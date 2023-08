"Hay que disfrutar del verano con cabeza"

Tras lograr las medallas de oro y plata en las pruebas de aguas abiertas en la V Semana Militar del Deporte y dos oros en el Campeonato de Salvamento y Socorrismo de la Guardia Civil, Leticia de la Llana Menéndez (Gijón, 1984) se prepara ahora para el Mundial de Interejércitos en aguas abiertas, que se celebrará en septiembre. Le toca vivir la Semana Grande de uniforme, velando por la seguridad en los eventos, pero siempre saca tiempo para entrenar y hasta para tomar un poco el sol, darse un chapuzón y hasta pasear por la Feria en busca de un buen pincho de tortilla.

–No para de ganar medallas y va de competición en competición.

–Vi que la mejor forma de entrenar era hacer travesías populares y ya llevo tres. La semana pasada hice una en Navia y ahora me he apuntado a otras dos en Gijón, una de ellas la de El Musel. Y otra para septiembre, en La Coruña. Son todas de grandes distancias, de unos 4.500 metros, porque el Campeonato del Mundo es de 5.000.

–¿Y de dónde saca tiempo?

–Cuando salga de currar a las dos, que ya me levanto a las cinco, pues voy a ir al Grupo Covadonga, tomaré un poco el sol, porque también tengo derecho (risas), y me voy a entrenar.

–¿Queda tiempo para disfrutar de la Semana Grande?

–Uy, pues todavía casi ni bajé. Es que estos turnos trabajando no me lo permiten. Los conciertos son por las noches y yo madrugo, pero eso sí, el de Dani Fernández en la playa de Poniente tenía claro que no me lo iba a perder.

–¿Qué es lo que más le gusta de estos días?

–Los conciertos y, por supuesto, al menos un día siempre voy a la Feria de Muestras.

–¿A por el bocadillo de calamares?

–Yo es que soy más de tortilla (risas). Dame igual con pan que sin pan. Yo solo tortilla.

–¿Con o sin cebolla?

–Dame igual. Eso sí, la tortilla, poco hecha.

–¿No le asustan las aglomeraciones de la Feria de Muestras?

–No soy nada de multitudes, pero aguanto. Suelo ir un día por semana, que no haya mucha gente. Doy una vueltuca, no echo el día entero, pero ir, hay que ir.

–¿Qué concierto sigue guardado en su retina?

–No sé. Es que estuve muchos años destinada fuera y no sabría decir. Hace solo tres años que volví destinada a Gijón, y claro, trabajando era muy difícil que me coincidiese una semana de vacaciones en agosto para poder estar en la Semana Grande. Sí tengo visto a Marta Sánchez, pero tampoco es que me impresionara mucho, porque cantaba muy mal.

–¿Lo peor para un gijonés es estar fuera en Semana Grande?

–Se echa mucho de menos. Cuando vivía aquí siempre iba a algún concierto y no me perdía la Noche de los Fuegos. Además, aunque no fuese muy participativa en la Semana Grande, siempre que estás fuera se echan mucho más de menos las cosas. Hasta los bocadillos de calamares que no sueles comer (risas).

–¿Cuál es el mejor sitio para ver los Fuegos?

–Siempre a pie de playa. En la arena. Pero este año me toca trabajar.

–Malo será que no encuentre un hueco mientras patrulla la zona rural...

–Sí, sí, alguna colina encontraremos alta. Hay que verlos. Malo será que nos coincida con mucho trabajo, aunque últimamente está la cosa cruda.

–¿Y eso?

–Mucho trabajo. Como llevamos todos los alrededores del concejo y las fiestas... pues de momento hay trabajo.

–¿Cómo se lleva que de uno dependa la seguridad y que tengas que implicarte para que todo el mundo disfrute de unas fiestas sin incidentes?

–No me importa, porque no soy muy fiestera. Lo fui de joven, pero desde que entré en la Guardia Civil no te creas que voy mucho de fiesta. Ya no. Nosotros hacemos todo lo posible para controlarlo todo, para que la gente se divierta sin ningún tipo de riesgo y que disfruten de las fiestas del verano.

–¿De playa o de montaña?

–Playa, playa. Pero tomo el sol en el Grupo, no en la playa de San Lorenzo.

–¿No le gusta la arena?

–Es que la playa de San Lorenzo es un pulguero, prefiero estar en la hamaca tranquilamente, relajada.

–¿Y cuando se da un chapuzón se relaja o empieza a dar brazadas de un lado a otro para entrenar?

–Nado. Siempre tengo las gafas y el gorro en la mochila. Estos días de vacaciones en Galicia lo llevé para entrenar en el mar. Y aunque no tenga ninguna competición que preparar, siempre me gusta echar unos largos, aunque sea en plan dominguero. Yo también sé desconectar.

–¿Qué hace cuando no entrena ni está con el uniforme?

–Pues ir de compras, estar con mis amigas y hacer rutas y dar paseos en bici. Ahora viene a verme una amiga que vive en Burgos que tengo muchas ganas porque nos vemos poco. Y también estoy de wedding planner porque se casa mi hermana y me tiene la cabeza loca.

–El caso es no parar quieta.

–Ya, la verdad. Pero aquí donde me ve soy muy tranquila, eh.

–¿Le gustan los toros?

–Cuando estuve destinada en Santoña, Cantabria, me tocó cubrir la seguridad exterior de la plaza. Ver, ver no vi nada. Y en Gijón tampoco. Sí me gustaría vivir esa experiencia de ver cómo es una corrida de toros por dentro. Pero tampoco es que me cuadre mucho para ir.

–¿Es de ir al chigre?

–Yo de restaurante. Me gusta mucho comer, para qué nos vamos a engañar.

–¿Pero no hay que cuidar la línea para luego competir?

–Sí, sí, pero me encantan los helados en verano y en invierno. Y me gustan los cachopos. Yo como bien, la verdad.

–A ver esos retos deportivos...

–De momento, quiero mejorar mis tiempos en estas tres travesías que comenté, porque el Mundial ya es el 28 de septiembre.

–¿A por más medallas de oro y plata?

–Por lo menos vivir la experiencia de ir un Mundial, que nunca fui. Y por lo menos plasmar todo lo que estoy entrenando, que lo mío me lleva.

–¿Qué es lo más satisfactorio de ser guardia civil?

–Ayudar a los demás. Ir a los sitios y poder ayudar. A mí lo de detener no me gusta, lo mío es ayudar. Como siempre digo, yo iba para monja.

–¿Qué le pide al verano?

–Que la gente disfrute del verano con cabeza.

–¿Y que no les dé trabajo?

–Va unido (risas). Pero que se piensen las cosas dos veces, que se puede disfrutar sin ser un salvaje.