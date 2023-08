"La música no es el fútbol, con ella siempre se gana"

El veterano Kiko Veneno tomará el domingo 13 de agosto el escenario de la playa Poniente para animar la recta final de la Semana Grande de Gijón. Desde sus inicios con "Veneno" en 1977 pasando por su gran colaboración en "La leyenda del tiempo" con Camarón hasta convertirse en una leyenda, el músico comparte en esta entrevista su visión sobre la música. Y habla de sus próximos proyectos. Su concierto en Gijón promete un repertorio variado y una experiencia de conexión única con el público.

–Lleva décadas en el candelero. ¿Con qué se queda?

–Lo más significativo de mi carrera quizá fue el inicio. Empezar con "Veneno" en el año 77, con aqule disco fuera de pronóstico, fuera del sistema. Después, a los dos años, trabajé con Camarón para "La leyenda del tiempo", algo inolvidable. Creo que los inicios son los que determinaron y condicionaron toda mi carrera porque toda ella gira alrededor de eso.

–"La Leyenda del tiempo" es un hito de la música en español. ¿Cómo recuerda aquello?

–Pues como lo máximo. Trabajar con Camarón, con el más grande, nuestro héroe, nuestro príncipe flamenco, mi amigo... Trabajar con una de las figuras más importantes en la música en España, sino la que más, fue un honor. Cuando empecé a trabajar con Camarón yo sentía que mucha magia más no iba a alcanzar en mi vida. Efectivamente, el tiempo me ha dado la razón porque no he logrado cosa más alta que aquella.

–¿Qué papel cree le otorga a la música como medio para la protesta social?

–Mis canciones suelen ser canciones pop que cuentan historias de amor. Pero sí que es verdad que por las entrevistas todo el mundo conoce mi opinión política contra el régimen de los Borbones. Pero bueno, al final, mis canciones no reflejan eso. Lo que pasa que yo debo de ser de los pocos músicos que opina de política porque tengo una edad que no me va a condicionar ya. La música tiene su papel según su época histórica porque refleja la historia de lo que está pasando, es un testigo muy fiel. La mayoría del reggaetón, por ejemplo, no tiene ningún tipo de proceso social, pero hay un tipo minoritario de reggaetón que sí lo tiene. La música por excelencia que refleja un malestar social es la música hippie de los años 60, ahí sí que es verdad que hubo mucho repertorio, muchas canciones que tuvieron ese tono. La cultura requiere trabajo, tiempo, sensibilidad. En Sevilla, por ejemplo, acaban de quitar el Festival de Cine después de 20 años. Todo responde de alguna forma a cuestiones políticas.

–Ha sido una fuente de inspiración para muchos artistas emergentes. ¿Qué consejo le daría a los que están empezando?

–Lo primero que les diría es que se enteren de dónde están, que profundicen en el mundo de la cultura, lo mismo que yo antes de hacer canciones me escuchaba a los "Beatles", todo el pop británico, a Beethoven, Mozart... Pues ellos que escuchen a los grande de nuestro país como Camarón, Migue Ríos... Porque lo primero que tienen que hacer es saber de dónde vienen. Lo segundo es tener gran amor por la cultura sabiendo que es un sector minoritario y puteado. Y, lo tercero, si tienen creatividad, que eso se ve fácil, pues que no se confíen, que no intenten vivir inmediatamente de esto. La cultura te va a ayudar siempre y es un punto de elevación sobre el nivel de vida normal, pero tu tienes que comer. Y, si empiezas a bajar o a adecuar tu obra artística para que te dé de comer, seguramente no se va a conseguir nada de lo que se quiere. Yo recomendaría a la gente joven que busque un trabajito y se independice y después, si tienen ganas de verdad, las horas extras que les deje el trabajo, que demuestre que es un artista.

–¿Y usted? ¿Qué planes de futuro tiene?

–Pues hice una Primitiva, me tocaron ocho euros. Entonces, he hecho otra de 24 euros con la que espero que me toquen ocho millones de euros o algo así. Entonces, ya vería si formo una fundación cultural (ríe). La realidad es que estoy preparando un disco con mucha ilusión, no tiene nombre todavía, pero tengo una poética y una sonoridad importantes. Estoy bastante avanzado, con mis técnicos de estudio, procedimientos artesanales, digitales y analógicos normales. Como siempre tocando todos los instrumentos, piano, guitarra, percusión, aporreando mesas, servilleteros de papel de los bares... Construimos un sistema de canciones y de sonidos en el que la voz tiene un timbre especial que es lo único que busco yo cuando quiero sacar un disco, que la voz llame y sea llamada por otras sonoridades y se construya algo que tenga una identidad sonora y a la vez poética. Estoy muy contento porque lo estoy consiguiendo.

–¿Cómo lleva el impacto digital en la cultura musical?

–A mí lo que me pasa es que he cogido la época principesca de Camarón, he cogido el final de las "escurrías", de lo quedaba del curso democrático en la Transición. Yo empecé en la música en esa época, en ese movimiento de resurgir de la cultura. Desde entonces, estamos avocados a huir hacia adelante sin preguntarnos a dónde estamos yendo. Pero en el año 77, cuando yo empecé a hacer mis canciones, había todavía un espíritu positivo de que la cultura podía levantar cosas en España, hacer ver cosas, unificar, unir, comunicar, saldar deudas históricas...

–¿Qué repertorio mostrará en el concierto de Gijón?

–No tengo ningún pensamiento especial, la verdad. Llevo mi repertorio a un pueblo de Málaga que a Gijón, pero en Gijón lo vamos a pasar muy bien ese día ¿Sabes por qué? Pues porque yo voy a llegar allí y espero que el público esté vivo. Nos vamos a encontrar con la gente y vamos a construir una comunicación, un ritmo, una melodía. Y eso va a ser precioso. La música siempre funciona, siempre comunica, no es como el fútbol, en el que a veces se pierde. Con la música siempre se gana, ni siquiera se empata, con eso te lo digo tó.