Luego, el final de la carrera de "El Juli", que ha elegido Gijón para matar seis toros antes de despedirse de los ruedos. El tercer día, que estamos seguro que vendrán tres toreros del gusto de toda España: Morante, Manzanares y Roca Rey. Y el último día para mí es la más interesante, porque Alejandro Talavante es un genio, y porque Tomás Rufo y Sebastián Castella triunfaron en Madrid. Si los toros elegidos por Carlos Zúñiga embisten va a ser un éxito seguro.

–¿Qué le parece Carlos Zúñiga hijo como empresario? ¿Es el empresario que Gijón necesita?

–Sin lugar a dudas. Siempre le digo lo mismo, "Carlos, tú serás el empresario de la plaza de toros de Las Ventas de Madrid". Se lo digo siempre, que lo acabará siendo.

–¿Por qué tiene tan claro que Carlos Zúñiga hijo será empresario de Las Ventas en algún momento?

–Porque es joven, imaginativo, tiene contactos y porque creo que lo hace muy bien. Muy bien.

–¿Cómo va la temporada en Las Ventas?

–De éxitos cosechados, pues bastante peor que el año pasado. Han salido muchas corridas buenas, pero las figuras no las han toreado. Me hubiera gustado ver la corrida de Santi Domecq, Victorino o Escolar etc. en manos de unas figuras que están capacitados por para ello.

–¿Hay más gente joven en las plazas?

–El día que pusimos, desde la Comunidad de Madrid, los 2.500 abonos para gente joven, tuvo que venir la Policía porque había diez mil o doce mil personas esperando a tener entradas. Pero, como el año pasado hubo un boom impresionante de las figuras y también iba gente joven, pues se ha renovado la afición y ahora muchísimos jóvenes compran su entrada para ir a los toros. Madrid, además, es una plaza muy barata. Hay una cantidad de ocio dentro de la plaza que atrae a la gente joven. La prueba es que ha habido dieciséis llenos absolutos en San Isidro y las demás, llenos aparentes.

–Ese modelo de Las Ventas, con los bares de la plaza de toros y la música para después de las corridas, ¿es exportable a otras plazas españolas? ¿En Gijón, por ejemplo?

–Por supuesto. En Valencia ya se hace, que hay una grada joven importantísima. También lo digo en Bilbao.

–¿Quién manda ahora mismo en el toreo?

–No sé qué decir. Entre la gente joven Roca Rey, desde luego. Es el modelo de la gente joven. Pero a mí me ha sorprendido muchas veces que llega Morante, da tres lances y esa misma gente rompe a aplaudir y a sentirse. Pero también mandan en el toreo los toreros jóvenes, como Tomás Rufo o Ángel Téllez, que a los jóvenes les gustan porque son como ellos.

–Se retira "El Juli". ¿Se va una figura de época?

–Sin duda. Es una gran figura del toreo. En sus 25 años de alternativa, y antes de novillero, está la ilusión, el poder con los toros... Estar en primera figura del escalafón, en todas las ferias, es muy difícil conseguirlo. Es una grandísima figura del toreo. Pienso que cuando está toreando mejor que nunca es ahora, porque está relajado. Ahora y cuando empezó. Ese poder tan tremendo que tiene, intentando matar bien, sin dar el salto, esa naturalidad y ese poder es lo que cala en el público.

–¿Roca Rey es una figura de época o el torero que necesitaba la tauromaquia?

–Lo que necesitaba la fiesta. A lo mejor será figura de época. Es muy joven. Por el momento, lo que necesita la Fiesta. Es el que da todo, hasta la muerte, por encima del miedo, con un pundonor y un valor enorme. Para los jóvenes supone un mito, igual que los futbolistas, los actores de cine…

–¿Su amigo Enrique Ponce volverá a vestirse de luces?

–Creo que quiere y yo confío en que vuelva. Cuando un torero se quita de la cara del toro un tiempo, y a una edad, a lo mejor es difícil volver a coger ese sitio. Estoy segura de que no vuelve si no es para de verdad seguir siendo la primera figura del toreo.

–¿Y Morante, es el torero más completo de la historia?

–Es el más completo de toda la historia. Yo soy de la Peña José y Juan, a Joselito y Belmonte, pero nunca he visto nunca nada como Morante. Los que no saben de toros y le ven una buena faena no saben qué ha pasado ahí, pero les parece que es el no va más. Y los que entendemos, aunque nadie entiende de toros realmente, sabemos que ese sí que se juega la vida. Torea de cintura, se pasa los toros por delante muy de cerca. No sabe hacerlo de otra forma. Es el torero, junto a Talavante, más imaginativo, más artista y más natural.

–¿Cuál sería su cartel ideal juntando a tres toreros de toda la historia de la tauromaquia?

–Me hubiera gustado tener a Joselito El Gallo, más que a Belmonte, aunque también, desde luego Morante y creo que Antonio Bienvenida.

–¿Qué le parece el regreso de Carmen Moriyón a la Alcaldía de Gijón?

–¿Va a esperar a mi pregón? (Risas). Si no existiera habría que inventarla. Es lo máximo. No he conocido nada igual en una ciudad, nadie como ella en lo personal, en el amor a la gente de su ciudad y con ese arranque, esa humildad y esa modestia. Moriyón ha devuelto la ilusión y la sensatez a Gijón. Ha devuelto lo que la ciudad le pedía. Ha salido de su sitio de confort para volver a esto, ella se ha entregado a Gijón y Gijón se tiene que entregar a ella.