"Siento devoción por la Semana Grande, la ciudad me enamora y se respira alegría"

Fidel Gil Hernando (Peñaranda de Duero, 1955), sacerdote carmelita y párroco de Nuestra Señora de Begoña que cada año oficia la misa del día grande, se siente gijonés «del alma» y profesa devoción por «la ciudad alegre» que se respira en la Semanona.

–¿Cuántos años lleva ya en Gijón?

–Llevo ya 21, más bien casi 22 años. Y siempre en esta parroquia.

–Vamos, que ya es un gijonés más.

–De alma, sí. (risas)

–Es que es curioso: un vecino de Peñaranda de Duero que cada año celebra una de las misas más gijonudas.

–¡Ya ves! En las ofrendas, ese día me gusta poner a nuestra ciudad de Gijón en manos de la Virgen. Elijo símbolos que la representan. La bandera con el escudo, las «Letronas», una panorámica de la bahía de San Lorenzo, fruto de la tierra... Este año algo habrá.

–En gijonesismo compite con don Javier Gómez Cuesta y la bendición de las aguas de San Pedro. ¿Hay pique?

–¡No! Nos llevamos muy bien. La de San Pedro es más solemne. No hay piques (risas). Me acuerdo cuando un año vino a predicar un carmelita, muy amigo mío, a El Llano. La alcaldesa Paz Fernández Felgueroso acudió a la misa y mi amigo le dijo al final: «¿Por qué no proponemos a la Virgen de Begoña como copatrona?». ¡Vaya revuelo que se armó en toda la ciudad! En esta parroquia es nuestra patrona y en su honor se hacen las fiestas, que tienen nombre de Begoña. Con eso basta y contentos todos.

–Con lo grandones que somos aquí, la suya podríamos bautizarla como la «misona».

–También (risas). La Semanona, la «misona».

–¿Acudirá la Alcaldesa?

–No he hablado con ella, pero espero que venga. Estuvo todos los años en su anterior etapa, salvo el primero. Creo recordar que la gente se lo echó en cara. Luego ya no falló.

–Por aclarar. Lo que se celebra el 15 de Begoña es la Festividad de la Asunción de la Virgen María. No el día de Begoña, que es en septiembre. Hay mucho despistado suelto.

–Es raro, la verdad. Dicen que fueron unos marineros los que la trajeron. Incluso se hablaba de una ascendencia vasca. Nuestra imagen tiene más figura de la Asunción que de Begoña. La original es muy diferente a esta. De hecho, tiene un ramo de olivo en las manos, símbolo del triunfo de la Asunción.

–Vamos, que es importada.

–No hay textos. Cuando vienen los vascos dicen: «Esta no es Begoña».

–¿Qué es lo que más devoción le causa de la Semana Grande?

–El ambiente. Con todas las actuaciones en las calles... Me encanta. Ves a la gente disfrutar, una ciudad alegre. Pienso: «Es una ciudad maravillosa». Gijón me enamora.

–¿Y lo más sagrado?

–Pasear. No suelo acudir a muchos actos, alguna vez a algún concierto de la plaza Mayor. Este año ya me siento cansado a esas horas y me quedo en casa.

–Algo tendrá en mente para ir.

–A alguno seguro que sí. No tengo una hoja de ruta. Seguro que a algo voy con algún hermano de la comunidad. Donde no voy es a los toros.

–¿Por qué?

–Por principios, pero respeto al que acude. Soy muy respetuoso con las tradiciones. Fui una vez en Madrid con un tío mío cuando era pequeño. Y desde entonces dije «nunca más».

–Otro clásico: la Feria.

–Voy algún año, pero no soy de los que van siempre. Depende, pero no es muy frecuente.

–Algún bocata de calamares habrá caído.

–¡Eso sí! Me encantan los calamares. Riquísimos.

–Su problema con los Fuegos es que tiene que estar descansado para el día siguiente.

–Los veo siempre con algún compañero de América. Suelo ponerme en el Muro, a la altura de la escalera 7 u 8. Para la verbena se nos hace muy tarde. Encima la tenemos aquí y el ruido… Tenemos que hacer verdaderos esfuerzos para dormir.

–Pues vaya faena.

–Qué vas a hacer. Tenemos que repartir un poco la caridad. Algunos días para unos y otros para otros.

–¿Cree que el espacio para los actos religiosos en la programación es el correcto?

–Sí. Para los que quieran, se ofrecen celebraciones para que vivan su fe. Hay tradiciones que son importantes también.

–¿Tiene más cola para el concesionario justo después de las fiestas? Algo más se pecará...

–Creo que no (risas). La vida sigue normal después de las fiestas. Además, cuando pasa Begoña siempre me tomo unos días de descanso. Voy a ver unos días a la familia.