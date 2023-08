Los guías turísticos de Gijón no dan a basto: "Estamos viviendo la mejor Semana Grande que se recuerda"

Las visitas guiadas, en el mejor momento que se recuerda. "Este verano estamos triplicando los grupos en Gijón. Ahora, tenemos cuatro grupos por la mañana y dos por las tardes", asegura Vanesa Castillo, dueña de la agencia de viajes Vantur, que se encarga de organizar estas actividades por el centro de la ciudad. "Está siendo con diferencia el verano con más interesados. Por no hablar de estas dos primeras semanas de agosto, que han desbordado todas las previsiones", añade. "Estamos ‘petados’ a reservas", remata.

El fuerte sol que lució durante toda la jornada de ayer no impidió que muchos turistas se apuntaran a una de estas visitas guiadas. Así lo explicaba Anaise Urquizar, guía de la ciudad. "El tour que yo realizo se basa en enseñar el casco antiguo, Cimadevilla, que al fin y al cabo es el barrio más pintoresco", indica esta profesional. "El recorrido comienza en la plaza de Pelayo, después sigue por el puerto deportivo, por el Cerro Santa Catalina, las termas, la playa y acabamos en la plaza Mayor", indica. Esta granadina, que lleva tres veranos consecutivos trabajando como guía en Gijón, asegura que nunca había visto tantos interesados. "Tenemos más de trescientos visitantes por días, es una locura", cuenta.

Las agencias de tours por la ciudad han experimentado un aumento en la demanda de sus visitas durante este verano, superior incluso a la llegada de turistas. Para satisfacer esta creciente curiosidad, las empresas han ampliado sus horarios, superando incluso las expectativas más optimistas. "Esta Semana Grande está siendo la mejor que se recuerda", destaca Castillo. "Suponemos que hasta que no vuelva la etapa escolar, la demanda seguirá así", añade.

Según cuentan en el sector, el mayor auge se ha producido en los denominados "free tours", que a diferencia de las visitas prepago, permiten a los visitantes establecer el precio al final de la experiencia. "Notamos que la gente se apunta algo menos a las visitas de pago anticipado y se decanta más por un free tour, que no tiene un precio cerrado", relatan los profesionales. "Eso a veces supone que baje la recaudación, a pesar del auge del negocio", lamenta Castillo. Ante los problemas relacionados con guías piratas, que trabajan sin habilitación, Castillo lo tiene claro. "Hay una persona que todos los guías sabemos que trabaja sin habilitación, pero a mí, sinceramente, no me molesta mucho", asegura. "Tenemos muy buen ambiente entre los guías y eso hace que sea mucho más fácil trabajar", resalta.

Los viajeros que exploran Gijón tienen una amplia variedad de tours donde elegir, desde recorridos por los lugares más emblemáticos a tours gastronómicos. "Venimos desde Valencia para escapar un poco del calor extremo. Aunque la verdad es que estos días en Asturias, el sol también abrasa", comentaba ayer Gloria López, en el puerto deportivo. "Venimos de Huelva y no trajimos el bañador pensando que no haría falta. Ahora nos arrepentimos", destaca la canaria Alicia Martínez, en medio de un tour en la plaza Mayor.

Los turistas que anteriormente solían llegar de la mitad norte de la Península, esta semana se han visto superados por los andaluces y valencianos, que aprovechan el mar Cantábrico para refrescarse. "Por lo menos aquí te metes al agua y refrescas", señalaba el sevillano Diego Vigil. "Otros años estaba mucho más fría, costaba entrar", añadía. "Nos gusta porque está más fría", anotaba Silvia Blasco, alicantina que frecuenta Gijón todos los veranos.

Los testimonios de los viajeros subrayan el atractivo de la ciudad y la variedad de experiencias que ofrece. "No me la esperaba para nada así, está llena de monumentos y puntos que visitar. La zona de Cimadevilla es increíble, además de tener siempre mucho ambiente. Parece que la ciudad no duerme", bromeaba Juan Leal, un turista castellonense. "Aprovechamos todos los años que lo tenemos cerca para coger una casita por la zona de Llanes y pasarnos un día por Gijón", decía la santiaguesa Marta Ramos en compañía de su familia.

La Semana Grande sigue con un aumento en las demandas turísticas que parece no frenar. "Quedan muy pocas plazas para los tours del fin de semana, incluso para la próxima semana", indicaba ayer Laura Carpitero una de las guías. "Conocer Gijón en un paseo de dos horas es un plan perfecto para hacer en familia o incluso solo, y no es exclusivo para turistas. Estoy segura de que los propios gijoneses y gijonesas disfrutarían mucho de pasear y conocer datos que quizá desconocían", concluía Vanesa Castillo.