Tomasito descubre el Gijón más flamenco

El arte flamenco se instaló en una abarrotada plaza Mayor de la mano de Tomasito, que haciendo gala de su capacidad de fusionar ritmos tradicionales y contemporáneos conquistó a cuantos presenciaron su actuación. "Es un privilegio poder verlo en Gijón. Está siendo excelente desde el primer momento por la capacidad que tiene para desenvolverse en el escenario", explicaba entre el público Marcos Vigil, que asistía por primera vez a una actuación del intérprete gaditano.

El artista de Jerez de la Frontera llegó a Gijón –ciudad que no pisaba desde el año 2000– para cautivar a los gijoneses y turistas con las canciones de "Agustisimísimo", su séptimo y más reciente disco. "Quiero que se nos escuche hasta en Oviedo", avisó Tomasito antes de ofrecer algunas de sus últimas creaciones, como "La Makinita", "Los Bares" o "Mi Barrio".

El "sonido Tomasito" hechizó al auditorio, que explotó en "olés" con "De Jerez a Plutón", uno de los mayores éxitos del andaluz. A partir de esta canción, las voces del público no dejaron de responder a un flamenco que constantemente hacía referencias cariñosas a la sidra, al cachopo y a las fabes. Siempre con una sonrisa imborrable que contagió a quienes llenaron la plaza.

Dos de los más animados entre la masa eran Alberto Sastre y Paula Álvarez: "Nos está gustando mucho porque es una música que viene de la calle, que te hace bailar y que conecta con todo el mundo", expresaban mientras disfrutaban del show. En el que no faltaron los taconeos que producía con sus zapatos verdes. Música y baile se propagaron por la plaza Mayor desde que el jerezano regaló las primera notas y los primeros pasos.

En otro extremo de la repleta plaza se ubicaba Iván Baldomir, quien estuvo en el concierto del año 2000, cuando Tomasito vino a la Semana Negra: "Siempre es muy animado, por eso vine otra vez a verle. Tiene mucho arte y da un gran espectáculo".

No era el único que repetía experiencia. "Me gusta todo de él. Sus letras, cómo canta y la gracia que tiene", comentó Mari Carmen Pérez, una granadina que admiraba el espectáculo de Tomás Moreno por tercera vez. "Esta vez es especial. Me resulta muy curioso verle en Asturias", añadió Pérez.

Más allá del flamenco y las bulerías típicas de su tierra natal, Tomasito se atrevió con otros géneros. Especialmente aplaudido fue el "reggae aflamencado" –como él lo llama–, del que tiró para interpretar "La Zalamera". También hubo tiempo para ritmos rumberos, de rock y de rap.

En un concierto que brilló por la continua interacción que el artista se encargó de mantener con el público, el andaluz quiso dedicarle "Ella me quiere", otro de sus temas más conocidos, a todas las mujeres que tenía en frente. Una de ellas era Isabel Morán, a quien le sorprendió gratamente el show flamenco: "Es impresionante cómo se mueve. Hace una gran fusión de flamenco y música eléctrica. Además, es un gran bailaor".