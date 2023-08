"La Semanona es maravillosa, pero el mejor momento es cuando se termina"

Para el maestro gaitero José Luis García Díaz (Gijón, 1976), el momento más especial de la Semana Grande son los treinta segundos que tarda en entrar la Banda de Gaitas "Villa de Xixón", que dirige, en la plaza Mayor el día del pregón. "La gente se vuelve loca, es brutal", confiesa el también director de la banda "Villa de Jovellanos" y "Magüeta" e integrante del grupo "Burbús".

–Qué guapo quedó rematado el pregón con el festival de gaitas.

–Son 23 años ya... Es un espaldarazo a todo lo que haces durante el año. Hay mucho trabajo detrás y el balance es de sobresaliente. Cada vez hay más gente que apoya, conoce el festival y espera por él. Es como el pistoletazo de salida de la Semana Grande, el primer acto después del pregón. Hacemos un poquito de embajadores de Xixón ante todos los foriatos, con cariño. Que son muy variados y variopintos.

–Qué subidón tocar con "Celtas Cortos" el otro día, ¿no?

–Era un chaval cuando eran una referencia a nivel nacional. Uno de los primeros conciertos que vi de chaval fue uno suyo en la plaza de toros. Es paradójico. Nos trataron genial desde el primer segundo. Surgió desde el Ayuntamiento. Ya hemos colaborado con artistas como Carlos Núñez, Víctor Manuel... Gente que viene y considera la banda "Villa de Xixón" como un referente metido en la piel de Xixón. Cuando salimos al escenario, la ovación fue de las mayores del concierto y eso nos deja pasmados. Nos tienen un cariño especial y lo percibimos.

–¿La Semanona ayuda a reivindicar la gaita?

–La Semana Grande es un escaparate muy potente. Es agosto y Xixón está a rebosar. Las gaitas, a diferencia de las bicicletas, no son solo para el verano. Deberían estar presentes de forma permanente, desde primavera al otoño. Es una seña de identidad muy nuestra, muy representativa de lo que es Asturias. Alegría, movimiento, fuerza en el sonido... Somos una ciudad que hablamos muy alto, somos muy grandes... Llenar las calles de gaitas es increíble. No entraba la gente en las plazas, eso significa que gusta.

–La gala queda muy redonda con el pregón.

–Es como un antes y un después. Salen grupos folclóricos y Víctor, una tradición, y luego nosotros a hacer a veces cosas rarísimas. Gaitas con balé o con guitarras eléctricas y saxo. Eso atrae. Está tan metido en el acervo cultural... En Asturias, quizás no lo sepa la gente, pero hay más gaiteros que en Escocia.

–¿Qué momento tiene grabado a fuego?

–Me quedo con un momento que dura treinta segundos: la entrada en la plaza Mayor justo antes de subirse al escenario. Ahí la gente se vuelve loca. Es algo que me abruma. Es brutal. Y también cuando acaba y dejas las llaves en casa (risas).

–¿Y a qué suenan las fiestas?

–Me suena a todo. Ye impresionante. Puedes escuchar de propuestas de todo tipo. Quizás la programación esté concentrada excesivamente.

–¿Vería bien alargarla?

–Es que antes era más larga. Hace diez o doce años, duraba semana y media. Por eso se llama así. La cuestión es espaciar los eventos, es fundamental. No tiene sentido tener agosto de todo y en julio o junio estar más libres. Hay que buscar equilibrio.

–¿Qué concierto le ha marcado? Como artista.

–La primera vez que subimos con Carlos Núñez, un buen amigo. Siempre se acuerda de ese concierto en Poniente, del efecto mágico que se generó. No sé si fueron las mareas o la luna llena, pero fue así. Siempre me dice: "José, hay que repetir".

–¿Y como espectador?

–Me encanta la música. He visto de todo. Me gusta más la plaza Mayor que Poniente. Es más alternativa. Allí he visto grupos brutales. Es como un punto de encuentro, tiene cierta magia.

–¿Qué es lo que más le presta?

–Cuando acaba (risas). Es maravillosa, lo pasas muy bien, pero cuando acaba vuelves a circular y tener tus tiempos habituales de traslado, volver a aparcar... Se agradece. La Semana Grande es maravillosa, pero me encanta cuando termina.

–¿Va a la Feria?

–Tengo que ir todos los años a inaugurarla con la banda. Acabo de tocar y luego siempre me doy una vuelta.

–El eterno debate del bocata de calamares...

–Está muy visto. Me inclino por lo dulce.

–¿Y los Fuegos?

–Me encanta verlos en el arenal de San Lorenzo, con mi mujer y mi hija. Casi siempre, a la altura de la Escalerona; es buen sitio. También desde la Campa Torres y La Providencia. Tiene un encanto ancestral la Campa. Tiene mucha fuerza. Confieso que me he perdido muchos, sobre todo de chaval, al tener actuaciones.

–¿Alguna costumbre con amigos?

–Los miembros de la banda siempre organizamos una espicha el sábado después del festival.

–¿Va a El Bibio?

Solo fui una vez a los toros en Gijón. Y me echaron. Los promotores de aquella época en los cambios de tercio decidieron meter algo autóctono. Salí con la gaita junto a un tambor. La gente no lo entendió e incluso nos abuchearon. Fue portada al día siguiente en los periódicos. Fue tal la experiencia, la que vi en la arena y la que percibí allí... No vuelvo.

–¿Pero por qué le echaron?

–Me echaron entre comillas, porque en realidad querían que volviese al día siguiente y ya dije que no. Y creo que hay tradiciones que tienen que evolucionar. Es como si ahora desenterramos el foso romano y hay gente que le mola. Pero respeto a quien vaya, la tradición, como quiero que respeten la mía.

–Pues listo.

–Meca, se me olvidó soltar que creo que voy a llegar ser Alcalde (risas). ¡Venía pensando en la moto que tenía que decirlo!