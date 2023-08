El gobierno local de Gijón aseguró ayer que se encuentra a la espera de recibir diversa documentación, requerida al Principado el pasado 20 de julio, para continuar con la tramitación de la licencia de construcción del colegio público Nuevo Roces. Respondió así a las declaraciones de la consejera de educación del Principado, Lydia Espina, quien anteayer no concretó la fecha en la que comenzar la construcción, atribuyéndolo a la "falta de la licencia de obra". Desde la concejalía de Urbanismo explican que se trata de una inversión muy importante para la ciudad y apremian al Principado para que pueda acometerse en el menor tiempo posible. "Este gobierno se compromete a ser todo lo ágil posible en la concesión, de esta y cuantas licencias sean necesarias, pero es muy importante no lanzar a los ciudadanos informaciones que no son ciertas", afirma el concejal y portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador.

Sin embargo, desde la Consejería se afirmó ayer que "el Servicio de Infraestructuras de la Consejería de Educación asegura que no ha recibido una comunicación sobre la licencia municipal del colegio Nuevo Roces. Para la Consejería, lo importante es agilizar esa concesión para que las obras empiecen lo antes posible", motivo por el que Lydia Espina se lo comentó el miércoles "de manera informal tanto a la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, como a la concejala de Educación, Ángeles Fernández-Ahuja". M. C.